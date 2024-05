US-Präsident Joe Biden muss sich außenpolitisch auf den Nahost-Konflikt konzentrieren und innenpolitisch mit den damit verbundenen Campus-Protesten umgehen. Donald Trump verbringt derweil viel Zeit im Gerichtssaal in New York und muss 10 000 Dollar Strafe zahlen, weil er mehrfach gegen die gerichtliche Anordnung verstoßen hat, die Jury nicht einzuschüchtern. Sollte er das weiterhin tun, hat der Richter ihm sogar mit Gefängnis gedroht.

Die beiden US-Präsidentschaftskandidaten haben also gerade genug Themen und Probleme, die sie beschäftigen - und der Wahlkampf scheint dadurch beinahe stillzustehen. In so gut wie allen Umfragen liegen Biden und Trump darum auch weiterhin gleichauf, keiner hat sich bisher einen nennenswerten Vorsprung erarbeiten können.

Wie aussagekräftig sind diese Umfragen zum jetzigen Zeitpunkt? Auf welche Themen setzen die Kandidaten, um Prozentpunkte zu gewinnen, welche Taktiken verfolgen sie? Und wie ist die Stimmung in den beiden Parteien und in der Wählerschaft? Um den Zwischenstand im US-Wahlkampf ein halbes Jahr vor der Wahl geht es in dieser Folge von "Auf den Punkt: Die US-Wahl".

Den Text von Boris Herrmann und Christian Zaschke über den Trump-Prozess und die Aussage von Stormy Daniels finden Sie hier.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Mittwoch, 08.05.2024 um 17 Uhr.

Moderation, Redaktion: Stefan Kornelius, Nadja Schlüter

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb

Produktion: Carolin Lenk

Zusätzliches Audiomaterial über THV11, Youtube @JoeBiden, Univision Noticias, The Times and The Sunday Times, MSNBC, CNN, CBS News, ABC News, Good Morning America und NBC News.

