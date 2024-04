Im Stammhaus des Feinkost- und Catering-Unternehmens Käfer in der Prinzregentenstraße ist in der Nacht zum Montag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde kurz vor Mitternacht verständigt: Eine Reinigungskraft hatte Rauch bemerkt. Der Eingang wurde mit Gewalt geöffnet; schließlich fanden die Einsatzkräfte den Brandherd in einem Büro hinter den Verkaufsräumen. Dort brannten Möbel und Büromaterial, offenbar ausgelöst durch ein defektes Kabel.

Das Feuer selbst war schnell gelöscht. Doch an die zwei Stunden brauchte die Feuerwehr, um das 1400 Quadratmeter große Ladenlokal zu entrauchen. Auch im Keller und im ersten Obergeschoss stand der Rauch.

Nach Aussage einer Unternehmenssprecherin hält sich der Schaden in Grenzen: Er wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Von Vorteil war dabei, dass wegen des Wochenendes Obst und Fisch - deren Verkaufsstellen am nächsten an dem Brand lagen - in den Kühlräumen gelagert waren, nicht im Geschäft. So seien nur wenige Waren so verrußt und verraucht, dass sie entsorgt werden müssen. Auf die Öffnungszeiten hat der Brand keine Auswirkungen: Der Laden öffnete am Montagmorgen ganz normal zu den üblichen Zeiten.