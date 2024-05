Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte an vielen Messstellen im Saarland mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter in weniger als 24 Stunden. Eine DWD-Meteorologin sprach von massivem Regen, für den die Flüsse und die Infrastruktur nicht ausgerichtet seien. Zum Vergleich: Im gesamten Monat April waren im Saarland rund 74 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen worden - und dies war ein Sechstel mehr Niederschlag als normalerweise in diesem Monat.

Detailansicht öffnen Passanten stapfen und fahren durch das Hochwasser in Saarbrücken. (Foto: Harald Tittel/dpa)

Die schauerartig verstärkten Niederschläge ließen voraussichtlich in den folgenden Stunden nach, sagte die Meteorologin am Freitagabend voraus. Es werde weiter regnen, aber die Intensität lasse nach. Der DWD warnt noch für den Zeitraum bis Samstagmorgen 2 Uhr vor extrem ergiebigem Dauerregen im Saarland. Es bestehe große Gefahr für Leib und Leben durch massive Überflutungen und hohe Pegelstände.

Das Landespolizeipräsidium Saarbrücken erklärte am Abend, die Zahl der Einsätze wegen überfluteter Straßen, vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume werde nicht mehr gezählt. "Wir haben nach 300 aufgehört", sagte ein Sprecher. Zum Glück gebe es bisher keine Verletzten oder Vermissten.

Detailansicht öffnen Feuerwehrleute bewegen sich und ihre Einsatzfahrzeuge durch das Hochwasser in Saarbrücken. (Foto: Harald Tittel/dpa)

Betroffen seien vor allem der Kreis Neunkirchen, der Saarpfalz-Kreis und der Regionalverband Saarbrücken, sagte ein Sprecher des Landesinnenministeriums. Bei den Städten sei die Lage angespannt in der Landeshauptstadt Saarbrücken, in Saarbrücken-Russhütte, in Eppelborn, Neunkirchen, Gersweiler, St. Wendel, Saarlouis und Merzig.

Mancherorts mussten Bewohner aus Wohnungen in vereinzelten Straßenzügen in Sicherheit gebracht werden. Es habe vereinzelt Altenheime - etwa eines in Marpingen - gegeben, die geräumt werden mussten. In Saarbrücken-Russhütte sei die Lage "brenzelig" gewesen, weil da die Strömungsgeschwindigkeit so hoch war, dass die Feuerwehr habe abbrechen müssen und Strömungsretter des Deutschen Roten Kreuzes angefordert worden seien.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte wegen des Hochwassers einen für Samstag geplanten Wahlkampfauftritt in Saarbrücken ab. Stattdessen plane er, sich im Saarland gemeinsam mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) ein Bild von der Lage zu machen, teilte ein saarländischer Regierungssprecher mit. Die Landesregierung wolle noch am Freitagabend in einer Schaltkonferenz die Lage erörtern.