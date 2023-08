Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Die "Letzte Generation" (LG) hat angekündigt, München in nächster Zeit zur "Protesthochburg" zu machen. Am Donnerstag, 24. August, haben die Aktivisten ihre Aktion mit zum Teil mehrmaligen Blockaden an sechs Stellen in der Stadt begonnen. Wo blockiert wird und alle weiteren Entwicklungen im Überblick:

Sechs weitere Aktivisten in Gewahrsam

Mittwoch, 30. August, 12.15 Uhr: Das Amtsgericht hat nach Angaben der Polizei am Dienstag weitere Anordnungen geprüft und bestätigt: Sechs Vertreterinnen und Vertreter der "Letzten Generation" müssen demnach ebenfalls bis 12. September in Gewahrsam bleiben - also bis über das Ende der Automobilausstellung IAA hinaus.

Dabei handelt es sich laut Polizei um zwei 19 und 24 Jahre alte Frauen aus Bayern und vier Männer, ein 27-jähriger Berliner, ein 25-Jähriger aus Rheinland-Pfalz, ein 20-jähriger Sachse und ein 73 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Bayern. Zuvor waren drei Aktivistinnen und Aktivisten bis 12. September in Gewahrsam genommen worden. Insgesamt befinden sich nun neun Personen in Gewahrsam. Weitere Prüfungen stehen laut Polizei derzeit nicht aus. Die "Letzte Generation" hatte zuvor von insgesamt 17 Prüfungen gesprochen.

Blockaden bleiben aus

Mittwoch, 30. August, 11.20 Uhr: Anders als in den vergangenen Tagen hat es am Mittwoch bislang keine Aktionen der "Letzten Generation" auf Münchens Straßen gegeben. Dafür starteten Klima-Protestler von Greenpeace eine Aktion vor der bayerischen Staatskanzlei, die bis 12 Uhr andauern sollte. Die Polizei kündigte an, dennoch mit 200 Polizisten im Einsatz zu sein, die auf etwaige Proteste der LG am Mittwoch reagieren können.

Ermittlungen gegen Autofahrer

Dienstag, 29. August, 18.24 Uhr: Die Münchner Polizei ermittelt wegen der Klima-Blockaden der "Letzten Generation" seit vergangenen Donnerstag gegen mehrere Personen, die versucht hatten, die Blockierer eigenmächtig von den Straßen zu entfernen. Eine Sprecherin teilte mit, es seien "Ermittlungsverfahren im einstelligen Bereich" eröffnet worden. Die jeweiligen Vorwürfe umfassen Nötigung, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr und Körperverletzung.

Die Ermittlungen werden von Amts wegen geführt - die "Letzte Generation" äußert sich nicht zu den Vorgängen und hat auch keine Anzeigen erstattet. Es gibt noch keine abgeschlossenen Verfahren. Am Montag war es bei einer Blockade-Aktion am Innsbrucker Ring zu einer spektakulären Szene gekommen: Ein Autofahrer hatte zwei Aktivisten auf die Motorhaube genommen und war einige Meter im Schritttempo gefahren. Die Aktivisten blieben unverletzt, der Autofahrer entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

"Letzte Generation" will Klima-Proteste verlängern

Dienstag, 29. August, 17.14 Uhr: Die "Letzte Generation" hat als Reaktion auf den für drei Aktivisten verhängten Polizeigewahrsam angekündigt, ihre Blockade-Aktionen auch über den 12. September hinaus aufrecht erhalten zu wollen. Seit Dienstag sitzen laut der Gruppierung noch weitere 17 Mitstreiter von ihnen in Gewahrsam, auch hier prüft die Polizei aktuell, wann sie wieder auf freien Fuß kommen. Am späten Nachmittag klebten sich Aktivisten erneut in München fest, dieses Mal unter anderem auf der Bundesstraße 2R.

In einem Statement nahm Sprecherin Lilli Gomez Bezug auf die verheerenden Unwetter der vergangenen Tage: "In Bayern hagelte es in den letzten Tagen Tennisball-große Eisklumpen. Wir sind mit der Frage auf die Straße getreten 'Schöne heile Welt hier - wie lange noch', jetzt sehen wir, wie diese Welt schon heute durch Unwetter zerstört wird." Und weiter: "Deswegen sind wir nicht davon abzuhalten, den Alarm in dieser Krise auf die Straße zu tragen. (...) Bayern hat die Gesetze uns für unseren friedlichen Protest weg zu sperren, doch heute morgen wurde ich direkt wieder gehen gelassen. Für mich fühlt sich das an wie ein zahnloser Tiger, von dem ich mich nicht einschüchtern lasse."

