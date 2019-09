Der erste Wiesn-Tag

Am Samstag um 12 Uhr wurde das erste Fass Bier auf der Wiesn angezapft. Zum Auftakt des weltgrößten Volksfestes berichtet die SZ in einem eigenen Newsblog live vom Anstich auf der Wiesn.

Kaum ein anderes Ereignis ist so klischeebeladen wie das Oktoberfest. Dazu gehört auch die alljährliche reflexhafte Empörung über den völlig überhöhten Bierpreis. Ist das Bier auf dem Oktoberfest wirklich so teuer? Dieser und andere Wiesn-Mythen im SZ-Faktencheck.

Eine gute Grundlage vor der Wiesn kann bekanntlich Leben oder zumindest das Feiervergnügen retten. Sieben Tipps, wo Sie sich und ihren Magen in München standesgemäß bayerisch mit einem Weißwurstfrühstück auf die Wiesn vorbereiten können.

Ein Tag vor Anstich

Die Kliniken in München bereiten sich mit Notfall-Übungen auf das Oktoberfest vor - und mit mehr Personal. Und zwar nicht nur mit medizinischem: Das nahe gelegene Rotkreuzklinikum engagiert auch zusätzliche Reinigungs- und Sicherheitskräfte. "Für Ärzte und Pflegepersonal herrscht in dieser Zeit Urlaubssperre. Gerade an Wochenenden und nachts gibt es in den zwei Oktoberfestwochen nämlich alle Hände voll zu tun", sagt der Chefarzt Zentrale Patientenaufnahme, Johannes Maxrath. 2018 wurden dort zur Wiesn rund 1200 Menschen in der Notaufnahme behandelt - doppelt so viele wie sonst.

Zur Vorbereitung auf die Wiesn gehört auch die Frage: Was frühstücken? Und wo? Natürlich gibt es nur ein Frühstück, das den Oktoberfest-Besuch würdig einläutet, und das ist die Weißwurst. Hier ein Überblick über Münchens beste Orte für ein bayerisches Frühstück.

"Wir waren heuer schon lange vorher voll": Nicht nur in München sind die Hotels zur Wiesn-Zeit nahezu ausgebucht und dementsprechend teuer, sondern im ganzen Großraum München - wie ein Blick nach Dachau zeigt.

Zwei Tage vor Anstich

Nicht mit dem Maßkrug zuschlagen, nicht auf den Tischen tanzen: Das US-Generalkonsulat in München gibt Tipps für den Besuch des Oktoberfests. "Please don't forget", warnt die US-Vertretung, "German beer is strong!" Sie zeigt dazu bildlich: Eine Wiesn-Maß entspreche vier Dosen normalen Biers. Was der Genuss einer Maß bewirken kann, verdeutlicht eine umkippende Zeichentrickfigur. Das Generalkonsulat warnt zudem, dass der Maßkrug kein Souvenir ist, das einfach mitgenommen werden kann. 14 Prozent der Festgäste stammen nach Angaben der Stadt München aus dem Ausland, davon wiederum zwölf Prozent aus den USA.

Der Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) präsentiert beim Presserundgang die Neuerungen des diesjährigen Oktoberfests: Bei den Fahrgeschäften zum Beispiel ein 90 Meter hohes Maibaum-Kettenkarussell. Zudem gibt es eine historische Bonbonmanufaktur. Erstmals können Wiesnbesucher bei der VR-Abenteuerbahn "Dr. Archibald" in virtuelle Realitäten eintauchen.

Die Münchner Polizei geht zum Oktoberfest von einer "hohen abstrakten Gefährdung" aus. Konkrete Hinweise etwa auf einen geplanten Anschlag gibt es nicht. Bei der Technik hat die Polizei wieder nachgerüstet. Erstmals haben alle Einsatzgruppen Bodycams, die Wiesn-Zentrale der Polizei kann auf neue Kameras mit 360-Grad-Rundumblick zugreifen. Zudem erinnert die Polizei: Für E-Scooter gelten während des Oktoberfests besondere Regeln.

Die Tracht zum Oktoberfest wird vornehmer, der Trend geht 2019 weiter weg vom Billigdirndl. Stattdessen wird mehr Wert auf hochwertige Materialien gelegt. Ein Wiesndirndl sollte in diesem Jahr knieumspielend oder wadenlang sein - je länger, desto festlicher. Bei den Herren gilt nach wie vor: Die perfekte Lederhose endet oberhalb des Knies. Falls ein Dirndl von der Stange zu banal ist, in München gibt es Kurse, wie man seine eigene Tracht schneidert. So wird rechtzeitig zur Wiesn jedes Kleid zu einem persönlichen Unikat.

Drei Tage vor Anstich

1000 Euro für 16 Übernachtungen, kein Platz, keine Privatsphäre: Eine Oktoberfest-Bedienung über die schwere Wohnugssuche zur Wiesn-Zeit, wie Bedienungen passende Unterkünfte finden - und was ein fairer Preis ist.

Vier Tage vor Anstich

Die sechs Münchner Brauereien, die auf dem Oktoberfest ausschenken dürfen, präsentieren ihr Oktoberfestbier - dieses Jahr im neuen Augustiner Wirtshaus im ehemaligen Tröpferlbad unweit der Theresienwiese. Die Stammwürze liegt zwischen 13,6 (Paulaner) und 13,8 Prozent (Hofbräu), der Alkoholgehalt der Oktoberfestbiere liegt zwischen zwischen 5,9 (Spaten) und 6,4 Volumenprozent (Augustiner).

Alle Welt will zum Oktoberfest, sehr zur Freude der Hoteliers. Ein Vergleichsportal hat nun genaue Zahlen zu den Übernachtungspreisen ermittelt: Demnach kostet eine Nacht in München durchschnittlich im Doppelzimmer 316 Euro. Besonders teuer wird es in direkter Nähe zur Theresienwiese. Im Umkreis von drei Kilometern steigen die Übernachtungspreise um 524 Prozent.

Eine wiederkehrende Frage bei Wiesn-Anwohnern: Kann ich aus dem ganzen Trubel vielleicht Kapital schlagen und Zimmer zum Oktoberfest an Touristen untervermieten? Der Geschäftsführer des Mietervereins München, Volker Rastätter, warnt davor, das ohne Absprache mit dem Vermieter zu tun. Was es sonst noch zu beachten gibt, erklärt er im SZ-Interview.