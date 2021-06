Von Carsten Scheele

Nach Baku in Aserbaidschan ist es nicht so weit, so haben die Türken also doch ihr Heimspiel bei dieser Europameisterschaft erhalten. Die Türkei und Aserbaidschan gelten als Bruderländer, also hatte gefühlt jeder der 30 000 Zuschauer im Nationalstadion eine türkische oder aserbaidschanische Flagge in der Hand. Wer keine mitgebracht hatte, bekam vor der Arena eine in die Hand gedrückt - gratis, versteht sich.

Die Heimspielatmosphäre hat den Türken aber nichts eingebracht, sie haben nach der Auftaktniederlage gegen Italien auch ihr zweites EM-Spiel verloren. Nach dem 0:2 (0:1) am Mittwoch gegen Wales steht das in seiner Heimat sehr kritisch beäugte Team schon vor dem Aus - die Türken (null Punkte) können die Waliser (vier Punkte) nicht mehr überholen.

Dafür, dass beide Teams bei ihren ersten EM-Auftritten ihre Offensivbemühungen komplett verweigert (Türkei) oder erst sehr spät entdeckt hatten (Wales), entwickelte sich eine kurzweilige Partie. Das lag vor allem an Wales, das sich Angriff für Angriff eines Stilmittels aus dem Standardrepertoire britischer Mannschaften bediente - und gegen überforderte Türken damit verblüffenden Erfolg hatte. Der "Trick" ging so: Aus dem Halbfeld wurde steil ein langer Ball geschlagen, häufig von Gareth Bale, als Zielspieler auserkoren war Stürmer Aaron Ramsey, der seine erste Chance - nach einer missglückten türkischen Abseitsstellung - noch kläglich vergab. Frei vor dem Tor drosch er den Ball Richtung Abendhimmel (26.).

Kurz vor der Pause aber blieb der Stürmer von Juventus Turin cool, als hätte es die peinliche erste Chance gar nicht gegeben. Baugleiche Aktion, langer Ball von Bale in den Lauf, Ramsey schob lässig zur Führung ein (42.). Es wurde ganz schön leise auf den Rängen.

Laut wurde es erst wieder, als Bale für Wales in der zweiten Halbzeit erst einen Foulelfmeter über das Tor setzte (61.) und Sekunden später, nach einem kapitalen Fehler von Torwart Cakir, gleich nochmal slapstickhaft verzog (62.). Sollte sich derlei Inkonsequenz vor dem Tor nicht rächen? Nein, dafür waren die Türken zu schwach. Connor Roberts machte in der Nachspielzeit für Wales alles klar (90.+5). Mit null Punkten und 0:4 Toren aus zwei Spielen können sich die Türken auf geharnischte Schlagzeilen aus ihrer Heimat gefasst machen.