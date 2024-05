Im Café Pfefferminza in Giesing ist jeder willkommen, vor allem aber sind es Familien mit kleinen Kindern. Weiße Wolken baumeln von der Decke, Platz nimmt man auf weiß gestrichenen Holzstühlen. In der bunten Spielecke stehen eine Kinderküche und ein kleiner Tisch zum Basteln, ein Spieleregal und Bücher.

Zusätzlich gibt es ein Menü für die kleinen Gäste mit zuckerfreiem Bananenbrot oder Butterbrezn. Die Erwachsenen dürfen sich über eine große Auswahl an Crêpes freuen, herzhaft und süß, sowie auf hausgemachte Kuchen. Es gibt hier aber auch ein klassisches Frühstücksangebot mit Brotkörben, Croissants und Joghurt mit Früchten.

Café Pfefferminza , Soyerhofstraße 28, 81547 München

Café Cotidiano

Detailansicht öffnen (Foto: Lisa Böttinger)

Das Cotidiano am Gärtnerplatz ist für seine riesige Frühstückskarte bekannt: Ob Rührei-Variationen, süße und herzhafte Bowls, belgische Waffeln mit Beeren, amerikanische Pancakes oder belegte Bagels - fündig wird, wer eine Entscheidung treffen kann. Das Publikum ist bunt zusammengewürfelt, Studierende wie auch ältere Pärchen sitzen auf den schwarzen Sitzbänken an langen Holztischen. Die Einrichtung ist modern, Pflanzenkübel und Lampen im Industriestil hängen von der Decke.

Auch Familien mit Kindern sind hier keine seltenen Gäste, es gibt einen Wickelraum, genügend Platz für den Kinderwagen und natürlich Kinderstühle. Ein Highlight ist der schöne Ausblick auf den Gärtnerplatz. Besonders im Sommer ist ein Platz draußen auf der Terrasse zu empfehlen.

Cotidiano , Gärtnerplatz 6, 80469 München

Preysinggarten

Detailansicht öffnen (Foto: Florian Peljak)

Den Preysinggarten in Haidhausen gibt es schon seit 1874. Als Treffpunkt für Familien und Freunde bietet er eine gemütliche Terrasse mit angrenzendem Spielplatz, viel Grün und ein paar sonnigen Plätzen in ruhiger Lage. Auch im Inneren lässt es sich wunderbar aushalten, dort schmücken getäfelte Holzwände und hohe Bogenfenster den Raum.

Wer es deftig zum Frühstück mag, findet hier eine vielfältige Auswahl, darunter ein Bauernomelette mit Kartoffeln, Speck, Zwiebeln und frischen Kräutern, Rühreier mit Räucherlachs und Tomate, Käsevariationen und Weißwürste. Auf der handgemalten Kinderkarte stehen zum Beispiel Spätzle mit oder ohne Sahnesauce, Hähnchenbrust mit Pommes, ein überbackener Gemüseauflauf oder Baby-Calamari.

Preysinggarten , Preysingstraße 69, 81667 München

Catwalk

Detailansicht öffnen (Foto: Lisa Böttinger)

Nur wenige Minuten vom Englischen Garten entfernt liegt das Catwalk. Auf der schönen Terrasse mit Sonnenschirmen findet sich ausreichend Platz für den Kinderwagen. Drinnen können sich die Kleinen am Spielschrank austoben, der mit Malsachen, Puzzles und Kartenspielen bestückt ist. Auch für ausreichend Kinderstühle ist gesorgt.

Das Café strahlt einen Retro-Chic aus, mit gemütlichen Sitzecken, Holzstühlen und hellen Steinfliesen. Kulinarisch wird man morgens wie abends bestens versorgt. Die Frühstücksauswahl reicht von Müsli mit frischen Früchten, Rühreiern oder Omelette, Schinken- oder Käsetellern bis zu Räucherlachs und Roastbeef. Darüber hinaus stehen verschiedene Pasta-Gerichte, Salate oder ein Clubsandwich auf der Karte.

Catwalk , Mauerkircherstraße 2, 81679 München

La Sophia

Detailansicht öffnen (Foto: Catherina Hess)

Das La Sophia in der Au ist vielen als guter Italiener bekannt. Doch am Wochenende und an Feiertagen können Gäste hier auch deftig frühstücken, zum Beispiel mit Eggs Benedict, einem Strammen Max mit Schinken, Speck und Spiegelei oder einem Trüffelrührei auf Vollkornbrot. Ein Blickfang ist die goldene Bar in der Mitte des Restaurants, ebenso die bis zum Boden reichenden Fenster und die elegante Holzgarnitur.

Besonders für Eltern ist das La Sophia eine gute Wahl: Die Spielecke ist fernab der meisten Tische positioniert, sodass die Kinder in Ruhe spielen und die Eltern in Ruhe frühstücken können. Den Nachwuchs hat man dennoch gut im Blick. Lediglich die Kinderwägen müssen draußen vor der Tür bleiben, darauf weist ein Schild hin.

La Sophia , Kolumbusstraße 1, 81543 München

Café Steinchen

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

Was ursprünglich ein betonierter Parkplatz war, ist heute eine gemütliche grüne Oase. Im Café Steinchen steht ein orangefarbener Bauwagen auf Kiesboden, dazwischen Lampions, Blumenkübel, Pflanzen und bunt zusammengewürfelte Sitzmöglichkeiten. Die Kinder können auf der Holzeisenbahn oder mit dem Sandkastenspielzeug spielen.

Das Angebot ist zum Großteil vegetarisch. Unter der Woche gibt es Kuchen, Brotzeitbretter und verschiedene Tagesgerichte wie Curry oder Spaghetti Bolognese. Am Wochenende lässt sich der Tag mit einem großen Frühstück mit Tomate-Mozzarella-Salat, Käsewürfeln und Kräuterdip beginnen oder etwa mit einem klassischen Weißwurstfrühstück. Dafür lohnt sich auch der Weg nach Laim.

Café Steinchen , Agnes-Bernauer-Straße 77, 80687 München

Turncafé

Detailansicht öffnen (Foto: privat)

Das kulinarische Angebot im Turncafé in Schwabing gestaltet sich eher übersichtlich. Neben Heißgetränken und Softdrinks stehen zuckerfreie Dinkelvollkornwaffeln und Quetschies bereit. Das eigentliche Highlight ist hier der Indoor-Spielplatz, der Kinder reichlich Platz zum Austoben bietet.

Es gibt ein Trampolin, eine Schaukel, Sprossenwände, Rutschen und Schaumstoffbausteine, Kästen zum Herunterspringen und eine liebevoll gestaltete Eisenbahnstrecke - ein Spielparadies für die Kleinen, die den Ort ungestört für sich erobern können. Das Turncafé ist für Kinder bis einschließlich drei Jahre geeignet, aber auch ältere Geschwister sind willkommen. Plätze müssen vorab online über die Homepage gebucht werden. Ein ähnliches Konzept mit Indooor-Spielplatz und Frühstück bietet auch Mamas Kindercafé in Solln, wo man sich ebenfalls vorher anmelden muss.

Das Turncafé , Hiltenspergerstraße 43, 80796 München