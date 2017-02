Präsident Trump will mit seinem Kandidaten für den Supreme Court, Neil Gorsuch, die politischen Verhältnisse nach rechts kippen. Die Demokraten wollen das verhindern - und wenn sie zusammenhalten, kann es auch gelingen. Von Hubert Wetzel mehr...

Nach zweitägiger Debatte erlaubt die große Mehrheit der Abgeordneten Premierministerin May, Artikel 50 auszulösen. Im Grundsatz ist die Sache damit entschieden, doch längst sind nicht alle Hürden ausgeräumt. Von Christian Zaschke, London mehr...

Autokraten lügen nicht, weil sie an die Lüge glauben, sondern um Unterwerfung zu erzwingen. China ist für diese missbrauchte Sprache ein gutes Beispiel. Und Amerika könnte bald auch eines werden.

"Was für ein geiler, geiler erster Takt"

Wiederverheiratete Katholiken können unter bestimmten Voraussetzungen an den Sakramenten teilnehmen, beschließt die Deutsche Bischofskonferenz. Von Rudolf Neumaier mehr...

Exklusiv "IS-Mentoren" suchen im Netz vor allem junge, unsichere Menschen - und hetzen sie per Chatnachrichten auf. Von Lena Kampf, Georg Mascolo und Andreas Spinrath mehr...

Xiao Jianhua reiste mit Diplomatenpass nach Hong Kong - und ist seit Tagen unauffindbar. Dafür tauchte in einer Zeitung eine Anzeige auf, in der Xiao die chinesische Regierung lobt. Von Christoph Giesen, Peking mehr...

Es habe ihn schockiert, dass die Frau an den Folgen der Teufelsaustreibung starb, sagt der Angeklagte. Auch sein jüngerer Bruder sei schon exorziert worden. mehr...

Schwere und tödliche Unfälle beim Vielseitigkeitsreiten führen zu einer erbitterten Debatte: Soll der Sport wieder härter und elitärer werden - oder müssen Reformen her, die Pferd und Reiter schützen? Von Gabriele Pochhammer mehr...

Der Ex-US-Präsident und seine Frau weilen auf den British Virgin Islands und machen vor, wie Entspannung aussieht. Regel Nummer eins: Freunde dich mit dem Inselbesitzer an. mehr...

Mehr als zwölf Keksteigsorten hat Kristen Tomlan in ihrem "DŌ"-Shop in Manhattan im Angebot. Sie verspricht: Magengrummeln ausgeschlossen. Ein Besuch. Von Johanna Bruckner, New York mehr...