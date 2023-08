Von Bernd Kastner und Anita Naujokat

Die Internationale Automobil-Ausstellung IAA Mobility ist nicht nur etwas für autobegeisterte Menschen. Für jene, die sich für eine ökologische Verkehrswende engagieren, ist es die Hoch-Zeit des Protests. Organisationen und Initiativen aus der Klimaschutz-Szene mobilisieren teils bundesweit, sei es für ein Protestcamp oder zu Demonstrationen. Ein Überblick über die zu erwartenden Veranstaltungen und Aktionen anlässlich der IAA, die vom 5. bis 10. September auf dem Messegelände und in der Innenstadt stattfindet, und wie sich die Münchner Polizei darauf vorbereitet.

Protest- und Störaktionen

Zum Start der ersten IAA in München 2021 blockierten zahlreiche Personen die Autobahnen rund um München, indem sie sich von Brücken abseilten. Auch für dieses Jahr haben diverse Gruppen angekündigt, während der IAA unangemeldet stören zu wollen. Die "Letzte Generation" etwa will ihre Straßenblockaden fortsetzen. Die Anti-IAA-Bündnisse "Sand im Getriebe", "No Future for IAA" und "Smash IAA" wollen "mit Aktionen des zivilen Widerstands" die Messe stören. Was und wo etwas geschieht, machen die Gruppen vorab nicht öffentlich, der Überraschungseffekt ist Teil ihrer Strategie.

Es gibt aber auch offiziell angekündigte Aktionen. Am Montag wollen sich Mitglieder von Extinction Rebellion vor der BMW-Welt abseilen. "Angesichts der Klimakrise ist die Durchführung eines Werbeevents für Autokonzerne in München der blanke Hohn", erklärt Susanne Pusch von Extinction Rebellion den Protest. Für Dienstag, den ersten Tag der Messe, die Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnen soll, kündigt Attac an, vor dem Haupteingang ein 1,5-Grad-Zeichen abzufackeln. Das Zeichen steht als Symbol für das Pariser Klimaschutzabkommen und die angestrebte, tolerierbare Erderwärmung.

Mobilitätswende-Camp

Weil auf der Theresienwiese kurz nach der IAA das Oktoberfest stattfindet, weichen die Organisatoren des Mobilitätswende-Camps auf den Luitpoldpark aus. Sie loben die heuer gute Kommunikation mit dem Kreisverwaltungsreferat. Das Camp von IAA-Gegnern ist auf bis zu 1500 Teilnehmende ausgerichtet, sie werden aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet. Der Aufbau beginnt diesen Freitag, am Dienstag startet das Programm aus Workshops und Vorträgen in fünf größeren Zelten; für gehörlose Menschen soll es ein spezielles Gebärdensprachzelt geben. Das Programm geht über reine Auto- und IAA-Kritik hinaus: Die Veranstalter-Gruppen machen den Kapitalismus für fatale globale Entwicklungen verantwortlich, sie treten für Klimagerechtigkeit ein und fordern den Umbau der Automobilindustrie.

Demonstrationen und Kundgebungen

Anders als vor zwei Jahren gibt es keinen Aufruf der großen Umweltorganisationen wie Greenpeace zu einer klassischen Demonstration. Während eine Campact-Sprecherin dies damit begründet, dass man sich im Herbst auf eine Kampagne zur Fortführung des 49-Euro-Tickets fokussiere, erklärt ein Sprecher des Bund Naturschutz, dass man den Mobilisierungsgrad in diesem Jahr nicht so hoch einschätze.

Deshalb rufen Greenpeace, Bund Naturschutz, Umwelthilfe, Naturfreunde und Verkehrsclub Deutschland zu einer überschaubaren Aktion auf: Mit einem "Menschenbild" wollen sie für ökologische Mobilität werben. Am kommenden Sonntag, 3. September, 13 Uhr, soll auf der Maximilianstraße in der Nähe des Nationaltheaters das Wort "Autobahn" gebildet werden, aus Personen. "Auto" soll durchgestrichen werden, die Forderung lautet: "Bahn statt Autobahn".

Die vermutlich größte Demonstration wird in diesem Jahr von Klimaaktivistinnen und -aktivisten aus dem politisch linken Spektrum organisiert. Sie rufen für den letzten Messetag, am Sonntag, zum Protestmarsch auf. Er soll um 11 Uhr am Luitpoldpark starten und durch Schwabing und die Maxvorstadt bis zum Karolinenplatz führen, das Motto: "#block IAA - Für wen wird hier Politik gemacht?" Man wolle gegen eine Politik demonstrieren, die Konzerninteressen über Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit stelle und die Innenstadt zur Werbefläche für Autokonzerne mache. Unterstützt wird die Demo nach Angaben der Veranstalter von Dutzenden Gruppen, etwa Attac, Verdi, Fridays for Future, angemeldet sind 3000 Teilnehmende.

Zum Karolinenplatz soll auch eine Fahrraddemo führen, zu der Bund Naturschutz, Naturfreunde und Verkehrsclub Deutschland aufrufen. Start ist um 12 Uhr am Brundageplatz bei der BMW-Welt. Die Radroute führt über die Motorworld in Freimann Richtung Innenstadt.

