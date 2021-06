Fußball-EM:Ungarn verstummt bei Ronaldos Rekord

Von Javier Cáceres, Budapest

Es war wirklich fast alles so wie früher, sogar in den kleinen Details. Im Ferenc-Puskas-Stadion wurde am Dienstag die erste Partie dieser EM ausgetragen (und eine der ersten in Europa seit dem Lockdown aus dem Jahr 2020), in der eine Arena bis auf den letzten Platz gefüllt war - mit offiziell 61 000 Menschen. Und das bedeutete, dass es ratsam war, die eigenen Ohren zu schützen.

Das Detail: Auf der Nordtribüne standen im Unterrang auffällig viele Menschen in schwarzen Hemden, die sie als Sympathisanten der in vielerlei Hinsicht berüchtigten "Carpathian Brigade" auswiesen, einer Union vorrangig rechtsradikaler Hooligans. Das war schon deshalb interessant, weil bei internationalen Turnieren die Eintrittskarten wegen der großen Nachfrage kontingentiert und verlost werden. Aber siehe: Die Brigadisten hatten, welch Zufall, ihre Tickets am gleichen Fleck und formten einen Schwarzen Block.

Unter den Augen ihres Ministerpräsidenten Viktor Orbán machten sie auch ein bisschen Krawall: Als der Schiedsrichter berechtigterweise ein Tor des eingewechselten Szabolcs Schön annullierte. Dann wurde Leipzigs Willi Orban nach großartiger Leistung zum tragischen Helden. Erst fälschte er einen Schuss des Dortmunders Raphael Guerreiro unhaltbar ab, dann verursachte er einen Foulelfmeter, den Cristiano Ronaldo verwandelte; ehe der fünfmalige Weltfußballer nach schönem Solo auch noch den 3:0-Endstand erzielte. Es waren Ronaldos EM-Tore Nummer zehn und elf. Er steht nun in der ewigen Goalgetter-Liste allein vorn.

Ungarn schießt in der gesamten ersten Hälfte ein einziges Mal aufs Tor

Die schlechte Nachricht aus deutscher Sicht: Gegen diese ungarische Mannschaft möchte man nicht auf einen Sieg zwingend angewiesen sein, und die Ungarn sind der dritte und letzte Gruppengegner des DFB-Teams. Sie verstehen sich darauf, Beton anzurühren. Gegen die Portugiesen zogen sie sich ohne Gewissensbisse in ihre Hälfte zurück und folgten der Devise ihres italienischen Trainers Marco Rossi: Catenaccio! In der gesamten ersten Hälfte schossen sie ein einziges Mal aufs Tor - als der Mainzer Adam Szalai eine Freistoßflanke aus 14 Metern ohne Druck in die Arme von Portugals Torwart Rui Patrício köpfelte (37.).

Bis dahin war die Partie vor allem ein Duell zwischen Diogo Jota (FC Liverpool) und dem immens auftrumpfenden Peter Gulacsi. Zweimal packte der ungarische Torwart von RB Leipzig gegen Jota spektakulär die Hände aus: Einmal bei einem Schuss aus 16 Metern, ein weiteres Mal bei einem Drehschuss aus kurzer Distanz. Danach hatte er das, was man Matchglück nennt: Als Ronaldo nach einer Hereingabe von Bruno Fernandes aus vier Metern übers Tor schoss.

Auch nach der Pause blieb Gulacsi im Fokus -als er in der 47. Minute einen Kopfballaufsetzer von Portugals Innenverteidiger Pepe aus der rechten unteren Ecke wischte, und als er bei einem Fernschuss von Bruno Fernandes die linke Ecke sauber hielt. Die Ungarn öffneten sich ein wenig, kamen durch Roland Sallai per Fernschuss zu einer Chance, zum annullierten Tor. Doch dann kamen die verdienten portugiesischen Tore, die die Menschen im Puskas-Stadion zum Schweigen brachten.