Berufspendler aus dem Ausland sollen wöchentlich Testergebnis vorlegen

Mittwoch, 13. Januar, 6.24 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will in Kürze wieder eine wöchentliche Corona-Testpflicht für Berufspendler aus dem Ausland einführen. Mit einer neuen Einreise-Quarantäneverordnung des Bundes werde dafür voraussichtlich noch in dieser Woche die Möglichkeit geschaffen, sagte Söder. Auf dieser Grundlage werde man das schon einmal praktizierte Modell wiederbeleben.

Ende Oktober hatte Bayern schon einmal eine Testpflicht für Pendler aus dem Ausland eingeführt. Wer regelmäßig nach Bayern einreiste, entweder zu Berufs- oder zu Ausbildungszwecken, musste den zuständigen Behörden regelmäßig einmal pro Woche einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Maßnahme zielte vor allem auf Berufspendler aus Österreich und Tschechien. Ende November hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Regelung allerdings gekippt - unter anderem argumentierten die Richter, die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer Testpflicht seien nicht gegeben. Genau dieses Problem wird nach Worten Söders nun durch die neue Verordnung des Bundes gelöst.

Oppositionsparteien kritisieren erweiterte Maskenpflicht

Dienstag, 12. Januar, 18.30 Uhr: Der Beschluss des bayerischen Kabinetts, von kommenden Montag an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr sowie im Einzelhandel einzuführen, hat Kritik der Oppositionsparteien hervorgerufen. Die SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann schrieb auf Twitter, von den FFP2-Masken wisse man, dass sie Wirkung zeigten. Zugleich aber kritisierte sie die knappe Zeitspanne zwischen Beschluss und Inkrafttreten der Verordnung. "Die Bevölkerung wird wieder einmal ins kalte Wasser geschmissen", sagte sie. Es sei nun die Aufgabe der Staatsregierung, die Versorgung aller Menschen in Bayern mit FFP2-Masken sicherzustellen. Der Staat solle die FFP2-Masken "allen Menschen zur Verfügung stellen", sagte sie dem Bayerischen Rundfunk.

Auch Christina Haubrich von den Grünen sorgte sich um einen ausreichenden Bestand der wirksameren Maskenvariante. "Schön und gut, aber haben wir genug davon?", fragte sie. Der AfD-Abgeordnete Andreas Winhart ließ mitteilen, die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske sei "nur in der Söderschen Gedankenwelt problemlos umsetzbar". Die FDP kritisierte, die Staatsregierung hätte die Maskenpflicht schon früher erweitern müssen und forderte kostenlose FFP2-Masken. "Geringverdiener, die mit dem ÖPNV zur Arbeit müssen, dürfen keinen Nachteil erleiden", sagte der gesundheits- und pflegepolitische Sprecher der Fraktion Dominik Spitzer. Auch die Linken brachten die Forderung nach kostenlosen FFP2-Masken hervor. "Wenn FFP2-Masken verpflichtend werden, müssen sie für alle, insbesondere für ärmere Menschen kostenfrei zur Verfügung stehen", sagte der Landessprecher der Partei Ates Gürpinar.

Berchtesgadener Land verbietet Tagesausflüge

Dienstag, 12. Januar, 16.50 Uhr: Das Berchtesgadener Land verbietet alle Tagesausflüge von außerhalb in den besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Landkreis. Die am Dienstag veröffentlichte Allgemeinverfügung dazu tritt in der Nacht zum Mittwoch in Kraft und gilt vorerst bis Ende Januar. Das Berchtesgadener Land nutzt damit die landesweit seit Montag geltende Regelung, wonach Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 alle touristischen Ausflüge auf ihr Gebiet untersagen können. Das Robert-Koch-Institut gab für das Berchtesgadener Land am Dienstag eine Inzidenz von 326 an. Damit gilt dort zugleich die bayernweite Regelung, wonach sich Bürger eines Hotspot-Landkreises für Ausflüge nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen.

In dem Landkreis zeigten sich seit Weihnachten "einerseits steigende Infektionszahlen" und "andererseits volle Parkplätze und Ansammlungen von Menschen, die gehäuft für Tagesausflüge in das Berchtesgadener Land kommen", heißt es in der Begründung zu der neuen Ausflugssperre. Auch an der frischen Luft könne "bei dauerhafter Unterschreitung der Mindestabstände eine Infektion nicht ausgeschlossen werden". Bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 25 000 Euro.

