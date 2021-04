Ein Bundespolizist winkt in Aachen an der Grenze zu den Niederlanden ein Fahrzeug zur Überprüfung heran.

6. April: Erst Tschechien, dann Polen und Frankreich - und nun auch die Niederlande. Ein Nachbarland nach dem anderen wird von der Bundesregierung wegen besonders hoher Corona-Infektionszahlen als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Die verschärften Regeln für die Niederlande sind seit 6. April in Kraft. Wer von dort über die Grenze nach Deutschland möchte, muss einen negativen Corona-Test vorweisen können. Bislang konnte er bis 48 Stunden nach der Einreise absolviert werden. Die Quarantäneauflagen, deren Details je nach Bundesland unterschiedlich geregelt sind, bestehen fort, ebenso die Pflicht zur digitalen Anmeldung. Für Pendler gibt es Ausnahmen. Aus niederländischer Sicht ist im Übrigen auch Deutschland ein Risikogebiet. Reisende müssen sich nach ihrer Ankunft in den Niederlanden für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Das gilt auch für Ferienunterkünfte

Das 17-Millionen-Einwohner-Land befindet sich seit Mitte Dezember in einem Lockdown, seit Ende Januar gilt zudem eine abendliche Ausgangssperre. Dennoch nehmen die Infektionszahlen weiter zu. Die Regierung hat bereits angekündigt, dass nicht mit einer schnellen Lockerung der Maßnahmen zu rechnen sei. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei etwa 300 Infektionen pro 100 000 Einwohner.

Italien verschärft über Ostern Einreiseregeln

31. März: Italien verschärft über Ostern die Regeln für Einreisende aus EU-Staaten. Wer jetzt aus Deutschland oder anderen EU-Ländern nach Italien reist, muss sich zusätzlich zu einem Corona-Test vor dem Abflug auf fünf Tage Quarantäne einstellen. Eine entsprechende Anordnung unterzeichnete Gesundheitsminister Roberto Speranza am Dienstag. Im Anschluss an die fünf Tage soll demnach ein weiterer Corona-Test erfolgen. Die Maßnahme gilt bis zum kommenden Dienstag, den 6. April.

In Italien gilt für die Ostertage vom 3. bis 5. April zudem ein Lockdown für das gesamte Land. Das bedeutet auch, dass die Menschen nicht zwischen den Regionen reisen können, außer etwa in Notfällen oder für ihre Arbeit. Unabhängig davon gilt für Deutsche bereits eine Covid-19-bedingte Reisewarnung des Auswärtigen Amts für Italien, verbunden mit entsprechenden Test- und Quarantäne-Auflagen bei der Heimkehr.

Frankreich wird zum Hochinzidenzgebiet

26. März: Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung wie erwartet ganz Frankreich von Sonntag an als Hochinzidenzgebiet mit Testpflicht bei der Einreise ein. Das Département Moselle gilt zusätzlich bereits seit Anfang März als Virusvarianten-Gebiet. Neue Virusvariantengebiete weist das Robert Koch-Institut in seiner aktualisierten Liste diesmal nicht aus. Stattdessen werden sowohl das österreichische Bundesland Tirol als auch Tschechien und die Slowakei aus dieser Kategorie gestrichen und zu Hochinzidenzgebieten (Tschechien und Slowakei) bzw. Risikogebieten (Tirol) heruntergestuft. Israel wird vom Hochinzidenzgebiet zum Risikogebiet herabgestuft.

Verschlechtert hat sich die Infektionslage hingegen in anderen Regionen. Vom 28. März an gelten deshalb als neue Risikogebiete: ganz Dänemark (ausgenommen sind weiterhin die Färöer Inseln und Grönland), die finnischen Regionen Kanta-Häme, Päijät-Häme und Pirkanmaa, die kroatische Gespanschaft Požega-Slawonien und die norwegische Provinz Rogaland.

Entwarnung gibt es lediglich für die finnische Region Satakunta und die norwegische Provinz Agder, die nicht mehr als Risikogebiete gelten.

Keine Reisewarnung mehr für die Algarve

19. März: Nach den Balearen schafft ein weiteres beliebtes Urlaubsziel den Sprung von der Liste der Risikogebiete: An der Algarveküste in Portugal liegt der Inzidenzwert der neuen Infektionen nun unter dem Schwellenwert von 50. Allerdings befindet sich Portugal noch im Lockdown, erst für Ende Mai ist derzeit eine Öffnung für den Tourismus geplant. Für die Einreise ins Land ist ein PCR-Test Pflicht. Ebenfalls nicht mehr auf der Risikoliste sind die autonome Gemeinschaft Galicien in Spanien, die Region Österbotten in Finnland, sowie Malaysia und St. Vincent und die Grenadinen.

Dagegen wurde Polen wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen von der Bundesregierung als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Land ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. Auch Bulgarien, Zypern, Kuwait, Paraguay und Uruguay erhielten diesen Status. Für die bisherigen Virusvariantengebiete Großbritannien und Irland werden dagegen die Reisebeschränkungen deutlich gelockert.

