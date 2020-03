Aufgrund der Corona-Krise entschloss sich die Uefa am 17. März 2020 zu einem historischen Schritt: Zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Europameisterschaft wird eine EM-Endrunde verlegt. Somit soll in Rom am 11. Juni 2021 die EM mit der Partie Türkei gegen Italien beginnen.

Zum 60-jährigen Bestehen der Fußball-EM sollte das Turnier in 12 Ländern stattfinden. Nach aktuellem Stand hält die Uefa an den Spielorten fest. 24 Mannschaften nehmen an der Euro 2021 teil, Ziel ist das Wembley-Stadion in London, in dem am 11. Juli 2021 das Finale ausgetragen werden soll.

Allerdings ist das Teilnehmerfeld noch nicht komplett; die Spiele um die letzten vier Startplätze sollten eigentlich im März ausgetragen werden. Ein genauer Termin für die Playoff-Paarungen steht nocht nicht fest, die Uefa peilt für die Ausscheidungsspiele aktuell den Juni an. (Stand: 18.3.2020)

Die EM-Gruppen im Überblick

Gruppe A: Italien, Schweiz, Türkei, Wales

Gruppe B: Belgien, Russland, Dänemark, Finnland

Gruppe C: Niederlande, Ukraine, Österreich, Playoff-Sieger A/D

Gruppe D: England, Kroatien, Tschechien, Playoff-Sieger C

Gruppe E: Spanien, Polen, Schweden, Playoff-Sieger B

Gruppe F: Deutschland, Frankreich, Portugal, Playoff-Sieger A/D

In welchen Städten findet die EM 2021 statt?

Die Vorrunde der Euro 2021 wird in 12 Städten in ganz Europa ausgetragen. Die Spielorte sind:

Gruppe A: Rom und Baku

Gruppe B: Kopenhagen und St. Petersburg

Gruppe C: Amsterdam und Bukarest

Gruppe D: London und Glasgow

Gruppe E: Bilbao und Dublin

Gruppe F: München und Budapest

Wo und wann spielt die Deutsche Nationalmannschaft?

Das DFB-Team hat mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal die denkbar schwierigste Vorrundengruppe erwischt. Der vierte Gegner wird in den Playoffs ermittelt. Alle Vorrundenspiele der Nationalmannschaft finden in München statt.

15.6., 21:00 Uhr: Frankreich - Deutschland

19.6., 18:00 Uhr: Portugal - Deutschland

23.6., 21:00 Uhr: Deutschland - Playoff-Sieger A/D

Playoffs zur EM-Qualifikation

Das Teilnehmerfeld der EM ist noch nicht vollständig. Die letzten vier Plätze werden in den Playoffs ausgespielt, die Termine stehen aufgrund der Corona-Krise noch nicht fest. Die Paarungen der Playoff-Gruppen A bis D sind:

Playoff-Halbfinale

Playoff A: Island - Rumänien

Playoff A: Bulgarien - Ungarn

Playoff B: Bosnien und Herzegowina - Nordirland

Playoff B: Slowakei - Irland

Playoff C: Schottland - Israel

Playoff C: Norwegen - Serbien

Playoff D: Georgien - Weißrussland

Playoff D: Nordmazedonien - Kosovo

Spielplan der EM 2021

Nachfolgend finden Sie alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2021 in chronologischer Reihenfolge.

EM-Vorrunde - 1. Spieltag

Fr., 11.06.

21.00 Uhr, Gruppe A in Rom: Türkei - Italien

Sa., 12.6.

15.00 Uhr, Gruppe A in Baku: Wales - Schweiz

18:00 Uhr, Gruppe B in Kopenhagen: Dänemark - Finnland

21:00 Uhr, Gruppe B in St. Petersburg: Belgien - Russland

So., 13.6.

15:00 Uhr, Gruppe D in London: England - Kroatien

18:00 Uhr, Gruppe C in Bukarest: Österreich - Playoff-Sieger D/A

21:00 Uhr, Gruppe C in Amsterdam: Niederlande - Ukraine

Mo., 14.6.

