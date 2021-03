Im Landkreis Starnberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 27,8 vergleichsweise niedrig. Um Menschenansammlungen zu verhindern, wurden trotzdem alle Stege in den Starnberger See - wie hier in Possenhofen - vom Landratsamt geschlossen.

Inzidenzwert liegt aktuell bei 65,6

Dienstag, 2. März, 6.07 Uhr: In Bayern steigt die Zahl der Corona-Hotspots. 19 Landkreise und kreisfreie Städte zählt das Robert-Koch-Institut (RKI) nun zu den Kommunen mit einem Inzidenzwert von mehr als 100. Am höchsten ist er mit 313,8 weiterhin im Landkreis Wunsiedel, der auch bundesweit an der Spitze der Statistik liegt, wie das RKI am Morgen mitteilte. Die Landkreise Kulmbach (219,4) und Tirschenreuth (234,6) sowie die Städte Hof (248,8) und Weiden (248,0) haben eine Inzidenz von mehr als 200 Neuninfektionen pro 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage. Der Wert von 100 ist insofern von Bedeutung, da eine nächtliche Ausgangssperre greift und Schulen und Kitas schließen müssen, wenn er überschritten wird.

Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern aktuell bei 65,6, leicht weniger als am Montag (65,9). Während sie in den Gegenden entlang der Grenze zu Tschechien und Österreich sehr hoch ist, haben 15 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern sogar einen Inzidenzwert von weniger als 35. In 25 weiteren Kommunen liegt er unter dem Schwellenwert 50. Dazu zählen drei der fünf größten Städte im Freistaat: München (38,5), Regensburg (45,7) und Ingolstadt (26,9). Augsburg (51,3) und Nürnberg (97,4) liegen über diesem Wert.

Gesundheitsminister wollen Besuchseinschränkungen in Senioren- und Pflegeheimen lockern

Montag, 1. März, 19.10 Uhr: Die Gesundheitsminster der Länder wollen die Besuchseinschränkungen in Senioren- und Pflegeheimen lockern. Den Menschen dort sollten nach Corona-Impfungen wieder mehr Freiheiten eingeräumt werden, teilte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nach Beratung mit seinen Amtskollegen mit. Der Vorschlag geht nun an die Ministerpräsidentenkonferenz, die an diesem Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die weiteren Schritte in der Corona-Krise beraten will.

Derzeit gelten in Alten- und Pflegeheimen bundesweit Einschränkungen mit regionalen Unterschieden. In Bayern etwa darf jeder Bewohner pro Tag nur einen Besucher empfangen. Nun wollen die Gesundheitsminister die Besuchsmöglichkeiten zwei Wochen nach Zweitimpfung und bei einer hohen Durchimpfungsrate der Bewohnerinnen und Bewohner erweitern. Sobald Corona-Infektionen gemeldet werden, soll es jedoch wie bisher bei Besuchsverboten bleiben. "Wichtig ist dabei, dass kein konkretes Ausbruchsgeschehen vorliegt und weiterhin Hygiene- und Testkonzepte konsequent umgesetzt werden", sagte Holetschek. "Die Menschen in den Pflegeheimen mussten in den vergangenen Monaten viel zurückstecken. Mir ist es wichtig, dass niemand in den Einrichtungen vereinsamt."

Schulen im Berchtesgadener Land müssen wieder schließen

Montag, 1. März, 18.44 Uhr: Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen werden im Landkreis Berchtesgadener Land ab Mittwoch Schulen und Kindergärten wieder geschlossen. Bereits ab Dienstag tritt wieder eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft, wie das Landratsamt in Bad Reichenhall am Montag mitteilte. Demnach dürfen Bürger ihre Wohnungen zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr nur noch in begründeten Fällen verlassen.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die 7-Tage-Inzidenz in dem Kreis am Montag bei 106,7. Ab einem Wert von 100 müssen Schulen und Kitas in Bayern schließen. Dem Landratsamt zufolge gehen die Neuinfektionen auf mehrere private Zusammenkünfte in verschiedenen Gemeinden zurück. Im Herbst 2020 war das Berchtesgadener Land bundesweiter Corona-Hotspot mit einer Inzidenz von knapp 273. Für den Landkreis war daraufhin ein strenger Lockdown angeordnet worden.