Münchens Polizeipräsident Hampel appelliert an "Letzte Generation"

Dienstag, 29. August, 16.26 Uhr: Der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel wendet sich mit einem Appell an die "Letzte Generation" und fordert sie auf, ihre Aktionen zu beenden: "Durch Ihr verantwortungsloses Vorgehen gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch das Leben von Menschen, die dringend auf schnelle Hilfe angewiesen sind. Sie nehmen in Kauf, dass sowohl Verkehrsteilnehmer als auch Einsatzkräfte sowie unbeteiligte Personen durch die Folgen der Blockaden gefährdet werden."

Die Polizei habe mehrmals mit Aktivisten über die Gefahren geredet, die entstehen, wenn Rettungskräfte an Fahrten zu Einsätzen gehindert werden. In mindestens zwei Fällen sei es aufgrund der Blockadeaktionen der "Letzten Generation" in München zu Behinderungen der Rettungsdienste gekommen, so Hampel. "Wenn Sie Ihre Aktionen in dieser Form weiter durchführen, bleibt der Polizei zur Erfüllung ihres Schutzauftrages für die Bevölkerung nichts anderes übrig, als zur Abwehr dieser geschilderten Gefahren und zur Verhinderung der fortgesetzten Begehung von weiteren Straftaten alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel gegen Sie auszuschöpfen."

Die Münchner Polizei ist derzeit laut eigener Aussage täglich mit mehr als 200 Beamten allein in Sachen "Letzte Generation" unterwegs. "Diese Einsatzkräfte fehlen zwangsläufig bei der Bearbeitung anderer Fälle, beziehungsweise stehen nicht für andere Aufgaben zur Verfügung, welche die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung einer Millionenstadt tagtäglich fordern", heißt es in einer Mitteilung.

Drei Klimaaktivisten in längerfristigem Gewahrsam

Dienstag, 29. August, 16.06 Uhr: Die drei Klimaaktivisten, die sich in den vergangenen Tagen mehrfach an Blockadeaktionen beteiligt haben, bleiben in längerfristigem Gewahrsam. Der Richter beim Amtsgericht hat am Dienstag laut Polizei bestätigt, dass die drei Mitglieder der "Letzten Generation" bis zum angekündigten Ende der Dauerproteste am 12. September in Gewahrsam bleiben müssen. Ob auch weitere Personen in Gewahrsam müssen, wird derzeit geprüft. Die "Letzte Generation" hat Aktionen bis einschließlich 12. September angekündigt, also auch während der am 5. September beginnenden Automobilmesse IAA.

Alle Blockaden vorerst beendet

Dienstag, 29. August, 9.23 Uhr: Auch die letzten beiden Blockaden der "Letzten Generation" wurden mittlerweile beendet. Die Polizei weist daraufhin, dass es an manchen Orten noch zu Folgebeeinträchtigungen im Verkehrsfluss kommen kann.

Vier der sechs Blockaden am Morgen beendet

Dienstag, 29. August, 9.11 Uhr: Wie die Polizei München mitteilt, konnten vier der sechs unangemeldeten Versammlungen inzwischen beendet werden. Die Örtlichkeiten sind wieder frei befahrbar. An der A96/Fürstenrieder Straße und an der Passauer Straße/ Heckenstallerstraße kommt es noch immer zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Letzte Generation blockiert an sechs Stellen

Dienstag, 29. August, 8.09 Uhr: Die "Letzte Generation" ist auch am Dienstag trotz strömenden Regens wieder auf Münchens Straßen unterwegs. Seit 7.30 Uhr am Morgen setzen die Aktivisten die Straßenblockaden im Berufsverkehr fort. Betroffen sind folgende Straßenbereiche: Passauerstraße/ Heckenstallerstraße, Dietlindenstraße/ Biedersteiner Straße, Leopoldstraße/Schenkendorfstraße, Innsbrucker Ring/ Grafinger Straße, Nymphenburger Straße/ Landshuter Allee, sowie an der Abfahrt der A96 an der Fürstenrieder Straße. Die Polizei ist an allen Orten mit Einsatzkräften anwesend und regelt den Verkehr.

