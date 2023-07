Am 20. Juli beginnt die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Der Spielplan mit allen Gruppen, Terminen und Ergebnissen.

Von Marko Zotschew

Fußball-WM in Down Under: Vom 20. Juli bis zum 20. August findet in Australien und Neuseeland die neunte Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Zum ersten Mal nehmen 32 Nationen an einer WM-Endrunde bei den Frauen teil, 64 Spiele müssen absolviert werden, bis die neuen Weltmeisterinnen feststehen.

Alle Partien und Termine zur Fußball-WM der Frauen 2023 finden Sie in diesem Spielplan sowie in unserem Datencenter mit allen Gruppen, Tabellen und Ergebnissen.

Gruppen der Fußball-WM der Frauen 2023

Favoritinnen auf den WM-Titel

Das deutsche Nationalteam von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht als Titelkandidat in das Turnier. Top-Favorit sind die Weltmeisterinnen aus den USA, auch Europameister England und die formstarken Schwedinnen rechnen sich Chancen aus. Aus Europa werden zudem den Teams aus Frankreich, Spanien sowie den Niederlanden Chancen zugeschrieben.

Spiele des deutschen Nationalteams

Die deutsche Elf hat mit Kolumbien, Südkorea und Marokko eine verhältnismäßig leichte Gruppe erwischt. Stärkste Gegnerinnen dürften die Südkoreanerinnen sein, die 2022 ins Finale der Asienmeisterschaft einzogen und dort knapp gegen China verloren.

24.7., 10.30 Uhr in Melbourne: Deutschland - Marokko

- Marokko 30.7., 11.30 Uhr in Sydney: Deutschland - Kolumbien

- Kolumbien 3.8., 12.00 Uhr in Brisbane: Südkorea - Deutschland

Spielplan der Fußball-WM der Frauen 2023

Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft

Nach den Testspielen gegen Vietnam (2:1) und Sambia (2:3) gab Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den Kader für die WM-Endrunde bekannt. Überschattet wurde die Nominierung durch das WM-Aus für Bayerns Linksverteidigerin Carolin Simon, die sich im Testspiel gegen Sambia einen Kreuzbandriss zuzog. Neben den 23 nominierten Spielerinnen fliegt auch Janina Minge als Ersatz mit zur Weltmeisterschaft. Der WM-Kader im Überblick:

Tor: Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Stina Johannes (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Chantal Hagel (TSG 1899 Hoffenheim), Marina Hegering (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Jule Brand (VfL Wolfsburg), Klara Bühl (FC Bayern München), Sara Däbritz (Olympique Lyon), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Melanie Leupolz (FC Chelsea), Sydney Lohmann (FC Bayern München), Lina Magull (FC Bayern München), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lea Schüller (FC Bayern München)

Fußball-WM 2023 live im TV

ARD und ZDF übertragen die Spiele der Fußball-WM live im TV sowie im Livestream. Eine Übertragung im Free-TV war lange Zeit fraglich, erst im Juni konnte sich die Europäische Rundfunkunion (EBU) mit dem Weltverband Fifa einigen.

Die Rechtevergabe zog sich über mehrere Monate hin, da die Fifa zum ersten Mal für die TV-Übertragung der Frauen-WM ein eigenes Verkaufspaket angeboten hatte - in der Vergangenheit wurden die Übertragungsrechte immer im Paket mit den Männerturnieren vergeben. Doch die Vorstellungen der Sender und der Fifa lagen lange Zeit weit hinter auseinander, bis man sich im Juni schließlich einigen konnte.

Gastgeber der Fußball-WM 2023

Zum ersten Mal findet eine Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland statt. Gespielt wird in zehn Stadien in neun Städten, davon fünf Städte in Australien und vier Städte in Neuseeland. In der Vorrunde treten die "ungeraden" Gruppen A, C, E und G in Neuseeland an, die "geraden" Gruppen B, D, F und H in Australien. Der Zeitunterschied nach Deutschland beträgt je nach Spielort zwischen sechs und zehn Stunden.

Das Eröffnungsspiel wird am 20. Juli im neuseeländischen Auckland ausgetragen, einen Monat später steigt am 20. August das Finale im Accor Stadium in Sydney, das während der WM den Namen "Stadium Australia" trägt und nur in der K.O.-Phase zum Einsatz kommt.

Die Stadien der Frauenfußball-WM 2023 im Überblick

Adelaide (Australien): Hindmarsh Stadium , 18 435 Plätze

, 18 435 Plätze Auckland (Neuseeland): Eden Park , 48 276 Plätze

, 48 276 Plätze Brisbane (Australien): Brisbane Stadium , 52 263 Plätze

, 52 263 Plätze Dunedin (Neuseeland): Dunedin Stadium , 28 744 Plätze

, 28 744 Plätze Hamilton (Neuseeland): Waikato Stadium , 25 111 Plätze

, 25 111 Plätze Melbourne (Australien): Melbourne Rectangular Stadium , 30.052 Plätze

, 30.052 Plätze Perth (Australien): Perth Oval , 22 225 Plätze

, 22 225 Plätze Sydney (Australien): Sydney Football Stadium , 42 512 Plätze

, 42 512 Plätze Sydney (Australien): Stadium Australia , 83 500 Plätze

, 83 500 Plätze Wellington (Neuseeland): Wellington Regional Stadium, 39 000 Plätze

