Entspannt abtauchen? Gar nicht so einfach in diesem Jahr. Pauschalreiseanbieter Tui sagt einen Teil des Winterprogramms ab.

Pauschalreise: Tui streicht Teil seines Winterangebots wieder

22. September: Der weltgrößte Reiseanbieter Tui hat ob der neuen Reisewarnungen wegen der Covid-19-Pandemie sein Angebot weiter eingedampft. Für die Wintersaison sagt Tui etwa ein Fünftel des Programms ab, insgesamt stehen damit noch 40 Prozent des ursprünglichen Angebots. "Dies spiegelt die anhaltende Unsicherheit im Hinblick auf Reisebeschränkungen wider", hieß es aus dem Unternehmen. Für knapp ein Drittel der nun gestrichenen Pauschalurlaube hatte es bereits Buchungen gegeben. Im Sommer 2021 will Tui 80 Prozent der ursprünglich geplanten Kapazität anbieten. Viele Urlauber haben ihre Reisen auf das kommende Jahr umgebucht oder wollen sich ihren Urlaub frühzeitig sichern - mit der Nachfrage steigen auch die Durchschnittspreise wieder.

Deutschland: Bundespolizei prüft Aussteigekarten

21. September: Wer in einem Risikogebiet war und in den folgenden zwei Wochen nach Deutschland einreist, muss zwei Wochen in Quarantäne - und eine Aussteigekarte ausfüllen. Allerdings gaben manche darauf Fantasienamen und -adressen an, so dass weder Infektionsketten nachverfolgt noch mögliche Betroffene gewarnt werden konnten. Daher beschloss das Corona-Kabinett, dass künftig nicht mehr einfach Fluggesellschaften und Busunternehmen die Aussteigekarten einsammeln - noch vor Monatsende sollen sich Bundespolizisten darum kümmern und die Daten dabei mit den Pässen der Reisenden abgleichen. Anschließend werden die Karten wie bisher an Gesundheitsämter weitergeleitet, nur dann mit korrekten Angaben.

Sardinien: Gericht kippt neue Testpflicht

17. September: Sardinien-Urlauber müssen nun doch nicht vor ihrer Reise zum Corona-Test. Das zuständige Verwaltungsgericht in Cagliari gab einem Einspruch der italienischen Regierung gegen die erst am vergangenen Wochenende verhängte Verordnung statt. Seitdem waren ankommende Passagiere "aufgerufen", einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorzuweisen. Alternativ konnten sie auch online erklären, selbst einen Corona-Schnelltest mit negativem Ergebnis durchgeführt zu haben. Die Regierung in Rom sah darin eine Einschränkung der Reisefreiheit, das Gericht gab ihr recht. Eine weitere Anhörung ist für den 7. Oktober geplant.

In Kraft bleibt dagegen die Maskenpflicht im Freien. Sie gilt rund um die Uhr, wenn sich Menschen näher kommen als einen Meter. Mit der neuen Verordnung hatte die Ferieninsel im Mittelmeer auf die zuletzt steigenden Corona-Zahlen reagiert. Während Sardinien im Juli kaum neue Infektionen verzeichnete, stiegen im August mit der Ankunft Tausender Touristen auch die Fallzahlen. Unter anderem waren im Nachtlokal des ehemaligen Formel-1-Managers Flavio Briatore im Badeort Porto Cervo Ende August etwa 60 Corona-Fälle gemeldet worden. Zuletzt wurden 27 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden und aktuell 1480 Infizierte registriert.

Budapest, Wien, Amsterdam: Neue Reisewarnungen für Regionen in Europa

16. September: Für eine ganze Reihe weiterer Regionen in Europa hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen. Darunter sind auch beliebte Städtereiseziele wie Wien, Amsterdam oder Budapest.

Maßgeblich ist die Zahl der neuen Infektionen: Waren es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 pro 100 000 Einwohner, wird eine Region vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft (hier finden Sie die aktuelle Liste), das Auswärtige Amt reagiert mit einer Warnung vor "nicht notwendigen, touristischen Reisen".

In Österreich gilt das für das Bundesland Wien. In der Hauptstadt waren die Zahlen zuletzt deutlich in die Höhe geschnellt. Landesweit gilt in allen Geschäften wieder Maskenpflicht. Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober führt die Entwicklung im Land vor allem Feiern im Familien- oder Freundeskreis zurück.

Auch in den Niederlanden ist das Risiko gestiegen, sich mit Covid-19 zu infizieren. Eine Reisewarnung gilt für die Provinzen Nordholland mit der Stadt Amsterdam und Südholland mit den Städten Den Haag und Rotterdam.

Für Frankreich wurde die Reisewarnung auf die Region Hauts-de-France ganz im Norden des Landes ausgeweitet. Schon länger gilt sie für Île-de-France mit der Hauptstadt Paris, für den Süden mit den Regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhone-Alpes, für die Mittelmeerinsel Korsika sowie weitere Überseegebiete. Neu ist außerdem eine Warnung vor Reisen auf die Insel La Réunion im Indischen Ozean.

