Von Felix Haselsteiner, Wellington

Ratlosigkeit machte sich breit unter den Italienerinnen, in der 51. Spielminute, weil sie alle genau wussten, was passieren würden - nur ausrichten konnten sie nichts. Die vierte schwedische Ecke des Abends würde gleich in den Strafraum der Azzurre fliegen, in hohem Bogen zum Tor hin gedreht, sodass sie am kurzen Pfosten landet, wo Amanda Ilestedt bereitsteht. Das war jeder Spielerin am Platz genauso wie jedem Zuschauer im Stadion längst klar, es war schließlich schon dreimal passiert an diesem Abend in Wellington, an dem sich die Schwedinnen vom Geheim- zum Mitfavoriten aufschwangen, dank eines 5:0 über Italien - und dank ihrer Ecken.

Es kam wie erwartet: Jonna Andersson flankte wie immer, Ilestedt köpfte wie immer, und nach zwei Spielen bei der WM haben die Schwedinnen damit vier ihrer sieben Tore nach solchen Standards erzielt. Ilestedt, zuhause inzwischen bekannt als Königin der Ecken, führt als Abwehrspielerin die Torjägerliste des Turniers an und wirft damit die Frage auf: Gibt es überhaupt ein Mittel gegen diese Hereingaben?

Linari flieht in Sarkasmus: "Ich habe einfach gehofft, dass sie nicht alle perfekt reinfliegen"

Elena Linari wirkte nicht überzeugt. Italiens Kapitänin und Abwehrchefin ist eine herausragende Zweikämpferin, aber angesprochen auf die Ecken fiel ihr keine Lösung ein: "Wenn man versucht, den Raum zu besetzen, verliert man dort, weil sie perfekt positioniert sind. Und wenn man die Spielerin direkt im Eins gegen Eins deckt, verliert man dort, weil sie immer eine frei blocken." Linari floh sich in Sarkasmus: "Ich habe einfach gehofft, dass sie nicht alle perfekt reinfliegen", sagte sie: "Ich muss lachen dabei, aber eigentlich bricht es mir das Herz."

Die schwedischen Ecken sind inzwischen ein wenig mehr als nur ein Stilmittel - sie sind zur Basis des Erfolgs eines gesamten Teams geworden. Wie schon im ersten Spiel gegen Südafrika kam Schweden nicht gut in die Partie hinein, Italien dominierte die erste halbe Stunde. Doch dann kam die erste Ecke. Kapitänin Kosovare Asslani hätte sie beinahe direkt reingezirkelt, gerade so konnten die Italienerinnen den Ball noch auf der Linie klären, aber ihr tapferer, spielerisch hochwertiger Widerstand war kurz darauf gebrochen: Zur Halbzeit führte Schweden 3:0 durch Tore von Ilestedt, Fridolina Rolfö und Stina Blackstenius, letzteres fiel gar aus dem Spiel heraus.

"Wir haben heute gesehen, dass wir auf verschiedene Arten und Weisen Tore erzielen können", sagte Innenverteidigerin Magdalena Eriksson, die ab der kommenden Saison beim FC Bayern spielen wird und auf das 5:0, kurz vor Schluss aus einem Konter heraus, verwies. Die deutliche Führung zur Halbzeit habe das Selbstvertrauen zurückgebracht nach einer schwachen Anfangsphase, und ja, gab auch Eriksson zu, am Ende sei der Einzug ins Achtelfinale eben schon auf Ecken zurückzuführen. Auf die in der Nachspielzeit gegen Südafrika und auf die drei gegen Italien. "Wir trainieren das - aber nicht so viel, wie man denken könnte", sagte Eriksson.

Die Schwedinnen haben sich unweit von Wellington niedergelassen, im New Zealand Campus of Innovation and Sport in Upper Hutt, wo man normalerweise die Rugbyjugend des Landes ausbildet und nun seit zwei Wochen von großen Plakaten mit der schwedischen Begrüßungsformel "Hey, Hey" empfangen wird. Universitäre Atmosphäre herrscht dort im Trainingslager, das weitläufige Gelände erinnert eher an das Campusleben als an ein Hotel - und passt daher perfekt zum technischen Ansatz von Magnus Wikman, dem schwedischen Standardtrainer.

Das Selbstvertrauen ist riesig: "Wir wissen, wie gut wir sind", sagt Fridolina Rolfö

"Jede von uns hat vor jeder Ecke eine ganz exakte Rolle und weiß genau, wie sie sich bewegen muss", sagt Eriksson. Bis ins letzte Detail ginge das, seit Jahren schon arbeite man daran: "In den letzten sechs, sieben Jahren hat sich eine Routine für uns entwickelt. Wir sehen jede Ecke im Spiel als Großchance an."

Derartiges Kapital aus ihrer physischen Überlegenheit schlagen bei der Weltmeisterschaft nur wenige Mannschaften. Die Französinnen schaffen es immer wieder, ihre groß gewachsene Innenverteidigerin Wendie Renard im Strafraum richtig in Szene zu setzen; ihr gelang auch nach einer Ecke per Kopf das Siegtor zum 2:1 gegen Brasilien an diesem Samstag. Und die USA sind ähnlich gefährlich wie die Schwedinnen nach Standards, dafür steht stellvertretend Lindsey Horans Ausgleich nach Ecke gegen die Niederlande. Beide Teams sind mögliche Gegner für Schweden im Achtelfinale, nur panisch wird man dadurch nicht in Upper Hutt.

Die Schwedinnen setzen ihre Standardstärke als Quelle für jede Menge Selbstvertrauen ein, und wohin das führen kann, ist aus der Historie bekannt. Mit Standards Weltmeister zu werden, hat unter anderem 2014 bei den deutschen Männern hervorragend funktioniert. Dass darüber inzwischen auch in Schweden geredet wird, wo nach Platz drei 2019 und Silber bei Olympia 2020 die Zeitreihe auf eine Krönung hindeuten würde, gehört zum Geschäft.

"Wir wissen, wie gut wir sind. Wir haben uns gegen Südafrika in das Turnier hineinkämpfen müssen und heute klar gewonnen", fasste Fridolina Rolfö die Lage bei den Schwedinnen zusammen. Ihr Fazit an diesem Tag: "Drei Tore nach Ecken in einem Spiel - das können nicht viele Mannschaften."