Babyboom bleibt wahrscheinlich aus

Montag, 1. März, 15.10 Uhr: In Bayern ist ein coronabedingter Babyboom wahrscheinlich ausgeblieben. Mit Ausnahme Münchens meldet die große Mehrheit der Standesämter in den kreisfreien Städten und der Kreisstädte im Münchner Umland keinen auffälligen Anstieg der Geburtsanzeigen und -beurkundungen im Dezember und Januar. Vielerorts sind die Geburten sogar etwas zurückgegangen, wie die Umfrage unter 31 bayerischen Kommunen ergeben hat. Nach dem ersten Frühjahrs-Lockdown gab es in vielen europäischen Ländern verbreitete Spekulationen über einen kommenden Babyboom, weil quasi sämtliche Frauen und Männer im zeugungsfähigen Alter mehrere Wochen zu Hause verbrachten. Manche Ökonomen hatten aber schon im Sommer darauf hingewiesen, dass große Wirtschaftskrisen eher mit sinkenden Geburtenzahlen einhergehen.

Die Standesämter in den 31 Städten meldeten im Januar 7285 Geburtsanzeigen oder -beurkundungen, 161 weniger als ein Jahr zuvor. Auffällig ist allerdings der Dezember mit 6558 - das wären 1100 mehr als im Dezember 2019. Die Zahlen lassen den Trend in den jeweiligen Städten erkennen, sind aber nicht exakt. Manche Kommunen meldeten Geburten beziehungsweise Geburtsanzeigen, andere die Zahl der ausgestellten Geburtsurkunden, was nicht identisch ist. Rosenheim etwa nannte die Geburten für ortsansässige Eltern, aber keine Zahlen für werdende Mütter aus den Umlandgemeinden, die zur Entbindung in die Stadt am Inn gekommen waren.

Der bayernweite Anstieg im Dezember geht zu einem ganz großen Teil auf München zurück. Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt im Dezember und Januar 3461 Geburten angezeigt, fast 1000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Gründe sind mysteriös, denn weder die Städtischen Kliniken noch die Frauenkliniken der Ludwig-Maximilians-Universität meldeten einen entsprechenden Babyboom. Allerdings hat die Corona-Pandemie in vielen Orten zu Abweichungen geführt, weil Geburtsstationen zeitweise coronabedingt geschlossen wurden und werdende Mütter zur Entbindung in andere Orte ausweichen mussten. "Hinzu kommt eine steigende Zahl an Hausgeburten, die in den Statistiken der Kliniken nicht registriert werden", sagt ein Sprecher des Münchner Kreisverwaltungsreferats.

Einen vergleichbaren statistischen Ausreißer wie in München gab es in keiner anderen Stadt: Nürnberg meldete für beide Monate 42 Geburten mehr als ein Jahr zuvor, Augsburg 107 weniger Geburtsbeurkundungen. Rückgänge gab es auch in den nächstgrößeren Städten Regensburg, Ingolstadt und Fürth. Auch die Deutschlandzahlen für 2020 deuten nicht auf einen Babyboom zum Jahresende. Ein wesentliches Indiz ist die unter Medizinern als seriöse Quelle geachtete Geburtenliste des Babynahrungsherstellers Milupa, der seine Daten sehr viel schneller veröffentlicht als die Statistischen Ämter. Demnach wurden 2020 in Deutschlands Krankenhäusern 745 739 Geburten gemeldet, über 5000 weniger als im Vorjahr.