In der Schweiz ist neben den Kantonen Genf und Waadt nun auch der Kanton Freiburg/Fribourg betroffen, in Tschechien kommt zur Hauptstadt Prag die angrenzende Mittelböhmische Region hinzu. Für Kroatien wird mittlerweile vor Reisen in insgesamt sieben Provinzen gewarnt, neu auf der Liste sind die Gespanschaften Brod-Posavina und Virovitica-Podravina. In Ungarn ist vor allem die Hauptstadt Budapest betroffen: Auch dieses beliebte Städtereiseziel wurde mit einer Reisewarnung belegt.

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss entweder einen aktuellen Nachweis vorlegen, dass er nicht mit Covid-19 infiziert ist, oder sich nach der Heimkehr testen lassen - und in Quarantäne, bis das Ergebnis vorliegt.

Balearen: Geringe Fallzahlen nur wegen EDV-Panne

13. September: Die Zahlen sahen zu gut aus, um wahr zu sein - und sie stimmten tatsächlich nicht. Aus den Herbstferien auf Mallorca wird damit wohl nichts werden, jedenfalls nicht, wenn man sich an die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes hält. Am Wochenende kam eine Informatik-Panne ans Licht, wegen der die spanische Regierung in Madrid seit Tagen für die Balearen sehr niedrige Infektionszahlen gemeldet hatte. Die Branche und auch Urlauber hatten schon auf eine Aufhebung der deutschen Reisewarnung als auch der britischen Restriktionen gehofft.

Unter Berufung auf Eugenia Carandell, Direktorin im balearischen Gesundheitsministerium, berichtete die Mallorca Zeitung, die Region habe zuletzt in Wirklichkeit 120 bis 170 wöchentliche Neuinfektionen je 100 000 Einwohner verzeichnet. Und nicht zwischen 30 und 45, wie die ganze Woche lang wegen eines "Informatikfehlers bei der Datenübertragung" in Madrid irrtümlich gemeldet worden sei. Die Grenze von 50 ist ein entscheidendes Kriterium für die Bundesregierung in Berlin, eine Region oder ein Land als Risikogebiet einzustufen oder die Einschätzung auch wieder aufzuheben.

Nach den jüngsten Informationen stehen die Balearen nicht nur schlecht da, sondern deutlich schlechter als andere spanische Urlaubs-Regionen. So haben etwa Andalusien und Valencia zwischen 55 und 60 Ansteckungen je 100 000 Einwohner - sofern die von den Behörden gemeldeten Zahlen in diesen Fällen stimmen. Für ganz Spanien wurde zuletzt ein Wert von 113 angegeben. Auf den ebenfalls stark vom Tourismus abhängigen Kanaren liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 80 bis 90 Fällen.

In Palma de Mallorca ist seit Freitag ein ganzes Viertel abgeriegelt, wegen der vielen Infektionen in Son Gotleu. Und am Samstag traten neue Einschränkungen in Kraft: Volksfeste wurden untersagt, Kinderspielplätze geschlossen. Zurzeit werden in den Inselkrankenhäusern 275 Menschen mit Covid-19 behandelt - doppelt so viele wie vor drei Wochen. Jordi Reina, Chefvirologe im Krankenhaus Son Espases in Palma, sagte im Gespräch mit der Zeitung Diario de Mallorca, die Lage sei "sehr besorgniserregend". Der Höhepunkt der zweiten Welle sei schon erreicht. Nun gehe es darum, die "Kurve wieder nach unten zu drücken".

Pauschale Reisewarnung für Fernziele endet

9. September: Nach einem Beschluss des Bundeskabinetts wird es in Kürze statt der aktuellen Covid-19-Reisewarnung wieder auf die Lage in den einzelnen Staaten zugeschnittene Bewertungen geben. "Ab Oktober kehren wir zu einem individuellen System für jedes Land zurück", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. Reisewarnungen für Länder mit Risikogebieten werde es weiter geben. Diese könnten auch aufgehoben werden, wenn es beispielsweise Quarantänebestimmungen gebe. Allerdings könne in einem solchen Fall dringend von Reisen abgeraten werden.

Der Reiseverband DRV bezeichnete die Entscheidung als "einen zaghaften Schritt in die richtige Richtung", bekräftigte aber zugleich seine grundsätzliche Kritik am Vorgehen der Bundesregierung. Faktisch ändere sich für die Kunden und die Branche nur wenig. Auch nach dem 1. Oktober werde für fast alle Länder weiterhin eine Reisewarnung bestehen. DRV-Präsident Norbert Fiebig fordert hingegen, nur Orte und Landkreise, die den Grenzwert des Robert Koch-Instituts (RKI) überschreiten, künftig als Risikogebiet auszuweisen und mit einer Reisewarnung zu belegen - der Rest einer Region eines Landes solle davon nicht betroffen sein. "Hier müssen den Ankündigungen der Bundesregierung jetzt auch zeitnah Taten folgen", so Fiebig weiter.

Eine Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Zugleich hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen für Pauschalreisen kostenlos zu stornieren.