Es hat sich offenbar immer noch nicht herumgesprochen: Die Wiesn und ihr Umfeld sind Flugverbotszone. Das gilt auch für Drohnen. Ein polnischer Tourist, der am Dienstag gegen 23 Uhr sein Fluggerät vom Bavariaring aus starten lassen wollte, wurde von einer Polizeistreife gerade noch dran gehindert. Er zeigte sich einsichtig und dankbar: Von dem Verbot habe er nichts gewusst. Illegale Drohnenflüge sind für ertappte Piloten mehr als heikel. Nicht nur, dass alle mit dem Flug verbundenen Geräte - Drohne, Steuerung, Handy - konfisziert werden, es drohen auch Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren. Flugverbotszone ist übrigens nicht nur die Theresienwiese, sondern der gesamte Umkreis in einem Durchmesser von elf Kilometern.

Widerliches im Suff

Tausend Euro Sicherheitsleistung hat ein brasilianischer Wiesnbesucher hinterlegen müssen, nachdem er sich am Mittwochabend im Suff völlig hat gehen lassen. Reinigungskosten inklusive. Mit seinen Ausscheidungen beschmutzte er sich und seine gesamte Umgebung in einem Klohäuschen an der Straße C. Dann beleidigte der nur noch mit einem T-Shirt bekleidete Mann eine Putzfrau mit obszönen Schimpfworten und onanierte vor ihren Augen. Polizisten mussten den komplett enthemmten 28-Jährigen fesseln und nach einem Aufenthalt auf der Wiesnwache in ärztliche Obhut übergeben.

Sturz vom Dach

Becken und Mittelfußknochen hat sich ein amerikanischer Wiesnbesucher gebrochen, als er nach mutmaßlich ausgiebigem Oktoberfestbesuch der Stadt buchstäblich aufs Dach steigen wollte und dabei rund 15 Meter tief abstürzte. Gegen 3.30 Uhr hatte er am Donnerstagmorgen wohl über ein Gerüst eine Dachterrasse in der Schlosserstraße erklommen und war dann in die Tiefe gestürzt. Ob ein weiterer schlimmer Sturz am Donnerstagmorgen auch im indirekten Zusammenhang mit dem Geschehen auf der Theresienwiese steht, muss die Kriminalpolizei noch klären. Ein 51-Jähriger war nahe der Friedenheimer Brücke in einen Lichtschacht gestürzt. Er musste von der Feuerwehr geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden. Wer zuvor die Abdeckung des Lichtschachts entfernt hatte und ob das möglicherweise ein besonders dummer "Scherz" sein sollte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.