Im Zusammenhang mit den Protestaktionen der "Letzten Generation" vom Montag wurden am Abend noch drei Aktivistinnen und Aktivisten in Gewahrsam genommen. Die drei Personen - eine 26-Jährige aus dem Landkreis Straubing, eine 43-Jährige und ein 64-Jähriger aus Berlin - waren zuvor bereits an mehreren Aktionen der LG beteiligt gewesen und hatten gegen ein Verbot des Mitführens von Klebstoffen verstoßen. Die Gewahrsamnahme soll im Laufe des Tages durch einen Richter geprüft werden.

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) hatte am Montag in mehreren Fällen Einzelverfügungen erlassen. Außerdem wurden in mehreren Fällen durch die Polizei Verstöße gegen die Allgemeinverfügung der Stadt angezeigt.

KVR erlässt Mitführ- und Benutzungsverbot von Sekundenkleber

Montag, 28. August, 20.05 Uhr: Das Kreisverwaltungsreferat hat an diesem Montag gegen mehrere Personen ein Mitführ- und Benutzungsverbot von Sekundenkleber erlassen. Den Betroffenen seien diese Bescheide bereits ausgehändigt worden, so die Polizei. Bei Verstößen gegen den Bescheid wird ein Zwangsgeld in Höhe von 1000 Euro fällig. Die Verbote gelten während der gesamten von der "Letzten Generation" angekündigten Dauer der Proteste.

Das KVR hatte entsprechende Verbote bereits bei vergangenen Protestaktionen erteilt. Sie würden in erster Linie dann erlassen, wenn bereits mehrfach rechtswidrige Anklebeaktionen durchgeführt worden seien, so die Behörde.

Bilanz am Montag: elf Aktionen, 48 Aktivisten, 200 Polizisten

Montag, 28. August, 19.52 Uhr: Bis zum Abend ist die Zahl der Aktionen in der Stadt auf elf gestiegen. In der Leopoldstraße stadteinwärts auf Höhe der Karl-Weinmair-Straße, in der Schenkendorfstraße/Ecke Leopoldstraße sowie in der Einsteinstraße in östlicher Fahrtrichtung auf Höhe Leuchtenbergring klebten sich jeweils mehrere Personen fest, teilte die Polizei am Abend mit. Zudem hätten Aktivisten zweimal versucht, sich im Bereich der Donnersbergerbrücke/Arnulfstraße auf die Straße zu kleben, was die Polizei jedoch haben unterbinden können.

Insgesamt seien 48 Personen angetroffen worden, gegen mehrere werde nun wegen Nötigung, Verstößen gegen das Versammlungsrecht und die von der Stadt München erlassene Allgemeinverfügung ermittelt, so die Polizei, die selbst mit 200 Beamten im Einsatz war.

Neben der Aktion am Innsbrucker Ring, als ein Auto mit zwei Aktivisten auf der Motorhaube losfuhr, kam es heute zu Übergriffen gegen Mitglieder der "Letzten Generation", die an manchen Stellen von Verkehrsteilnehmern gewaltsam von der Straße gezogen wurden. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer in ihrer Pressemitteilung um Gelassenheit: "Gegen Personen, die gewaltsam gegen andere Personen vorgehen, in welcher Form auch immer, leitet die Polizei konsequent Ermittlungen ein."

Polizei: Mehr als 40 Beteiligte an Blockaden

Montag, 28. August, 12.45 Uhr: An den Blockade-Aktionen am Montag haben sich laut Polizei mehr als 40 Personen beteiligt. Anders als zunächst berichtet, protestierten die Aktivisten sogar an sechs Stellen: An der Donnersbergerbrücke an der Arnulfstraße, am Innsbrucker und am Leuchtenbergring, an der Garmischer Straße, der Schenkendorf- und der Albert-Roßhaupter-Straße.

Am Innsbrucker Ring kam es zu einem Zwischenfall, als ein Autofahrer zwei Aktivisten auf die Motorhaube nahm und im Schritttempo einige Meter fuhr. Danach sei er verschwunden, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte hätten vor Ort aber keine Verletzungen bei den Aktivisten festgestellt. Auf der Plattform X (vormals Twitter) verbreitete die "Letzte Generation" ein Video, das den Vorfall zeigen soll. Die Polizei ermittelt.