Impfdrängelei: Regierung entlastet Landrat Rößle

Montag, 1. März, 13.59 Uhr: Nach der frühzeitigen Impfung von Landrat Stefan Rößle (CSU) aus dem Kreis Donau-Ries hat die Regierung von Schwaben den Kommunalpolitiker entlastet. Es sei "kein schuldhaftes Fehlverhalten" des Landrats festzustellen, berichtete die Regierungsbehörde. Rößle gehört zu den Kommunalpolitikern, die eine Corona-Impfung erhielten, obwohl sie nach der üblichen Reihenfolge noch nicht dran gewesen wären. Solche Fälle hatten bundesweit Diskussionen über Impf-Vordrängler ausgelöst.

Rößle hatte sich Anfang Januar wenige Tage nach Beginn der bundesweiten Impfkampagne eine Spritze geben lassen. Die Regierung von Schwaben betonte, dass die Kreisklinik in Donauwörth dem Landrat und seiner Stellvertreterin ein kurzfristiges Angebot zu Impfung gemacht habe, weil zwei bereits aufgezogene Spritzen übrig gebliebenen seien. "Der Landrat und seine Stellvertreterin konnten dabei davon ausgehen, dass der Impfstoff ansonsten weggeworfen werden müsste", erklärte die Aufsichtsbehörde. Die vom bayerischen Gesundheitsministerium aufgestellten Regeln gäben außerdem vor, dass ein Verfall von Impfdosen unbedingt zu vermeiden sei. Rößle hatte sich für seine Impfung entschuldigt und erklärt, dass er aus heutiger Sicht nicht mehr das kurzfristige Angebot angenommen hätte. Er hatte die Regierung selbst um eine disziplinarrechtliche Prüfung gebeten.

15 000 Dosen Impfstoff für Tschechien

Montag, 1. März, 10.35 Uhr: Bayern, Sachsen und Thüringen liefern Corona-Impfstoff nach Tschechien - um die hohen Infektionszahlen dort zu senken und in der Folge auch auf der deutschen Seite der Grenze. Mit den Dosen werde Tschechien "in Hochrisikogebieten und Pendler" impfen, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Damit erreichen wir auch Schutz bei uns." Man brauche die tschechischen Pendler als Arbeitskräfte in Bayern. Sein sächsischer Kollege Michael Kretschmer (CDU) sagte, Tschechien habe am Wochenende eine Impfkampagne nicht starten können, weil es nicht genügend Impfstoff gegeben habe. Deshalb wolle man nun helfen, denn von dort gebe es aber einen "sehr großen Eintrag" von Corona-Fällen nach Deutschland. Tschechien habe die höchsten Infektionszahlen in Europa, an den aktuellen Grenzschließungen müsse man festhalten.

Insgesamt sollen nach Angaben der sächsischen Regierung 15 000 Dosen Impfstoff geliefert werden - aus den Kontingenten der Länder Sachsen, Bayern und Thüringen. Söder räumte ein, dass dies vor allem eine "symbolische Maßnahme" sei. Kretschmer und Söder forderten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mehr Impfungen in Corona-Hotspots - vor allem um die weitere Verbreitung von dort aus ins Land hinein zu verhindern, wie Kretschmer sagte. Die bayerische Staatsregierung hat bereits versprochen, an die Landkreise entlang der Grenze zu Tschechien zusätzliche Corona-Tests und mehr Impfstoff zu liefern.

Beide Ministerpräsidenten sprachen sich zudem gegen rasche, weitgehende Lockerungen der Corona-Einschränkungen aus. Söder forderte "regionale Differenzierung", aber eine "einheitliche Philosophie" in Deutschland. Am Mittwoch wollen darüber die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten.

Landesweiter Inzidenzwert auf höchstem Stand seit drei Wochen

Montag, 1. März, 6.20 Uhr: In Bayern scheint sich das Coronavirus wieder schneller auszubreiten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen eine landesweite Inzidenz von 65,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage - den höchsten Wert seit drei Wochen. Bayern liegt damit minimal über dem Bundesdurchschnitt von 65,8. Am Sonntag lag der vom RKI errechnete Inzidenzwert noch bei 61,8.

