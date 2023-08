Von Marko Zotschew

Fußball-WM in Down Under: Vom 20. Juli bis zum 20. August fand in Australien und Neuseeland die neunte Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Zum ersten Mal nahmen 32 Nationen an einer WM-Endrunde bei den Frauen teil. Am Ende jubelten die Spanierinnen über ihren ersten Titel. Sie schlugen im WM-Finale England knapp mit 1:0. Die USA, sonst immer mindestens im Halbfinale, scheiterten bereits im Achtelfinale an Schweden, das sich Platz 3 sicherte.

Für Deutschland war es eine WM zum Vergessen. Das DFB-Team um Kapitänin Alexandra Popp schied in der Gruppenphase aus. Hier finden Sie alle Ergebnisse im Überblick.

WM 2023 - Finalrunde

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

19.8. in Brisbane: Schweden - Australien 2:0

Finale

20.8. in Sydney: Spanien - England 1:0

WM 2023 - Alle Ergebnisse der Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Spanien - Costa Rica 3:0

- Costa Rica 3:0 Sambia - Japan 0:5

0:5 Japan - Costa Rica 2:0

- Costa Rica 2:0 Spanien - Sambia 5:0

- Sambia 5:0 Japan - Spanien 4:0

- Spanien 4:0 Costa Rica - Sambia 1:3

Gruppe D

England - Haiti 1:0

- Haiti 1:0 Dänemark - China 1:0

- China 1:0 England - Dänemark 1:0

- Dänemark 1:0 China - Haiti 1:0

- Haiti 1:0 China - England 1:6

1:6 Haiti - Dänemark 0:2

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Italien - Argentinien 1:0

- Argentinien 1:0 Schweden - Südafrika 2:1

- Südafrika 2:1 Argentinien - Südafrika 2:2

Schweden - Italien 5:0

- Italien 5:0 Argentinien - Schweden 0:2

0:2 Südafrika - Italien 3:2

Gruppe H

Gruppen der Fußball-WM der Frauen 2023

Spiele des deutschen Nationalteams

Nach einem ungefährdeten Auftaktsieg gegen Marokko verlor das deutsche Team gegen Kolumbien mit 1:2. Im letzten Gruppenspiel musste die Nationalelf gegen Südkorea gewinnen, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Doch nach einer schwachen Leistung schied das deutsche Team mit einem 1:1 aus dem Turnier aus, da Marokko gegen Kolumbien mit 1:0 gewann.

Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft

Tor: Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Stina Johannes (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Chantal Hagel (TSG 1899 Hoffenheim), Marina Hegering (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Jule Brand (VfL Wolfsburg), Klara Bühl (FC Bayern München), Sara Däbritz (Olympique Lyon), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Melanie Leupolz (FC Chelsea), Sydney Lohmann (FC Bayern München), Lina Magull (FC Bayern München), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lea Schüller (FC Bayern München)

Gastgeber der Fußball-WM 2023

Zum ersten Mal fand eine Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland statt. Gespielt wurde in zehn Stadien in neun Städten, davon fünf Städte in Australien und vier Städte in Neuseeland.

Das Eröffnungsspiel fand am 20. Juli im neuseeländischen Auckland statt, das Finale stand einen Monat später am 20. August im Accor Stadium in Sydney an, das während der WM den Namen "Stadium Australia" trägt und nur in der K.o.-Phase zum Einsatz kommt.

Die Stadien der Frauenfußball-WM 2023 im Überblick

Adelaide (Australien): Hindmarsh Stadium , 18 435 Plätze

, 18 435 Plätze Auckland (Neuseeland): Eden Park , 48 276 Plätze

, 48 276 Plätze Brisbane (Australien): Brisbane Stadium , 52 263 Plätze

, 52 263 Plätze Dunedin (Neuseeland): Dunedin Stadium , 28 744 Plätze

, 28 744 Plätze Hamilton (Neuseeland): Waikato Stadium , 25 111 Plätze

, 25 111 Plätze Melbourne (Australien): Melbourne Rectangular Stadium , 30 052 Plätze

, 30 052 Plätze Perth (Australien): Perth Oval , 22 225 Plätze

, 22 225 Plätze Sydney (Australien): Sydney Football Stadium , 42 512 Plätze

, 42 512 Plätze Sydney (Australien): Stadium Australia , 83 500 Plätze

, 83 500 Plätze Wellington (Neuseeland): Wellington Regional Stadium, 39 000 Plätze

Mit Material der dpa.