An anderen Stellen versuchten Autofahrer und andere Passanten, die Aktivisten selbst und zum Teil sehr rüde von der Fahrbahn zu entfernen. Polizeisprecher Andreas Franken weist darauf hin, dass bei solchen Aktionen ebenfalls Ermittlungsverfahren eingeleitet werden können, beispielsweise wegen Körperverletzung. "Das ist Aufgabe der Polizei, nicht der Verkehrsteilnehmer", sagte Franken.

Er kritisierte die Aktivisten dafür, dass sie "kein Einsehen" in die Notwendigkeit etwa von Einsätzen des Rettungsdiensts hätten: Zwar ließen sie meistens eine Art Rettungsgasse frei, was dem Notarzt aber überhaupt nichts hilft, wenn er weiter hinten im Stau steht.

Lob fand Franken für die Allgemeinverfügung, die die Stadt am Freitag erlassen hatte und nach der unangemeldete Proteste auf bestimmten Routen verboten sind. Das macht die Arbeit der Polizei leichter und vor allem schneller, sagte Franken. Sie müsse nun nicht mehr in jedem Einzelfall prüfen, ob eine Straftat vorliege, sondern könne die Blockierer sofort unter Bezug auf die Allgemeinverfügung entfernen. Verstöße gegen die Verfügung sind mit Geldbußen bis zu 3000 Euro bedroht.

Alle Blockaden vorerst aufgehoben

Montag, 28. August, 9.45 Uhr: Wie die Polizei München mitteilt sind die Blockaden durch die LG in München am Montag vorerst wieder aufgehoben. Die Polizei warnt, dass es mancherorts zu Folgeverzögerungen aufgrund des sich aufgestauten Verkehrs kommen kann.

Erneute Blockaden am Montag an fünf Orten - Protestler erklären ihre Beweggründe

Montag, 28. August, 8.45 Uhr: Am Morgen haben sich mehrere Dutzend Aktivisten der "Letzten Generation" erneut an Straßenblockaden in der Münchner Innenstadt beteiligt. Zunächst berichtete die Polizei von vier Blockaden am Petueltunnel, in der Arnulfstraße, in der Rosenheimer Straße und in der Berg-am-Laim-Straße. Kurze Zeit später wurde auch eine Blockade am Luise-Kiesselbach-Tunnel bekannt. Die Polizei ist vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Ob die Aktivisten sich diesmal auch auf die Straße geklebt haben, ist derzeit nicht bekannt. Laut einer seit vergangenem Freitag gültigen Allgemeinverfügung der Stadt dürfen unangemeldete Klebeaktionen auf vielen Straßen Münchens nicht mehr stattfinden, um das Durchkommen von Rettungsfahrzeugen zu ermöglichen.

Am Wochenende hatten sich die Aktivisten, die zum größten Teil von außerhalb Bayerns zu den Protesten angereist sind, bedeckt gehalten. Dennoch war absehbar, dass die Allgemeinverfügung der Stadt zunächst keine Auswirkungen auf die angekündigten Proteste haben wird, die noch bis zur IAA-Ausstellung Anfang September andauern sollen.

In einem Gespräch mit der SZ haben drei der Aktivisten nun über ihre Beweggründe zur Teilnahme an den Straßenblockaden gesprochen:

Polizei veröffentlicht eine Bilanz zu den Protestaktionen am Freitag

Freitag, 25. August, 18.20 Uhr: An insgesamt acht Standorten haben die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" am Freitag den Verkehr blockiert, das teilt die Polizei am Abend in einer Bilanz mit. An zwei weiteren Orten in der Stadt habe die Polizei das verhindern können. Von etwa 40 Personen habe man die Identität festgestellt, die Münchner Kriminalpolizei ermittle gegen mehrere Personen unter anderem wegen Nötigung und Verstöße gegen das Versammlungsrecht.

Weitere Blockaden am Freitagnachmittag

Freitag, 25. August, 16.45 Uhr: Am Freitagnachmittag gab es nach Angaben der Polizei noch vier weitere Blockaden, zwei davon in der Nähe des Justizpalasts in der Elisen- und in der Sonnenstraße/Ecke Prielmayerstraße, in der Landsberger Straße auf Höhe der Donnersbergerbrücke und ganz aktuell in der Fürstenrieder Straße, Ecke Gotthardstraße. Teilweise hätten sich die Aktivistinnen und Aktivisten festgeklebt. In der Fürstenrieder Straße lief gegen 17 Uhr noch der Einsatz, bei allen anderen seien die Festgeklebten von den Straßen gelöst und die Blockaden aufgehoben worden.

