Kurz gab es diese leicht größenwahnsinnige Idee, die ganze Show richtig riesig aufzublasen. Irgendwie naheliegend: Wenn man als Musikerin erfährt, dass man wirklich diesen großen Pop-Traum ausleben darf, ein " MTV unplugged"-Konzert spielen zu dürfen, wie Nirvana 1993 in New York, was sie damals schon als Elfjährige gefeiert hat. Und wenn man dann im ersten Telefonat mit der Produktionsfirma erfährt, dass das eh noch keine Frau aus dem deutschsprachigen Raum gemacht habe. "Da bin ich richtig schockiert gewesen, ich war hochschwanger, aber mich hätte es fast vom Stuhl gehauen, als ich das gehört habe", sagt Christina Stürmer. Und sie wundert sich immer noch ein bisschen: "Also eine Nena hätte das doch locker machen können."

Aber nun durfte sie, Österreichs Pop-Sängerin Nummer 1, als Erste ran. Und da überschlugen sich die Gedanken beim ersten Brainstorming mit ihrem neuen Manager, dem Münchner Marc Liebscher, und dem Regisseur Ingo Pertramer. Eine Drehbühne hatten sie im Sinne, auf der sie dann von Raum zu Raum durch ihre Karriere spazieren würde. Sie besann sich dann eines besseren: "Blöde Idee", findet Stürmer, "denn wofür stehe ich denn: Fürs Bodenständige. Für handgemachte Musik. Und nicht für so eine Über-Inszenierung." Und sie dachte wieder an Nirvana, oder Pearl Jam und die Ur-Idee von MTV-unplugged, diese Konzerte im Pullover und in Wohnzimmer-Athmosphäre. Am Ende richtete sie auf der Guckkastenbühne des Wiener Volkstheaters eine Art Probenraum ein: "Einen Ort, wo ich am liebsten Musik mache." Allerdings "nicht so ein vollgestelltes "Lager" wie ihren eigenen, sondern einen gemütlichen, "wie ich ihn mir wünsche".

Die Idee mit den Lebens-Etappen wird man freilich nicht los bei so einem epochalen Ereignis. Schon gar nicht zur Feier der 20-jährigen Profi-Karriere. Es musste also ihr Raketenstart gewürdigt werden, samt dem berühmten kleinen Sabotage-Akt am Ende. 2003 stand Stürmer im Finale der österreichischen Casting-Show "Starmania" kurz vor dem großen Triumph: Aber sie sang, was sie wollte, und wurde "nur" Zweite. Sie habe, hielt ihr die Jury vor, mit "Ein Kompliment" von den Sportfreunden Stiller ihre Stimme nicht "siegreich" zur Geltung bringen können. Aber sie - damals mit Nena-Frisur und bauchfreiem Top - hatte eben "Bock" auf den Song. Eine erste Selbstermächtigung. "Lifestyle ging vor Fame", heißt es in ihrer aktuellen Biografie.

Detailansicht öffnen "Millionen Lichter" wie in einem ihrer Hits waren es dann nicht beim MTV-Konzert, aber immerhin einige Glühbirnen. (Foto: Nikolaus Ostermann)

Seitdem gehört der Song zu ihrer Konzert-DNA, und die Sportfreunde gehören zu ihrem Leben. Eine Wiener Jugendzeitschrift organisierte bald nach Starmania ein erstes Treffen mit dem Münchner Trio im Wiener Prater, sie sahen sich oft wieder, etwa bei etlichen Amadeus-Galas (sie gewann den Preis elf Mal). "Wenn die Sportfreunde nicht zum MTV-Konzert gekommen wären, das wäre nicht gegangen", sagt sie. Tatsächlich hatten die drei an den drei gebuchten Tagen im August 2023 schon etwas vor: Urlaub nach einer strapaziösen Saison. "Aber ihre Familien haben es möglich gemacht", sagt Stürmer dankbar. Peter Brugger brachte seine Frau mit nach Wien zur Aufzeichnung der "Kompliment"-Kooperation, Flo Weber reiste der Familie hernach hinterher. Man mag sich eben.

