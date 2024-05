Hercule Poirot, Agatha Christies berühmte Romanfigur, hätte seine wahre Freude an dem Fall gehabt. Frei nach dem Motto "Wo warst du, als das Licht nicht anging?", musste die 23. Zivilkammer am Landgericht München I wahre Detektivarbeit leisten, um herauszufinden, wer am 1. Januar 2019 versehentlich den Bühnenraum des Cuvilliés-Theaters mit mehr als 8000 Litern Wasser aus der Sprinkleranlage geflutet hatte. Um es gleich vorwegzunehmen: Es war nicht die Putzkolonne, schon gar nicht der Gärtner, sondern der Monteur. Und dessen Arbeitgeber soll nun für den Großteil des Schadens in Höhe von knapp einer halben Million Euro aufkommen.