Polizei korrigiert Teilnehmerzahl der Donnerstags-Proteste nach unten

Freitag, 25. August, 13.38 Uhr: Die Polizei München hat die Anzahl der Identitätsfeststellungen von Klimaaktivisten am Donnerstag von 80 auf etwa 50 korrigiert. Manche waren an mehreren der 14 Aktionen beteiligt und wurden deshalb mehrfach namentlich notiert. Etwa ein Drittel der Teilnehmer kam aus Bayern. Etwaigen Übergriffen auf die Aktivisten, die auf im Internet kursierenden Videos und Bildern zu sehen sind, geht die Polizei nach. Anzeige wurde jedoch bislang nicht durch die Geschädigten erstattet. Keiner der Klima-Aktivisten solle zudem zum jetzigen Zeitpunkt einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Allgemeinverfügung der Stadt erleichtere der Polizei die Arbeit, heißt es dort. So könnte ohne große Voransprachen schneller die Sachbearbeitung begonnen werden. Am Vortag hatten zwei Rettungsfahrzeuge im Rückstau, ausgelöst durch die Protest-Aktionen, warten müssen. Dadurch konnte die Hilfsfrist vom Zeitpunkt der Alarmierung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die im Normalfall zehn Minuten beträgt, nicht eingehalten werden. Es hätten keine lebensbedrohlichen Situationen vorgelegen, dies sei aber reiner Zufall gewesen, so eine KVR-Sprecherin.

Mehrere Protestaktionen im Stadtgebiet - Kripo ermittelt

Freitag, 25. August, 12.07: Wie die Polizei mitteilt, kam es im Zeitraum zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr heute an vier Örtlichkeiten in München zu erneuten Protestaktionen der LG. Neben den beiden Blockaden auf der Trappentreustraße kam es zudem zu Aktionen auf der Heinrich-Wieland-Straße in südlicher Fahrtrichtung und an der Donnersbergerbrücke, ebenfalls in südlicher Richtung an der Abfahrt zur Landsberger Straße.

Mehrere Teilnehmer, die sich an der Fahrbahn festgeklebt hatten, mussten von der Polizei entfernt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Maßnahmen durch die Einsatzkräfte. Zudem wurden die Identitäten der Protestler festgestellt, die Kripo ermittelt nun wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. An weiteren Orten konnte die Polizei die unangekündigten Aktionen bereits im Vorfeld stoppen.

Stadt erlässt Allgemeinverfügung, um Rettungsgassen zu sichern

Freitag, 25. August, 11.56 Uhr: Die Landeshauptstadt München hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die es den Aktivisten der "Letzten Generation" verbietet, sich unangekündigt auf Straßen festzukleben, die als Routen für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge gelten. Die Verfügung tritt umgehend in Kraft und hat vorerst eine Gültigkeit bis 12. September.

Wie die Stadt mitteilt, ist dieser Schritt nach den massiven Blockaden am Donnerstag nötig geworden, um Rettungsfahrten innerhalb des Stadtgebiets nicht zu gefährden oder zu behindern. Die 14 nicht angezeigten Blockaden, die teilweise bis zu zweieinhalb Stunden bis zu ihrer endgültigen Räumung dauerten, hätten gezeigt, dass die von der LG eingeplanten, räumbaren Rettungsgassen nicht wie gewünscht funktionierten. Dies habe eine Auswertung des KVR und der Polizei ergeben. Die nicht angezeigten Blockadeaktionen gefährdeten das Leben anderer, weshalb die Allgemeinverfügung notwendig sei.

Blockaden auf Hauptverkehrsadern (insbesondere während des Berufsverkehrs) könnten oftmals so massive Rückstauungen verursachen, dass Rettungsfahrzeuge teilweise feststeckten und erst gar nicht bis zur Rettungsgasse durchkämen. Dies sei am Donnerstag bei zwei Einsatzfahrten der Fall gewesen. Das Verbot erstreckt sich demnach auch auf Bundesautobahnen, inklusive Autobahnschilderbrücken. Die Teilnahme an einer verbotenen Versammlung kann mit einer Geldbuße von bis zu 3000 Euro geahndet werden.

