Von Johann Osel und Kassian Stroh

Die bayerische Opposition kritisiert mit scharfen Worten, dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) festhält. "Taktik geht bei Markus Söder vor Haltung", sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. "Er hat heute einen schlechten Deal für unser schönes Bayern gemacht." Denn er toleriere nun weiter einen stellvertretenden Ministerpräsidenten, "an dessen demokratischer Gesinnung Zweifel bestehen".

Florian von Brunn, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag, nannte Aiwanger eine "Schande Bayerns" und sprach von einem traurigen Tag für das Ansehen des Freistaats. "Dass die CSU unter Markus Söder einen aktiven Rechtspopulisten und früher auch rechtsradikal tätigen Aktivisten als Stellvertreter in der Regierung akzeptiert, ist ein negativer Höhepunkt in der Geschichte von Nachkriegsdeutschland." Aiwanger habe zu spät und unvollständig um Entschuldigung gebeten und sich "zu uneinsichtig" gezeigt.

Söder habe "aus schlichtem Machtkalkül" so gehandelt und schade dem Ansehen Deutschlands, kritisierte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Der Umgang mit Antisemitismus dürfe keine taktische Frage sein. "Herr Aiwanger hat sich weder überzeugend entschuldigt noch die Vorwürfe überzeugend ausräumen können." Stattdessen erkläre er sich "auf unsägliche Weise" selbst zum Opfer. Dabei denke er "keine Sekunde an diejenigen, die noch heute massiv unter Judenfeindlichkeit leiden. So verschieben sich Grenzen, die nicht verschoben werden dürfen."

Aiwangers Antworten überzeugten ihn nicht, erklärte FDP-Fraktionschef Martin Hagen. Alles, was der Vize-Ministerpräsident künftig sage und tue, werde nun auf den Regierungschef selbst zurückfallen. "Ich bin gespannt, wie sehr Hubert Aiwanger diesen Freifahrtschein ausreizen wird." Für Hagen sind nicht die Vorgänge aus Aiwangers Schulzeit entscheidend, "sondern sein heutiger Umgang damit. Statt Aufrichtigkeit und Reue erleben wir Erinnerungslücken und trotzige Medienschelte."

Söders Entscheidung sei "politisch zu akzeptieren", schrieb die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, in einer Stellungnahme. "Inwieweit es Hubert Aiwanger nun gelingen wird, die Vorwürfe, die noch im Raum stehen, mit Worten und Taten zu entkräften, wird sich dabei zeigen. Er muss Vertrauen wiederherstellen und deutlich machen, dass seine Aktionen demokratisch und rechtlich gefestigt sind. Die Türen der jüdischen Gemeinschaft waren für ihn immer offen." Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, rügte Aiwangers Umgang mit den Vorwürfen und regte an: "Es wäre jetzt ein gutes Zeichen, wenn er nicht nur das Gespräch mit den jüdischen Gemeinden, sondern auch mit den Gedenkstätten in Bayern sucht und deren wichtige Arbeit stärkt, etwa durch einen Besuch in Dachau."

Die Freien Wähler (FW) hingegen würdigten Aiwangers Leistung als Wirtschaftsminister und die Koalition mit der CSU, die nun "stabil und in Einmütigkeit" weiterarbeiten werde, wie FW-Fraktionschef Florian Streibl sagte. "Wir sind der Auffassung, dass Hubert Aiwanger für das unverantwortliche und vollkommen inakzeptable Handeln eines Familienmitglieds vor mehr als drei Jahrzehnten keinerlei politische Verantwortung trägt." Wer ihn kenne, wisse, dass Aiwanger "jegliche Form von Antisemitismus strikt ablehnt und sich vom Inhalt des Dokuments maximal distanziert hat".

Die CSU-Politikerin und Landtagspräsidentin Ilse Aigner kritisierte gleichwohl Aiwangers Krisenkommunikation: "Zeitnahe, klare, ehrliche Aussagen - auch zu einer noch so dünnen Verdachtsberichterstattung - und eine schnellere Distanzierung von diesem ekelhaften Pamphlet hätten nicht zu dieser unsäglichen Hängepartie geführt, die Bayern insgesamt geschadet hat." Auch dass Aiwanger im Juni bei einer Kundgebung in Erding gesagt hatte, nun müsse sich die schweigende Mehrheit die "Demokratie zurückholen", sei "auch nicht gerade hilfreich für eine Einordnung der Geschehnisse von vor 36 Jahren" gewesen.