Landrat Bernhard Kern (CSU) zeigte sich am Dienstag froh darüber, dass die Regierung von Oberbayern und das Gesundheitsministerium die Verfügung schnell geprüft und gebilligt hätten. Sie sei gleichlautend mit der Verfügung im Landkreis Miesbach, die laut dem dortigen Landrat Olaf von Löwis (CSU) ebenfalls in diesen Tagen in Kraft treten soll. Ähnliche Verfügungen haben auch die ostbayerischen Landkreise Regen, Freyung-Grafenau, Passau, Deggendorf und Cham angekündigt.

Bayern erweitert die Maskenpflicht

Dienstag, 12. Januar, 13.09 Uhr: Bayern erweitert die Maskenpflicht. In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr muss künftig eine FFP2-Schutzmaske getragen werden, eine herkömmliche Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff reicht dann nicht mehr. Das hat das Kabinett beschlossen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Gelten soll diese neue Verpflichtung vom 18. Januar an, also vom kommenden Montag. Im Handel seien genügend FFP2-Masken verfügbar, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung. "Das lässt sich gut erwerben." Anders als eine herkömmliche Maske schütze eine FFP2-Maske nicht nur andere vor einer Verbreitung der Coronaviren, sondern auch den Träger und die Trägerin selber.

Da FFP2-Masken nicht apothekenpflichtig sind, können sie auch im normalen Einzelhandel angeboten werden, etwa in Drogeriemärkten oder im Internet. Ob es in den kommenden Tagen zu einem Ansturm auf die Apotheken kommen werde, lasse sich nicht seriös einschätzen, sagte ein Sprecher des bayerischen Apothekerverbands. Er gehe aber davon aus, dass die Apotheken entweder ausreichend Masken vorrätig haben oder sie schnell beschaffen können.

Der bayerische Handel sieht die neue Pflicht positiv. "Es ist ein logischer Schritt, denn die Fallzahlen gehen bisher nicht zurück", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske sei ein Schlüssel, dies zu ändern und "ein Türöffner, den Einzelhandel wieder zu öffnen". Dadurch werde Einkaufen sicherer. "Das ist genau das, was wir brauchen." Allerdings sieht Ohlmann die relativ kurze Zeit zwischen Ankündigung und Umsetzung kritisch. "Wir hätten uns mehr Vorlauf gewünscht", sagte er.

Die bayerischen Verkehrsverbünde wurden von dem Beschluss überrascht. "Alle bisherigen Studien haben nachgewiesen, dass der ÖPNV sicher ist", sagte Burkhard Hüttl vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen Bayern. "Von daher wird eine hohe Sicherheit jetzt noch weiter erhöht - dem verschließen wir uns natürlich nicht." Allerdings: "Wir sind vorher dazu nicht angehört worden", sagte Hüttl. Daher stellten sich nun Umsetzungsfragen. Laut Hüttl trägt schon jetzt ein signifikanter Anteil der Fahrgäste FFP2-Masken in Bussen und Bahnen. Generell werde die Maskenpflicht zu über 95 Prozent eingehalten.

Bayern will Infektionen auf neue Virusmutation untersuchen

Dienstag, 12. Januar, 13.08 Uhr: Auch der Freistaat will bei Coronavirus-Infektionen nun prüfen, inwieweit sich die neue Virusmutation B1.1.7 in Bayern verbreitet. Am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) werde eine Sequenzierungsstelle eingerichtet, sagte Ministerpräsident Markus Söder nach der Videositzung der Staatsregierung am Dienstag. Dort kann dann künftig das Erbgut des Erregers analysiert werden. Bisher mussten entsprechende Proben laut Söder nach Berlin geschickt werden.

Die neue Variante B1.1.7 des Coronavirus war Ende Dezember zuerst in Großbritannien aufgetaucht. Sie gilt als wesentlich aggressiver, da sie sich laut Experten deutlich schneller verbreitet. Insbesondere Schulen und Kindertagesstätten würden dadurch zunehmend zu "Pandemiebeschleunigern", sagte Söder. Um zu debattieren, wie man der neuen Mutation besser entgegentreten könne, trifft sich der neue Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Freitag "mit der Elite der Forschung" in Bayern zu einem Gespräch, wie er sagte.

Hoffnung mache, dass die zugelassenen Impfstoffe wohl auch gegen die neue Variante wirkten, sagte Söder. Bisher seien fast 140 000 Bayern geimpft worden, weitere 270 000 hätten sich allein am Montag beim neuen Online-Registrierungsportal angemeldet. "Die Impflogistik in Bayern funktioniert", sagte Söder; was an Impfstoff da sei, "wird verimpft". Laut Gesundheitsministerium sind in Bayern inzwischen die ersten knapp 10 000 Dosen des zweiten für Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoffs Moderna eingetroffen. Sie seien für das Personal in Krankenhäusern vorgesehen.

