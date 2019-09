Ein 22-jähriger Franzose ist am Freitagabend gegen 22 Uhr am S-Bahnhof Laim tödlich verunglückt. Der Mann trat mit dem Fuß gegen eine bereits abfahrende S-Bahn. Dabei wurde er laut Auskunft der Bundespolizei vom Zug erfasst, zwischen Waggon und Bahnsteig gezogen und 30 Meter mitgeschleift. Zunächst kam der Mann ins Krankenhaus, verstarb dann am Samstagmorgen.

Noch unklar ist, ob der 22-Jährige gerade vom Oktoberfest kam und alkoholisiert war. Auch der Grund, warum er gegen die S-Bahn trat, werde noch ermittelt, so die Polizei. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der Münchner S-Bahn und Chaos auf der Hackerbrücke: Dort stauten sich zahlreiche Besucher, die vom Oktoberfest heimfahren wollten. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

Schweizer fällt am Isartor ins S-Bahn-Gleis - Passanten lassen ihn liegen

Glück hatte ein Mann aus der Schweiz, der es zwei bislang noch unbekannten Frauen zu verdanken hat, dass er nicht von einer S-Bahn überrollt wurde. Der 23-Jährige stürzte am Samstagmorgen gegen 7 Uhr am Isartor mit dem Bauch voran ins Gleisbett, wie die Bundespolizei mitteilte. Eine Passantin versuchte sofort dem nicht mehr ansprechbaren Mann zu helfen. Andere Reisende, so die Polizei weiter, hätten sich einfach entfernt.

Als eine S-Bahn in der Haltestelle einfuhr, warnten die Frau sowie eine weitere Helferin den Zugführer. Gut 30 Meter vor dem Mann im Gleis kam die Bahn zum Stehen und der 23-Jährige konnte geborgen werden.

18-Jährige stößt Bekannten ins Gleis

Bei einem Streit hat eine 18-Jährige einen Bekannten am Freitagnachmittag so von sich weggestoßen, dass er ins Gleisbett fiel - wenige Sekunden vor dem Einfahren einer S-Bahn. Der Zug kam nach Angaben der Bundespolizei an der Station Donnersbergerbrücke noch rechtzeitig zum Stehen. Es bestand keine Lebensgefahr für den 21-Jährigen, wie ein Sprecher sagte.

In dem Streit ging es dem Sprecher zufolge um Eifersucht. Der junge Mann aus Pfaffenhofen an der Ilm habe der jungen Frau das Handy weggenommen und sie genötigt, ihn in der S-Bahn nach Pasing zu begleiten. Am Haltepunkt Donnersbergerbrücke stiegen sie aus - und die junge Frau versuchte den Angaben zufolge zu flüchten. Dies habe der Mann unterbunden - und die junge Frau habe ihn von sich gestoßen.

Der Mann kletterte zurück auf den Bahnsteig - die 18-Jährige floh zum Ende des Bahnsteigs und weiter auf die Gleise. Bundespolizisten griffen die beiden auf. Gegen den 21-Jährigen leiteten die Beamten Ermittlungen wegen Körperverletzung und Nötigung ein.