Es fühlt sich jetzt richtig gut für sie an, dass Sportfreunde-Chefcoach Marc Liebscher nun auch ihr Manager ist. Dabei kam der auf ganz anderem Weg zu ihr: 2019 lief ihr Plattenvertrag mit Universal aus, sie trennte sich von ihrem Manager, es ging jeweils um mehr Unabhängigkeit, darum, nicht bei jeder Idee um Erlaubnis betteln zu müssen. Im neuen, für die MTV-Show zusammen mit Christian Neander (Selig) geschriebenen Stück "Ein halbes Leben" reflektiert sie auch diese Umbruchphase: "Ich hab alles verändert und auf den Kopf gestellt / Und das, was geblieben ist, ist das, was mich hält / Hab mit klopfendem Herzen nochmal von vorne begonn'n / Und kann's kaum erwarten zu seh'n, was noch kommt."

Marc Liebscher fädelte den MTV-Gig ein

Sie googelte viel, bekam von Kumpel Sascha Madsen (Madsen) den Tipp, es eben mal bei diesem Marc Liebscher zu versuchen. Den traf sie dann in München beim Italiener, sie tauschten "viel Gossip" über etliche gemeinsame Bekannte aus, leerten mehrere Flaschen Rotwein, seitdem sind sie Partner. "Er macht mehr die Indie-Schiene, nicht so Boulevard", das gefällt ihr, die ja auch in Deutschland gerne Stargast in Sendungen wie "Sing meinen Song" oder "The Masked Singer" ist. Und obwohl Liebscher "absoluter Musikliebhaber" sei, ist er auch Geschäfts-Fuchs: er half ihr beim Aufbau eines eigenen Plattenlabels und fädelte den MTV-Gig ein - so wie einst schon mit seinen Sportfreunden.

Die hatten 2009 in den Bavaria Studios in Grünwald einfach mal ihre Version von New York nachgebaut, alles recht opulent. Schlagzeuger Flo Weber hatte für Team Stürmer aber nur einen Tipp: "Schaut, dass es der Christina gut geht, dann klappt auch der Rest." Also, bekam sie, was sie wollte: Keine Plexiglaswand vor den Drums, feine Arrangements für ihre vielen Hits von "Millionen Lichter" über "Seite an Seite" und "Engel fliegen einsam" bis "Ich lebe" von ihrem Lebensgefährten und Gitarristen Oliver Varga, einen Top-Sound von Produzenten-Guru Tobias Kuhn, und "keinen Kinderchor und keine abgenudelten Streicher", dafür bitteschön Bläser, denn Stürmer hatte einst mit Querflöte und Saxofon in einer Schul-Bigband begonnen.

Und es kamen außer den Sportfreunden auch viele andere Gäste, die sie sich wünschte: Die Schauspielerin Ursula Strauß (für "Unsere besten Tage"), die junge Salzburgerin Mathea (die bei Scherbenmeer sogar ein "Wichser" hineinrappt), die Lieblingsband ihrer zwei Töchter Deine Freunde mit "Keine Märchen" und zur Krönung Wolfgang Ambros, mit dessen Lieder-Katalog sie quasi aufgewachsen ist. Für den Zuschauer ist es vielleicht der rührendste Moment, wie der alte Knabe mit Wanderstecken gebückt auf die Bühne stakst, sie umarmt, wie er sich setzt, während sich das Publikum zum Applaus erhebt ("Mia ham doch no gar nix getan, heast") und mit ihr dann in Mundart (selten für sie) ein bewegendes "Wintersunn" aufgehen lässt.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Sie liebt das, weil es ihrer Ansicht nach eine der wenigen Aufnahmen ohne "zu viel Pipapo" ist, in der Ambros' "Charakterstimme" aufscheint in all ihrer Zerbrechlichkeit. Sie hat aber noch einen anderen Lieblingsmoment: "Mama Ana Ahabak". Es war ihre zweite oder dritte Nummer 1 damals in Österreich, ein politisches Lied, aus Sicht eines Mädchens im Irakkrieg, das sagt: "Mama, ich hab dich lieb." Als Mutter versteht sie das jetzt noch anders, sagt Stürmer. Normalerweise kann sie dabei die Tränen unterdrücken bei Konzerten, wenn sie an den Einkaufszettel oder so denke. Diesmal entglitten ihr die Gesichtszüge. "Da schaust du so aus, wie du halt ausschaust", habe der Marc ihr bei einer Kinovorführung der Aufzeichnung in Berlin neulich gesagt: "Nicht schön!" So viel Ehrlichkeit verzeiht man nur Freunden.

Christina Stürmer, Di., 16. April, München, Muffathalle, www.muffatwerk.de