Am meisten betroffen sind nach wie vor die Landkreise in Oberfranken und der Oberpfalz entlang der Grenze zu Tschechien. Den auch bundesweit höchsten Wert meldet der Landkreis Wunsiedel mit 286,3, es folgen die Städte Weiden (262,0) und Hof (251,0). Insgesamt gelten im Freistaat nun 18 Landkreise und kreisfreie Städte als Hotspots, weil sie die Marke von 100 überschritten haben. Zugleich liegen 15 Kommunen unter dem Schwellenwert von 35. Die Landeshauptstadt gehört, anders als in der vergangenen Woche, nicht mehr dazu: In München ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI auf 39,8 gestiegen, am Sonntag waren es 36,5.

Ungeachtet dessen werden an diesem Montag diverse Corona-Einschränkungen in Bayern gelockert: So öffnen neben den Friseuren auch Nagelstudios, Fuß- und Gesichtspfleger wieder. Auch Blumenläden, Gärtnereien, Garten- und Baumärkte können von heute an Kunden empfangen - nach zweieinhalb Monaten Zwangsschließung. In Kommunen mit einer Inzidenz von weniger als 100 dürfen die Musikschulen wieder Einzelunterricht anbieten.

Bayern und Sachsen wollen Anti-Corona-Allianz schmieden

Montag, 1. März, 5.50 Uhr: Die Bundesländer Bayern und Sachsen wollen im Kampf gegen Corona noch enger zusammenarbeiten. Am Montagvormittag wollen die beiden Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Michael Kretschmer (CDU) einen Zehn-Punkte-Plan für das gemeinsame Vorgehen gegen die Pandemie vorstellen. Söder hatte eine engere Kooperation zuletzt schon angekündigt, etwa was Test- und Quarantänekonzepte angeht. Ziel sei insgesamt ein möglichst einheitliches Vorgehen.

Bayern und Sachsen sind durch ihre Grenzen zu Tschechien derzeit besonders herausgefordert: Landkreise in Grenznähe zählen seit einiger Zeit zu den auffälligsten Corona-Hotspots in Deutschland. Deshalb laufen inzwischen auch verschärfte Kontrollen an den Grenzen zum Nachbarland Tschechien. Die Pressekonferenz mit Söder und Kretschmer beginnt um 10 Uhr und wird hier im Livestream zu sehen sein.

Schulen und Kitas im Landkreis Regen schließen

Sonntag, 28. Februar, 14.55 Uhr: Der Landkreis Regen schließt von Montag an alle Schulen und Kindertagesstätten, da das Infektionsgeschehen stark ansteigt. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 142,1 Fällen pro 100 000 Einwohner, das Landratsamt Regen rechnet nicht damit, dass die Zahl in den kommenden Tagen sinkt. Eine Ausnahme gibt es lediglich für die Klassen, die bereits seit 1. Februar im Wechselunterricht waren. Es wird eine Notbetreuung angeboten. Zudem gilt im Landkreis Regen eine Ausgangssperre nach 22 Uhr. Der Grund für den hohen Anstieg der Infektionszahlen ist laut Landrätin Rita Röhrl die Verbreitung der britischen Virusmutante. Deren Anteil habe sich auf über 70 Prozent der Neuinfektionen gesteigert.

Kardinal Marx gedenkt in Gottesdienst der Corona-Toten

Sonntag, 28. Februar, 13.04 Uhr: Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx hat in einem Gottesdienst an die Toten der Corona-Pandemie erinnert. "An jedem Tag sterben alleine in unserem Land Hunderte von Menschen an dieser neuartigen Krankheit", sagte der Kardinal am Samstagabend in der Frauenkirche laut Mitteilung. Zwar gebe es inzwischen einen Impfstoff gegen das Virus, aber eben noch kein Heilmittel für die Erkrankten. "Da dürfen wir als Christen nicht eine Kultur der Gleichgültigkeit fördern, sondern eine Kultur der Erinnerung." Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sind in Deutschland rund 70 000 Menschen an und mit Corona verstorben, weltweit sind es mehr als 2,5 Millionen.