26 Landkreise und Städte über der 200er-Marke

Dienstag, 12. Januar, 7.02 Uhr: In Bayern liegen derzeit 26 Landkreise und kreisfreie Städte über der kritischen Sieben-Tage-Inzidenz von 200 Corona-Neuinfektionen - das ist mehr als ein Viertel. Nach den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist der Inzidenzwert in der Stadt Coburg mit 326,3 am höchsten, es folgen die Landkreise Berchtesgadener Land (325,7) und Kulmbach (320). In allen Kreisen und kreisfreien Städten mit einem Inzidenzwert von mehr als 200 gilt, dass sich die Bewohner für Ausflüge nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Zudem dürfen die Kommunen Tagesausflügler von außerhalb aussperren, was mehrere Landkreise bereits angekündigt haben.

Landesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken, der Wert für ganz Bayern liegt laut RKI aktuell bei 158,8 - und damit erneut unter dem Bundesdurchschnitt von 164,5. Der Wert beziffert die Zahl der bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen der vergangenen sieben Tage, umgerechnet auf 100 000 Einwohner.

Söder denkt über Impfpflicht für Pflegekräfte nach

Dienstag, 12. Januar, 6.22 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bringt eine Impfpflicht für Pflegekräfte zum Schutz vor dem Coronavirus ins Gespräch. Der Süddeutschen Zeitung sagte er, leider gebe es "unter Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen eine zu hohe Impfverweigerung". Es wäre deshalb "gut, wenn der deutsche Ethikrat Vorschläge machen würde, ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre". In den Pflegeheimen gehe es schließlich um Leben und Tod.

Söder warb auch für "eine große staatliche Kampagne zur Förderung der Impfbereitschaft, an der sich Vorbilder aus Kunst, Sport und Politik beteiligen". Man müsse den vielen Fake News, die verbreitet werden, etwas entgegensetzen. Sich impfen zu lassen, sollte "als Bürgerpflicht angesehen" werden. "Wenn die Alten- und Pflegeheime durchgeimpft sind, könnten sich auch die Spitzen des Staates als Vorbild impfen lassen", sagte Söder. Bisher gehe "das noch nicht, weil wir uns zu Recht zuerst um die besonders gefährdeten Mitbürger kümmern".

Kreise und Städte wollen Ausflügler aussperren

Montag, 11. Januar, 17.49 Uhr: Zahlreiche Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern wollen ihre Grenzen für Tagesausflügler schließen, darunter die Landkreise Berchtesgadener Land, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen und Cham. Die Einhaltung dieser Regel soll einem Sprecher des Innenministeriums zufolge ebenso von der Polizei kontrolliert werden wie die Einhaltung der seit Montag geltenden umstrittenen 15-Kilometer-Regel.

Insgesamt 28 kreisfreie Städte und Landkreise sind nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) von der neuen Beschränkung der Bewegungsfreiheit betroffen: Bewohner entsprechender Regionen dürfen sich nur noch 15 Kilometer weit von ihrem Wohnort wegbewegen, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mehr als 200 beträgt. Betroffene Landkreise haben die Möglichkeit, Tagesreisen von außerhalb in ihre Region zu verbieten.

Christian Bernreiter (CSU), Landrat von Deggendorf und Präsident des Bayerischen Landkreistages, setzt darauf, dass mit dieser Maßnahme - sowohl der 15-Kilometer-Regel wie auch dem Abgrenzen der Hotspots - die Zahl der Kontakte der Menschen untereinander gesenkt werden kann. Er appellierte an die Menschen, für drei Wochen "die Zähne zusammenzubeißen" und nicht nur zu schauen, wo es ein Schlupfloch gebe - auch wenn die Situation kräfteraubend und nervenzehrend sei.

Dehoga-Umfrage: Drei Viertel der Wirte sehen Existenz gefährdet

Montag, 11. Januar, 14.52 Uhr: Bei Bayerns Gastwirten und Hoteliers werden die Existenzängste immer größer: Mittlerweile fürchten knapp drei Viertel wegen der andauernden Corona-Beschränkungen um den Fortbestand ihrer Betriebe, wie der Branchenverband Dehoga am Montag in München mitteilte. Nahezu jeder Vierte denkt demnach bereits darüber nach, aufzugeben.

