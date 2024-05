Wenn die Premierengäste das Prädikat "Mitmachfilm" am Pfingstsonntag tatsächlich ernst nehmen, dann freut sich in diesem Fall die Konkurrenz von Giesinger Bräu . Denn im Stadion an der Grünwalder Straße wird Paulaner ausgeschenkt, und so weit geht die Liebe von Goliath zu David dann doch wieder nicht, dass die Schörghuber-Brauereigruppe für Steffen Marx und seine Giesinger Brauerei eine Ausnahme machen würde. Im "Mitmachfilm" aber wird angeregt, einfach jedes Mal, wenn Steffen Marx einen Schluck Bier zu sich nimmt, einfach mitzumachen. In Anlehnung an eine bekannte Fernsehserie über die Anfänge des Kinos ließe sich hier also sagen: "Als die Bilder saufen lernten". Denn der eingeblendete "Bierzähler" kommt nach gut 90 Minuten auf 33 Striche. Schön für Paulaner, am Sonntag jedenfalls.

Jetzt noch einmal in der Kurzfassung: Am Abend des Pfingstsonntags wird im Sechzger-Stadion die Premiere des Dokumentarfilms "Straight Outta Giasing" gefeiert. Er erzählt die außergewöhnliche Geschichte der Giesinger Brauerei von Anbeginn bis heute, und dass so ein Film nicht ganz bierernst ausfallen würde, war klar. Gründer und Geschäftsführer Steffen Marx verfügt eh über eine gute Portion trockenen Humors, wenn er die Grundzüge der Firmenpolitik beschreibt, und die Musik der Band Deschowieda tut ein Übriges. Die Erzählerstimme des Münchner Schauspielers und Comedians Moses Wolff raunt gleich zu Anfang schicksalsschwanger wie in einem Starwars-Trailer von "einer Geschichte, wie es sie seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben hat", und Regisseur Raphael Lauer versteht es, die Hemdsärmeligkeit der Giesinger Brauer in adäquate Bilder umzusetzen.

Auch der Dokumentarfilm entstand letztlich nach dem Giesinger-Prinzip, das da lautet: "Jetzt sind wir schon so weit gekommen, da können wir dann ja auch gleich..." Denn ursprünglich handelte es sich bei "Straight Outta Giasing" nur um einen Beitrag fürs Fernsehen. "Aber dann hatte Raphael Lauer so viel Material beisammen", erzählt Steffen Marx, "dass wir uns sagten, da könnte man auch einen Film fürs Kino draus machen." Und so geschah es.

Erzählt wird nun also die Geschichte, wie Steffen Marx mit einem Spezl zusammen 2005 begann, in einer Doppelgarage im Giesinger Wohnviertel Birkenau Bier zu brauen. Der gebürtige Thüringer hatte von Haus aus eigentlich wenig mit Bier zu tun. "Bis ich 18 war", erzählt er im Film, "habe ich überhaupt keinen Alkohol getrunken. Kein Bier, kein gar nix. Dann kam die Bundeswehr."

Geblieben ist vom Wehrdienst zumindest mal das Interesse am Bier, Marx studierte Brauwesen und baute die nötigen Gerätschaften in der Garage in der Birkenau 5 auf. Es kommt dann bald, nach ersten Erfolgen, Bernhard Pillep als Investor ins Spiel. "Der hat uns öfter mal den Arsch gerettet", gesteht Marx. Das erste Bier war die "Giesinger Erhellung": unfiltriert, weil kein Geld für eine Filteranlage da war.

Es kam Simon Rossmann als Braumeister, und es fand sich eine Bank, die einige Jahre später den Umzug in eine alte Trafohalle am Giesinger Berg und den Umbau zum neuen Brauhaus finanziert, obwohl die Brauerei bis dahin praktisch nur Miese machte. 2014 ist feierliche Eröffnung, unter anderem mit der Giesinger Volksmusikgruppe Zwirbeldirn. "Vier Mädels tröten auf Trompeten", heißt es da im Kommentar (was recht gewagt ist, weil da drei Streicherinnen und ein Kontrabassist auf der Bühne stehen und niemand Trompete spielt).

Es folgen der Neubau des Werks 2 im Norden der Stadt, der große Erfolg mit der patentierten "Nulldreierflasche" zu 0,3 Liter (die mittlerweile an 60 andere Brauereien weiterverkauft werden konnte), schließlich der Bau des Tiefbrunnens und das erste richtige Helle, mit dem man als siebter in die Reihe der sechs Münchner Brauereien aufrücken konnte. "Sachen machen, die andere nicht machen, und Sachen nicht machen, die andere machen", so beschreibt Marx das Erfolgsrezept.

Nun also der Film "Straight Outta Giasing" zum Bier, der am Pfingstsonntag vor gut 2600 Gästen im Stadion Premiere feiern wird. Vom 30. Mai an ist er dann in ganz Bayern zu sehen. Also, in fast ganz Bayern: "15 oder 16 Kinos haben schon ihr Interesse bekundet", sagt Marx. Für ihn ist das auch Marketing, "denn hinter Ingolstadt sind wir noch nicht so richtig bekannt". Kein Grund jedenfalls, auf große Träume zu verzichten, wenn auch mit leicht ironischem Unterton.

Nicht umsonst endet der Film mit dem Schriftzug: "Fortsetzung folgt." Schließlich hat nahezu jeder große Superheldenfilm - man denke an Batman oder Spiderman - ein Sequel. Und wohin dieses Sequel die kleine Vorstadtbrauerei noch führen könnte, ahnt man schon, wenn man im Abspann die lange Liste liest, mit dem "vorgezogenen Dank" an die Münchner Wiesnwirte, alle namentlich aufgeführt.