Die Erinnerung an die Toten der Jahre 2020 und 2021 empfinde er "als einen wichtigen Auftrag an uns als Kirche und für die ganze Gesellschaft", so Marx. Die Corona-Krise sei eine starke Herausforderung für das Zusammenleben der Menschen und das persönliche Leben. "Wir spüren, dass es jetzt immer schwerer wird, das in guter Weise miteinander auszuhalten und zu gestalten." Dennoch hoffe er, "dass wir durch diese Krise auch merken, welche Kräfte in einer Gesellschaft sind, wenn die guten und die engagierten Menschen zusammenstehen".

CSU-Chef Söder warnt vor zu weitreichenden Öffnungen

Sonntag, 28. Februar, 10.55 Uhr: Drei Tage vor der nächsten Bund-Länder-Runde zu Corona hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor zu weitreichenden Öffnungen gewarnt. "Öffnen ja - aber mit Vorsicht. Sonst droht ein Blindflug in die dritte Welle", sagte Söder der Bild am Sonntag. "Wir dürfen mit Deutschland keine Experimente machen, sondern brauchen eine nachhaltige Öffnungsmatrix. Es geht nur Schritt für Schritt." Am Mittwoch wollen Bundesregierung und Länderministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten.

Unterdessen spricht sich eine Mehrheit der Deutschen für weitreichende Öffnungen aus: Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Zeitung sind 75 Prozent für die Öffnung des Einzelhandels im März, 17 Prozent sind dagegen, acht Prozent waren unentschieden. Zudem sprachen sich von den 1.016 Befragten 54 Prozent dafür aus, Restaurants und Kneipen im März wieder zu öffnen (35 Prozent dagegen).

Für die Öffnung von Schulen und Kitas votierten 64 Prozent (26 Prozent dagegen), bei Hotels war es 45 zu 37 Prozent. Auch bei den Museen gibt es mehr Öffnungs-Befürworter als Gegner: 42 zu 35 Prozent). Umgekehrt verhält es sich hingegen bei Kinos und Theatern (35 Prozent für Öffnungen, 46 Prozent dagegen) sowie Sportstätten und Fitnessstudios (40 zu 41 Prozent).

Söder will Astra-Zeneca-Vakzin umgehend für alle freigeben

Sonntag, 28. Februar, 7.39 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will für den Astra-Zeneca-Impfstoff die Impfreihenfolge lockern. "Bevor er liegen bleibt, impfen wer will", sagt Söder der Bild am Sonntag einem Vorabbericht zufolge. "Denn jeder Geimpfte schützt sich und andere." Der Impfstoff soll daher bundesweit für alle Menschen, die eine Impfung wünschen, freigegeben werden, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Alters- oder Risikogruppe. Bayern plant laut Söder jedoch keinen Alleingang, sondern strebt eine bundeseinheitliche Lösung an.

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich für mehr Pragmatismus bei der Impf-Reihenfolge ausgesprochen. Man könne es sich nicht leisten, "dass Impfstoff herumsteht und nicht verimpft wird, weil Teile der Berechtigten ihn ablehnen", sagte Kretschmann der Welt am Sonntag. In diesem Fall "müssen wir dieses strenge Regiment auflockern und Menschen impfen, die nach der Priorisierung noch nicht an der Reihe wären". Solange der Impfstoff Mangelware sei, sei die Priorisierung aber sehr wichtig, betonte der Grünen-Politiker.

Ab April sollen 110 000 Impfungen täglich möglich sein

Samstag, 27. Februar, 15.55 Uhr: Nach wochenlangen Anlaufschwierigkeiten wegen fehlenden Impfstoffs soll die bayerische Impfkampagne in den kommenden Wochen auf Hochtouren laufen. Die 100 bayerischen Impfzentren sollen ihre Kapazität von April an auf 111 000 Impfungen am Tag mehr als verdoppeln, wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ankündigte. Das würde dann eine Million Impfungen alle neun Tage bedeuten, und pro Impfzentrum im rechnerischen Schnitt 1110 Impfungen am Tag. "Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu impfen", sagte ein Ministeriumssprecher am Wochenende.