15:00 Uhr, Gruppe D in Glasgow: Playoff-Sieger C - Tschechien

18:00 Uhr, Gruppe E in Dublin: Polen - Playoff-Sieger B

21:00 Uhr, Gruppe E in Bilbao: Spanien - Schweden

Di., 15.6.

18:00 Uhr, Gruppe F in Budapest: Playoff-Sieger A/D - Portugal

21:00 Uhr, Gruppe F in München: Frankreich - Deutschland

EM-Vorrunde - 2. Spieltag

Mi., 16.6.

15:00 Uhr, Gruppe B in St. Petersburg: Finnland - Russland

18:00 Uhr, Gruppe A in Baku: Türkei - Wales

21:00 Uhr, Gruppe A in Rom: Italien - Schweiz

Do., 17.6.

15:00 Uhr, Gruppe C in Bukarest: Ukraine - Playoff-Sieger D/A

18:00 Uhr, Gruppe B in Kopenhagen: Dänemark - Belgien

21:00 Uhr, Gruppe C in Amsterdam: Niederlande - Österreich

Fr., 18.6.

15:00 Uhr, Gruppe E in Dublin: Schweden - Playoff-Sieger B

18:00 Uhr, Gruppe D in Glasgow: Kroatien - Tschechien

21:00 Uhr, Gruppe D in London: England - Playoff-Sieger C

Sa., 19.6.

15:00 Uhr, Gruppe F in Budapest: Playoff-Sieger A/D - Frankreich

18:00 Uhr, Gruppe F in München: Portugal - Deutschland

21:00 Uhr, Gruppe E in Bilbao: Spanien - Polen

EM-Vorrunde - 3. Spieltag

So., 20.6.

18:00 Uhr, Gruppe A in Rom: Italien - Wales

21:00 Uhr, Gruppe A in Baku: Schweiz - Türkei

Mo., 21.6.

18:00 Uhr, Gruppe C in Amsterdam: Playoff-Sieger D/A - Niederlande

18:00 Uhr, Gruppe C in Bukarest: Ukraine - Österreich

21:00 Uhr, Gruppe B in Kopenhagen: Russland - Dänemark

21:00 Uhr, Gruppe B in St. Petersburg: Finnland - Belgien

Di., 22.6.

21:00 Uhr, Gruppe D in London: Tschechien - England

21:00 Uhr, Gruppe D in Glasgow: Kroatien - Playoff-Sieger C

Mi., 23.6.

18:00 Uhr, Gruppe E in Bilbao: Playoff-Sieger B - Spanien

18:00 Uhr, Gruppe E in Dublin: Schweden - Polen

21:00 Uhr, Gruppe F in München: Deutschland - Playoff-Sieger A/D

- Playoff-Sieger A/D 21:00 Uhr, Gruppe F in Budapest: Portugal - Frankreich

EM-Achtelfinale

Sa., 26.6.

18:00 Uhr in Amsterdam: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B

21:00 Uhr in London: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C

So., 27.6.

18:00 Uhr in Budapest: Sieger Gruppe C - Dritter Gruppe D/E/F

21:00 Uhr in Bilbao: Sieger Gruppe B - Dritter Gruppe A/D/E/F

Mo., 28.6.

18:00 Uhr in Kopenhagen: Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe E

21:00 Uhr in Bukarest: Sieger Gruppe F - Dritter Gruppe A/B/C

Di., 29.6.

18:00 Uhr in Dublin: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe F

21:00 Uhr in Glasgow: Sieger Gruppe E - Dritter Gruppe A/B/C/D

EM-Viertelfinale

Fr., 2.7.

18:00 Uhr in St. Petersburg: Sieger AF Bukarest - Sieger AF Kopenhagen

21:00 Uhr in München: Sieger AF Bilbao - Sieger AF London

Sa., 3.7.

18:00 Uhr in Baku: Sieger AF Budapest - Sieger AF Amsterdam

21:00 Uhr in Rom: Sieger AF Glasgow - Sieger AF Dublin

EM-Halbfinale

Di., 6.7., 21 Uhr in London: Sieger VF München - Sieger VF St. Petersburg

Mi., 7.7., 21 Uhr in London: Sieger VF Rom - Sieger VF Baku

EM-Finale