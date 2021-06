Von Ulrich Hartmann

Nach drei Siegen im heimischen Amsterdam ist den Fußballern der Niederlande auf dem 1100-Kilometer-Flug ins Achtelfinale nach Budapest die Leichtigkeit verloren gegangen. Die Puskas-Arena in Ungarns Hauptstadt erstrahlte zwar auch in Orange dank Tausender mitgereister Fans, doch ihre hochgehandelten Fußballer konnten den Erwartungen nicht gerecht werden. Ab der 55. Minute wegen eines handspielbedingten Platzverweises für Abwehrchef Matthijs de Ligt in Unterzahl, konnten sie die beiden Gegentreffer durch Tomas Holes (68. Minute) und Patrik Schick (80.) nicht verhindern. Oranje verlor 0:2 (0:0) und schied aus der Europameisterschaft aus. Für die leidenschaftlichen, cleveren und hocheffektiven Tschechen geht es im Viertelfinale am Samstag in Baku gegen Dänemark.

"Mir geht alles durch den Kopf. Wir haben zu wenig geleistet. Ich weiß, dass die Liebe des Landes zu uns im Laufe des Turniers gewachsen ist. Es ist sehr schmerzlich, sehr schwierig", sagte Oranje-Kapitän Georginio Wijnaldum beim TV-Sender NOS: "Von der roten Karte konnten wir uns nicht erholen." Hoffenheims Pavel Kaderabek meinte: "Mir fehlen die Worte. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wir sind verdient im Viertelfinale." Und Torschütze Holes meinte: "Das Gefühl ist unwirklich. Die Niederlande 2:0 vor vollem Haus und eigenen Fans zu schlagen, ist klasse. Wir waren unangenehm, haben ihnen keinen Platz gelassen."

Erstmals seit 2008 hätten die Niederländer in ein EM-Viertelfinale einziehen wollen, wobei man bedenken muss, dass das Viertelfinale damals die erste K.o.-Runde war und die Niederländer damals einen Schreck erlitten: Auch damals hatten sie ihre Gruppenspiele zuvor alle gewonnen und hegten schon heimliche Titel-Gedanken. Dann aber war Schluss, 1:3 verloren sie nach Verlängerung gegen Russland. Ruud van Nistelrooy, damals Stürmer und heute Co-Trainer, hat der aktuellen Mannschaft diese Gruselgeschichte erzählt. Zur Mahnung. Aber es hat nichts genützt. Oranje hat das Malheur von 2008 wiederholt. Jetzt wird es brenzlig für den Bondscoach Frank de Boer.

Die Tschechen stellen alles zu, die Niederländer wirken zerknirscht

Weil er Konterstärke zeigen wollte, hatte der Coach sich für den Sprinter Donyell Malen (22, PSV Eindhoven) anstelle des baumlangen Wout Weghorst (28, VfL Wolfsburg) entschieden. Ein anderer Bundesliga-Legionär erhielt hingegen im tschechischen Trikot seine erste EM-Chance. Der Außenverteidiger Pavel Kaderabek (29, TSG Hoffenheim) hatte zuvor nicht eine Minute gespielt, wurde vom Nationaltrainer Jaroslav Silhavy nun aber ins kalte Wasser geworfen. Schick (25, Bayer Leverkusen) markierte natürlich die Sturmspitze.

Die Pläne des Oranje-Trainers ließen sich auf dem Feld kaum durchsetzen. Malen hatte gar keinen Platz für seine Schnelligkeit. Die Tschechen stellten alles zu. Die Niederländer wirkten alsbald zerknirscht. Hinzu kam die latente Gefahr durch einen zunehmend selbstbewussten Kontrahenten, der sich aus anfänglicher Defensive immer häufiger nach vorne wagte. Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte nicht Oranje, sondern Tschechiens Antonin Barak. Der für den verletzten Vladimir Darida (Hertha BSC) in die Mannschaft gekommene Angreifer von Hellas Verona schoss in der 38. Minute aus sechs Metern über das Tor.

De Ligts Platzverweis ist ein Rückschlag zu viel

Die vier jüngsten und talentiertesten Spieler auf dem Feld gehörten alle zur niederländischen Mannschaft (Matthijs de Ligt, 21, Donyell Malen, 22, Frenkie de Jong, 24, Denzel Dumfries, 25). Aber eine große Zukunft ist im Hier und Jetzt oft nicht so viel wert. In der 52. Minute lief Malen mit Ball allein auf Tschechiens Torwart Tomas Vaclik zu, hatte viel Zeit und viel Platz, ließ sich den Ball aber vom Fuß stibitzen. Drei Minuten später sah de Ligt Rot, weil er als letzter Mann ein absichtliches Handspiel beging.

Die Karten für Oranje wurden immer schlechter, nachdem Tomas Holes (Slavia Prag) in der 68. Minute das 1:0 geköpfelt hatte. Nun kam Weghorst für die hohen Verzweiflungsbälle. Doch den finalen Stoß verpasste den Niederländern Schick mit seinem vierten Treffer im Turnier (80.). Oranje ergraute. Tschechien strahlte.