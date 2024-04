Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Mit Faustkeil und Handy in die Vergangenheit Acht Jahre lang war die Archäologische Staatssammlung geschlossen. Nun wurde sie wieder eröffnet, nach einer 66 Millionen Euro teuren Sanierung. Von Fundstücken und Abenteurer-Hüten.

"Dieses Projekt ist für die Kinder und Enkelkinder" Zwischen Daglfing und Johanneskirchen soll ein neues Stadtquartier für 30 000 Menschen entstehen. Bis die ersten Bagger rollen, wird es aber dauern. Was dort geplant ist und wie München Bodenspekulationen verhindern will. (SZ Plus)

"Das ist für den Endverbraucher gut" Als erste deutsche Großstadt will München am Dienstag einen Wärmeplan beschließen. Doch was bedeutet das für Hausbesitzer? Und bekommt die Branche den Umbau überhaupt hin? Der Münchner Innungs-Obermeister über die Neuerung. (SZ Plus)

Mit der Baugenehmigung gegen Kita-Lärm Mit Kindergeräuschen müssen Anwohner leben. Das Nachbar-Ehepaar einer "bilingualen Premium-Kita" in Bogenhausen geht deshalb bei einer Klage gegen die Nutzung einer Außenfläche einen neuen juristischen Weg. (SZ Plus)

Sport-Campus der TU: Warum dürfen im geschützten Olympiapark fast 200 Parkplätze gebaut werden?

Bogenhausen: Flammen im Stammhaus von Feinkost Käfer

Immobilien in München: Zahl der Wohnungsverkäufe bricht erneut drastisch ein