Einsatzkonzept der Polizei

Die Münchner Polizei sieht sich "hervorragend aufgestellt" wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Polizeipräsident Thomas Hampel und der Einsatzleiter, Polizeivizepräsident Michael Dibowski, bei der Vorstellung des Einsatzkonzepts erklärten.

Wie vor zwei Jahren sollen bis zu 4500 Beamtinnen und Beamte für die Sicherheit sorgen, darunter Einsatzkräfte der Bundespolizei und aus neun Bundesländern. Erwartet werden rund 700 000 Besucherinnen und Besucher, fast doppelt so viele wie 2021. Zu beobachten seien 19 Versammlungen und 29 angemeldete Veranstaltungen. Parallel finde der Corso Leopold mit rund 50 000 Besuchern statt. Zudem sei die Sicherheit hochrangiger Gäste zu gewährleisten - neben Bundeskanzler Olaf Scholz der israelische Wirtschaftsminister Nir Barkat, Chinas stellvertretender Minister für öffentliche Sicherheit und Ungarns Außenminister.

Kräfte in Uniform und Zivil seien bei den sieben Open Spaces mit größeren Ausstellungsflächen in der Innenstadt sowie bei den verschiedenen Teststrecken, unter anderem im Englischen Garten, im Einsatz. Auch sogenannte Super Recognizer, die eine besondere Fähigkeit haben, Tatverdächtige zu erkennen, kommen zum Einsatz.

Hampel kündigte ein konsequentes Vorgehen an, um Rechtsverstöße, Straftaten und schwerwiegende Sicherheitsstörungen möglichst im Vorfeld zu verhindern. "Dialog und friedlicher Protest ist in München immer willkommen", sagte er. Allerdings sei "kein Platz für Gewalttäter und Randalierer". Auch beim Klimacamp werde die Polizei "selbstverständlich" so präsent sein wie vor zwei Jahren, ergänzte Einsatzleiter Dibowski.

Detailansicht öffnen Merh als "Sand im Getriebe" - die Polizei stoppte Proteste und Blockaden gegen die IAA. (Foto: Tim Wagner /imago images)

Die Polizei rechnet vor allem mit Protesten aus dem antikapitalistischen und linken Lagern. Dibowski geht davon aus, dass es bereits am Eröffnungstag Anreisen aus dem süddeutschen Raum und benachbarten Ländern geben könnte. Auch Hausbesetzungen als mögliches Szenario habe man auf dem Schirm. Ebenso ein Abseilen oder Besetzen von (Schilder-)Brücken an Autobahnen. Letztere würden überwacht, es gebe aber auch andere Vorgehensweisen - beispielweise die Aufstiegsmöglichkeiten abzubauen oder sie so zu präparieren, dass niemand hochklettern könne. Man stehe in engem und ständigem Austausch mit dem Veranstalter, den Ausstellern, der Landeshauptstadt München sowie anderen Polizei- und Sicherheitsbehörden, sagte Hampel. Zurückgreifen könne die Polizei auf ihre Erfahrungen vor zwei Jahren und auch während der Sicherheitskonferenzen. Doch sei man auch für neue Formen von Protesten gewappnet. Keine besondere Arbeit dürften der Polizei jedoch die Veranstaltungen zur Verkehrsdebatte machen.

Mobilitätskongress

Die Stadt veranstaltet vom 3. bis 5. September den 2. Münchner Mobilitätskongress im Alten Rathaus und im Verkehrszentrum des Deutschen Museums. Im Fokus sollen die Mobilitätsstrategie 2035 stehen sowie bürgerschaftliche Projekte, um die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu verbessern. Dem "Bürger*innentag" am Sonntag folgen zwei Fachtage. Eine Anmeldung ist noch bis 31. August möglich, das Programm findet sich im Internet unter muenchenunterwegs.de/mobilitaetskongress.

Diskussionen

Zwar haben die Letzte Generation, Fridays for Future und Greenpeace die Einladung der IAA, mit eigenem Stand auf die Messe zu kommen, ausgeschlagen. Doch bei mindestens zwei Gelegenheiten werden Vertreter der Autoindustrie mit Kritikerinnen und Kritikern öffentlich miteinander diskutieren. Am Samstag, 2. September, ist auf einer Bühne auf dem Stachus eine Diskussion geplant zur klimagerechten Verkehrswende, an der unter anderem die Letzte Generation und Fridays for Future teilnehmen; der Verband der Automobilindustrie (VDA) habe seine Teilnahme zugesagt.

"Wie lange fahren wir noch Auto - fossil?" Darüber diskutieren am Freitag, 8. September, um 19 Uhr im Bildungszentrum der Münchner Volkshochschule (Einsteinstraße 28) der VDA-Geschäftsführer Andreas Rade, der städtische Mobilitätsreferent Georg Dunkel und die Autorin Katja Diehl, die sich für eine sozial gerechte Verkehrswende engagiert.

Bundesweite Fahrradtour

"Ohne Kerosin nach Bayern": So lautet das Motto einer Fahrradsternfahrt durchs Bundesgebiet nach München, mit der die Veranstalter für eine wirksamere Klimapolitik eintreten. Die Students for Future, eine Arbeitsgruppe von Fridays for Future, organisieren Radtouren, die bereits Mitte August in Frankfurt, Leipzig und Tübingen starteten; dorthin führten verschiedene Zubringertouren, etwa aus Lübeck.