Fachleute im Gesundheitswesen halten die von Holetschek geplanten schnellen Massenimpfungen für durchaus machbar. In der Landesärztekammer aber gibt es Zweifel, ob das allein in den Impfzentren zu bewältigen ist. "Spätestens, wenn in absehbarer Zeit genügend Impfstoff zur Verfügung steht, kann eine flächendeckende Impfung nur durch die Praxen der niedergelassenen Ärzte und hier in erster Linie durch die hausärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen geleistet werden", sagte ein Sprecher der bayerischen Landesärztekammer. Doch ob und wann auch Bayerns Hausärzte in ihren Praxen impfen dürfen, ist offen. Derzeit gibt es lediglich Pilotprojekte. "Für den Einsatz der Hausärzte im Rahmen der Regelversorgung bedarf es einer entsprechenden Regelung im Rahmen der Nationalen Impfstrategie", sagte der Ministeriumssprecher dazu. "Dazu lassen sich derzeit noch keine Prognosen abgeben."

Die bayerische Krankenhausgesellschaft begrüßt die Pläne des Gesundheitsministers: "Ich finde es gut, dass Minister Holetschek den Impfturbo angekündigt hat", sagt Geschäftsführer Roland Engehausen. "In einigen Wochen werden wir so viel Impfstoff haben, dass wir zusehen müssen, wie wir alles gut und geordnet verimpfen können." In den vergangenen Wochen sei die Diskussion sehr von den Impfvordränglern geprägt worden - "dies wird bald vermutlich keine Rolle mehr spielen müssen". Die Krankenhäuser sind nach Engehausens Worten ebenfalls zur Unterstützung bereit, sobald möglich. Seit dem Impfstart am 27. Dezember bis zum Freitag hatte es in Bayern nach Zahlen des Gesundheitsministeriums 995 312 Impfungen gegeben, davon 335 433 Zweitimpfungen. In den vergangenen Tagen hat sich das Tempo im Vergleich zum schleppenden Start schon stark erhöht: Allein von Dienstag bis Freitag wurden nach den Zahlen des Ministeriums knapp 100 000 Impfungen gemeldet. Nun peilt Holetschek mit seinem "Impfturbo" eine weitere Vervielfachung an.

Aiwanger fordert erneut Lockerungen für die Wirtschaft

Samstag, 27. Februar, 12.25 Uhr: Vor den neuen Bund-Länder-Gesprächen zu den Corona-Maßnahmen dringt Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger auf eine rasche Öffnung von Einzelhandel und Lockerungen in der Tourismusbranche. "Wenn es das Infektionsgeschehen irgendwo zulässt - und die jetzigen Zahlen lassen das in meinen Augen zu -, dann müssen wir in den nächsten Wochen bis spätestens Mitte März den Handel wieder öffnen", sagte der Freie-Wähler-Chef am Samstag auf einem Online-Sonder-Bundesparteitag. Zudem müsse man "bis zu den Osterferien den Tourismus wieder flott machen".

Gegebenenfalls mit Corona-Schnelltests müssten die Menschen dann wieder in Hotels, in Ferienwohnungen, in Biergärten im Freien gehen dürfen. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Und deshalb lehnen wir auch eine weitere Verschärfung oder eine weitere blinde Fortführung des Lockdowns ab", betonte er.

Zudem forderte Aiwanger eine Lockerung der strikten Kontaktregeln. Der Mensch sei ein soziales Wesen, er dränge ins Freie, wolle sich mit anderen Menschen treffen - und das sei auch gut so. "Wir dürfen und wir sollen die Menschen nicht mehr länger in den Keller sperren, sondern wir müssen jetzt geordnete Öffnungsschritte wagen."

Er forderte eine Perspektive für die Wirtschaft und eine Perspektive für die Gesellschaft. "Und die heißt nicht Dauer-Lockdown", sagte Aiwanger. Das bedeute, das "Merkel & Co." nun nicht einfach wieder vier Wochen hinten dranhängen dürften. Der Bund und die Länder beraten an diesem Mittwoch über mögliche Öffnungsschritte in der Pandemie.