Scharfe Kritik an Aktionen von der Polizeigewerkschaft

Freitag, 25. August 2023, 11.29 Uhr: Die Gewerkschaft der Polizei hat die Aktionen der "Letzten Generation" in einer Pressemeldung scharf kritisiert. Die Störaktionen würden aufs Schärfste verurteilt, heißt es in dem Schreiben. Es handele sich um die bewusste Nötigung von anderen Verkehrsteilnehmern und die Inkaufnahme der Schädigung von Menschenleben durch provozierte Verkehrsunfälle, wird der Landesvorsitzende Florian Leitner zitiert. Dies habe mit einem Klimaprotest nichts mehr zu tun, sondern sei eine bewusst begangene Straftat, die der Staat nicht tolerieren dürfe und gegen den man unter Ausschöpfung aller rechtlichen Maßnahmen vorgehen müsse.

Regina Stephan, 21, Mitglied der "Letzten Generation", sagte dazu in einem Pressestatement: "Es ist paradox: Nach dem Willen von Herrn Söder soll uns jetzt die volle Konsequenz des Rechtsstaats treffen, den wir ja eigentlich schützen wollen."

Blockaden an der Trappentreustraße

Freitag, 25. August 2023, 9.55 Uhr: Die Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Freitag ihre Proteste gegen die Klima-Politik der Regierung auf Münchens Straßen fortgesetzt. Wie die Polizei mitteilt, blockieren zurzeit mehrere Personen die Trappentreustraße in nördliche Fahrtrichtung an der Ecke Landsberger Straße. Die Blockade hat um 9.50 Uhr begonnen.

Bereits um 9.40 Uhr kam es an der gleichen Kreuzung in östliche Fahrtrichtung zu einer Aktion der Protestler. Mehrere Personen, die sich an der Fahrbahn festgeklebt hatten, mussten laut Angaben der Polizei entfernt und die Fahrbahn geräumt werden.

"Letzte Generation" lehnt Infostand auf der IAA ab

Donnerstag, 24. August 2023, 15.30 Uhr: Greenpeace, die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" (LG) und Fridays for Future haben eine Einladung zum Dialog auf der Auto- und Verkehrsmesse IAA abgelehnt, die vom 5. bis 10. September in München stattfindet. Der Verband der Automobilindustrie hatte ihnen angeboten, einen Infostand aufzubauen und an Diskussionsrunden teilzunehmen. "Für eine derart durchschaubare Vereinnahmung sind wir nicht zu haben", teilte die LG am Donnerstag im Namen der drei Organisationen mit. Der Protest für klimagerechte und naturverträgliche Mobilität, bei der das Auto nicht im Mittelpunkt stehe, könne kein Programmpunkt der "Industrieshow" IAA sein.

Die Klimaaktivisten und Umweltverbände luden aber den "Lobbyverband VDA" zu einer Podiumsdiskussion drei Tage vor der IAA-Eröffnung auf dem Münchner Stachus ein. VDA-Sprecher Simon Schütz sagte, er werde für den VDA an dem Gespräch mit Vertretern von "Letzter Generation", Fridays For Future München, Greenpeace Jugend, BUND Jugend und #IchBinArmutbetroffen am Samstag, 2. September, auf einer Bühne am Karlsplatz teilnehmen. "Wir wollen den Dialog", betonte er.

Aktivisten der "Letzten Generation" beginnen mit Protesten

Donnerstag, 24. August 2023: Acht Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" (LG) haben am Donnerstagmorgen einen Teil der Kreuzung des Mittleren Rings mit der Landsberger Straße auf Höhe der Donnersbergerbrücke blockiert. Damit haben sie die angekündigte Reihe von Protesten begonnen, mit der sie in den kommenden Wochen den Autoverkehr in München massiv stören wollen. Sie hatten die Stadt zuvor zur "Protesthochburg" gekürt. Mit ihren Aktionen fordern die Klimaaktivistinnen und -aktivisten im Vorfeld der Landtagswahl in Bayern eine konsequentere Klimapolitik.

Im Laufe des Donnerstags kam es noch zwei weitere Male zu Störungen des Verkehrs an derselben Kreuzung auf dem Mittleren Ring bei der Donnersbergerbrücke. Aber auch am Stachus, am Friedensengel, auf der Von-der-Tann-Straße, an der Ecke Maximilianstraße/Karl-Scharnagl-Ring und an der Friedenheimer Brücke in Laim kam es zu Blockaden. Nach eigenen Angaben waren am Donnerstag mehr als 50 Aktivisten in der Stadt aktiv.