Weil sie mit der Rechnung nicht einverstanden waren, sind drei brasilianische Touristen am Donnerstagabend mit einem Kellner in Feisingers Kas- und Weinstubn aneinandergeraten. Als ein 68-jähriger Mitarbeiter der Wirtschaft dazwischenging, habe ihm ein 34-jähriger Tourist mit der Faust ins Gesicht geschlagen, berichtete die Polizei am Freitag.

Daraufhin eilte der 35-jährige Sohn des Opfers seinem Vater zu Hilfe, was wiederum die einzige Frau in der Runde - eine 30 Jahre alte Brasilianerin - zum Anlass nahm, ihm ein Weißbier über die Schultern zu gießen und das Glas auf den Kopf zu hauen. Die Polizei nahm alle Beteiligten mit auf die Wache. Die Weißbierglasschlägerin wird dem Haftrichter vorgeführt.

Polizei schnappt weitere Taschendiebe

So ist das wohl auf der Wiesn: Wer nichts trinkt, macht sich verdächtig. Taschendiebfahndern fielen am Mittwoch kurz vor 23 Uhr im Schottenhamel vier Männer auf, die "ohne Getränke in den Händen offensichtlich auf das Ende der Musik warteten", so steht es im Polizeibericht vom Freitag.

Die Männer hätten sich dann in Zweierteams aufgeteilt. Eine Gruppe nahm einen Stoffbeutel an sich; die zwei Jacken, die darin steckten, zog sich einer der Täter gleich über. Der andere sah sich sichernd um. Danach gingen sie erneut ins Zelt und klauten noch eine Jacke, die sich der junge Mann ebenfalls überzog, der bereits zwei Jacken anhatte. Später beobachteten die Fahnder, wie ein weiterer Mann den Verdächtigen zwei Mobiltelefone übergab. Als sich die vier erneut trafen, griff die Polizei zu.

Die zwischen 25 und 45 Jahre alten Männer werden wegen bandenmäßigen Diebstahls belangt. Bis auf einen sind alle mit Wohnsitz in München gemeldet.

Tritt gegen Sanitäterin

Im Vollrausch hat sich ein 26-jähriger Münchner am Donnerstag gegen medizinische Hilfe gewehrt und dabei eine Sanitäterin verletzt. Der Rettungsdienst war gegen 22.30 Uhr in die Schaustellerstraße gerufen worden, weil es dem 26-Jährigen offensichtlich schlecht ging. Der freute sich aber nicht über die Retter, sondern trat einer 19-jährigen Sanitäterin in den Bauch.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hielt ihn fest, bis die Polizei kam. Die Beamten nahmen den Betrunkenen mit auf die Wiesn-Wache, dort trat er nach einem Polizisten und beschimpfte weitere. Nach seiner Ausnüchterung erwarten den Mann Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstands und Beleidigung.

Wiesnbesucher grapscht 20-Jähriger an den Po

Ein 32-Jähriger aus Germering hat eine junge Münchnerin vor dem Festzelt am Po begrapscht. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend, wie die Polizei in ihrem Wiesnbericht mitteilte. Zudem habe der Mann einen Freund der 20-Jährigen von hinten zwischen die Beine getreten und dabei leicht verletzt. Als die Polizei den Germeringer festnehmen wollte, bedrohte und beleidigte er die Beamten. Er wurde schließlich zur Wiesn-Wache gebracht und später im Polizeipräsidium einem Haftrichter vorgeführt.