Oktoberfest in München

Ein 52-jähriger Wiesnbesucher soll eine Bedienung am Montagabend auf dem Oktoberfest sexuell belästigt haben. Die 25-Jährige meldete sich bei der Polizei und berichtete, dass sie ein Unbekannter im Ober- und Unterkörperbereich unsittlich berührt und verbal belästigt habe. Zudem wusste die Frau, dass der Mann sehr wahrscheinlich am darauffolgenden Tag erneut ins Festzelt kommen würde. Am Dienstag konnten die Beamten den 52-Jährigen im Zelt festnehmen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

23-Jähriger zeigt Hitler-Gruß vor Polizisten

Ein 23-Jähriger hat beim Verlassen des Oktoberfestgeländes vor Polizisten den Hitler-Gruß gezeigt. Die Beamten nahmen in daraufhin fest und brachten ihn in die Wiesn-Wache und später in die Haftanstalt im Münchner Polizeipräsidium.

Schlägerei in der Matthias-Pschorr-Straße

Ein angetrunkener 25-Jähriger ist mit zwei anderen ebenfalls alkoholisierten Männern in Streit geraten und wurde von diesen mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Der 25-Jährige erlitt dabei Brüche im Gesichtsbereich und musste ins Krankenhaus.