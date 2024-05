Klimaaktivisten der sogenannten "Letzten Generation" haben zu Beginn der Pfingstferien in Bayern am Samstagmorgen versucht, den Münchner Flughafen lahmzulegen. In der Morgendämmerung sind sechs Mitglieder der Gruppe auf das Gelände des Flughafens eingedrungen. Dem Vernehmen nach sollen sie es in drei Zweigruppen bis auf das Rollfeld der nördlichen Start- und Landebahn geschafft haben, bevor die Polizei und Sicherheitskräfte einschreiten konnten.