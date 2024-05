Jessica Biel, 42, Schauspielerin, gibt Tipps zur guten Lebensführung. Kürzlich waren Tiktok-Videos von ihr viral gegangen, in denen sie beim Essen in der Duschkabine zu sehen ist. Sie hält unter anderem Orangenschnitze und eine Gabel mit Obst in die Kamera, während sie nur ein Handtuch und nasse Haare trägt. In der Talkshow "The View" sagte sie nun, das habe wohl ziemlich "polarisiert". Sie habe nun mal wenig Zeit und räume ihrem Essen keine Priorität ein, könne das Ganze aber nicht empfehlen: "Macht das nicht nach!" Besser sei es, bewusst zu essen.