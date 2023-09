Tatort Ostsee

Folge 1: Ein Loch im Meer

Kapitän Jürgensen hat eigentlich keinen Dienst, als er am 26. September 2022 auf die Brücke seines Frachters gerufen wird. Doch was er und seine Crew an diesem Tag am Horizont sehen, hat es so noch nie gegeben. Gewaltige aufsteigende Gas-Blasen und eine Wolke über der Meeresoberfläche. Sich selbst und umliegende Schiffe kann er retten. Doch für das Prestige-Projekt am Boden der Ostsee gibt es keine Rettung mehr.