Urlaub auf Mallorca ist wieder möglich

12. März: Nur noch rund 21 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner: Weil auf den Baleareninseln die Coronazahlen stark gesunken sind, hebt die Bundesregierung ab 14. März die Reisebeschränkungen auf. Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera gelten nicht mehr als Risikogebiet, ein Urlaub ist ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich. Für die Einreise auf den Inseln verlangen die spanischen Behörden weiterhin einen negativen PCR-Test.

Auf dem spanischen Festland sind die Küstenregionen Valencianische Gemeinschaft und Murcia mit den Urlaubsorten Benidorm, Calpe, Javea und Denia "risikofrei", außerdem im Landesinneren die Extremadura, La Rioja und Kastilien-La Mancha. Gleiches gilt für weite Teile Portugals, das bisher noch als Virusvariantengebiet eingestuft ist. Für die gesamte Nordhälfte des Landes (Regionen Norte und Centro) inklusive Porto fallen die Reisebeschränkungen komplett - auch das Beförderungsverbot für Fluggesellschaften. Die beliebte Südküste Algarve, die Atlantikinsel Madeira und die Hauptstadt Lissabon sind hingegen nach wie vor "normale" Risikogebiete. Wer von dort nach Deutschland einreist, muss auch künftig in den meisten deutschen Bundesländern für zehn Tage in Quarantäne, die mit einem negativen Test nach fünf Tagen verkürzt werden kann. Die Reiseveranstalter stehen bereits in den Startlöchern. "Die Hotellerie hat sich intensiv vorbereitet, sicheren und verantwortungsvollen Urlaub anzubieten", sagte Tui-Deutschland-Chef Marek Andryszak anlässlich der Internationalen Tourismusbörse.

Neben den Änderungen in Spanien und Portugal gelten ab 14. März folgende weitere neuen Einstufungen:

Moldau und das ostafrikanische Tansania werden Hochrisikogebiete mit Testpflicht bei der Einreise und anschließender Quarantäne.

mit Testpflicht bei der Einreise und anschließender Quarantäne. Die französische Karibikinsel Guadeloupe und eine Region in Finnland werden zum "normalen" Risikogebiet erklärt.

erklärt. Die Bahamas in der Karibik und Nordjylland im Norden Dänemarks sind ab Sonntag keine Risikogebiete mehr.

Ischgl gibt die Wintersaison verloren

3. März: Der österreichische Wintersportort Ischgl wird seine Lifte in dieser Wintersaison nicht mehr in Betrieb nehmen. "Diesen Winter haken wir ab", sagte Tourismuschef Andreas Steibl. Angesichts des nach wie vor beunruhigenden Infektionsgeschehens, der verschärften Reiserestriktionen und der noch immer fehlenden Perspektiven für Öffnungsschritte in Gastronomie und Hotellerie sei eine Aufnahme des Skibetriebes weniger denn je vertretbar, teilte die Silvrettaseilbahn AG mit.

Ischgl war im Frühjahr 2020 als Hotspot bei der Verbreitung des Coronavirus international in die Schlagzeilen geraten. Im Gegensatz zu vielen anderen Wintersportgebieten in Österreich hatte Ischgl dann aber auf den seit Ende Dezember 2020 wieder erlaubten Skibetrieb verzichtet. In der Wintersaison setzt der Tiroler Ort normalerweise 300 Millionen Euro um.

Der Ort mit seinen 45 Liften und 239 Pistenkilometern lebt dabei von vielen ausländischen Gästen, die wichtigste Gruppe sind deutsche Urlauber. Durch die Quarantänepflichten in Deutschland und Österreich ist das touristische Reisen aber praktisch zum Erliegen gekommen. Das umfangreiche Sicherheitskonzept, das man für einen etwaigen Start im Winter vorbereitet hatte, solle nun in der am 25. Juni startenden Sommersaison umgesetzt werden, hieß es. Dazu gehört unter anderem eine eigene Test-Station mit medizinischem Personal.

Alltours lässt nur geimpfte Gäste ins Hotel

19. Februar: Der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours will von Herbst an in seinen eigenen Urlaubshotels der Marke Allsun nur noch Gäste mit einer Corona-Impfung beherbergen. Diese Regel solle voraussichtlich ab dem 31. Oktober gelten, teilte das Unternehmen mit. Der genaue Zeitpunkt hänge vom Verlauf der Impfungen ab. Alltours betreibt unter dem Namen Allsun 35 Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland. "Wir wollen allen Gästen höchstmögliche Sicherheit bieten, damit sie ihren Urlaub entspannt genießen können", sagte Alltours-Inhaber Willi Verhuven laut Mitteilung. Die großen Reiseveranstalter Tui, DER Touristik und FTI wollen anders als Alltours nicht von sich aus Corona-Impfungen zur Bedingung für Hotelbuchungen machen. "Bei Tui gibt es solche Pläne derzeit nicht. Wir richten uns nach den Vorgaben von Regierungen", sagte etwa der Sprecher von TuiDeutschland, Aage Dünhaupt.