Angesichts der Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar nehme in weiten Teilen des Gastgewerbes die Verzweiflung und auch die Existenzangst überhand, sagte Dehoga-Landeschefin Angela Inselkammer. An der Umfrage nahmen 1380 Gaststätten und Hotels teil. Der Verband forderte erneut finanzielle Hilfen - unter anderem einen bayerischen Sonderfonds. Ohne finanzielle Hilfen könnten Arbeitsplätze und Strukturen nicht erhalten werden, sagte Inselkammer.

Söder will Wirtschaft bei Spitzengespräch zu mehr Home-Office drängen

Montag, 11. Januar, 14.02 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Arbeitgeber im Freistaat zu mehr Home-Office-Möglichkeiten für Beschäftigte drängen, auch mit konkreten Zielvorgaben. Voraussichtlich an diesem Mittwoch wolle er bei einem "Home-Office-Gipfel" mit Wirtschaft und Gewerkschaften darüber sprechen, kündigte Söder am Montag in München an. Zunächst einmal müsse man überlegen, wie die Potenziale für Home-Office, die es gebe, besser ausgeschöpft werden könnten - bislang sei das noch nicht ausreichend der Fall. "Das muss fundamental verbessert werden", verlangte Söder. Wenn das nicht funktioniere, müsse man vielleicht über "andere Maßnahmen" nachdenken. "Im Moment geht es erst einmal darum, noch mal alle Kräfte zu bündeln."

"Wir müssen uns dann auch über Zielmarken noch mal unterhalten, die es für alle einzuhalten gilt", sagte Söder. "Wir brauchen dringend auch beim Home-Office Zielmarken." Man könne zwar nicht alles ganz einfach über einen Kamm scheren. "Nicht jede Branche ist gleich, nicht jede Tätigkeit ist gleich. Aber die Bereitschaft generell muss deutlich erhöht und verbessert werden", forderte der Ministerpräsident. "Mein Eindruck ist, dass wir fast wieder ein bisschen zurückgefallen sind", sagte Söder. Am Anfang der Pandemie sei es besser gewesen als in der jetzigen Phase. "Und darum kann man das nicht einfach laufen lassen, sondern man muss noch mal in der Frage eine Richtung diskutieren und das auch gemeinsam entscheiden und vorgeben."

Söder warnte eindringlich vor den Folgen, sollte das mutierte Virus, das insbesondere in Großbritannien grassiert, auch hier um sich greifen. "Eines muss uns klar sein: Der jetzige Lockdown ist unter den Bedingungen geschlossen, dass das mutierte Virus nicht stärker bei uns im eigenen Land ist." Ihm mache die Entwicklung in England und Irland große Sorge und er hoffe, "dass wir da verschont bleiben". "Aber man muss der Realität ins Auge sehen: Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch", fügte er hinzu. Deswegen könne es sein, dass man mehr Home-Office brauche, um in den kommenden Monaten wirtschaftlich aktiv und gleichzeitig vorsichtig und umsichtig zu bleiben. Vor allem die Grünen hatten zuletzt mehr Home-Office und eine deutliche Beschränkung bei den Arbeitsplatzkontakten gefordert. Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann hatte bereits am Freitag einen "Home-Office-Gipfel" und einen "Pakt für Heimarbeit" verlangt.

Millionenschwerer Betrug bei Corona-Soforthilfen

Montag, 11. Januar, 12.18 Uhr: Einer der ersten großen Prozesse um Betrug bei Corona-Soforthilfen hat am Montag in München begonnen. Ein gebürtiger Gelsenkirchener, der zuletzt in London lebte, soll laut Staatsanwaltschaft unberechtigte Anträge über gut 2,5 Millionen Euro gestellt haben. Für drei der insgesamt 91 Anträge in sechs Bundesländern erhielt er demnach Geld aus Berlin, Hessen und Baden-Württemberg - insgesamt 67 776 Euro. Bei den restlichen Anträgen wurde die Auszahlung verhindert.

Schwerpunkt der Anträge, die zwischen Ende März und Ende April 2020 gestellt worden sein sollen, war Bayern mit 23 Fällen und einer Summe von gut 1,1 Millionen Euro. Auch in Nordrhein-Westfalen mit 32 Anträgen und 784 000 Euro sowie Berlin mit 24 Fällen und einer Summe von knapp 356 000 Euro soll der Mann besonders aktiv gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft hatte der 31-Jährige vor, das Geld von einem Konto bei der Sparkasse Dortmund auf eine ausländische Kryptowährungsbörse abzuziehen. Mit gut 36 000 Euro sei ihm das auch gelungen. Beim mutmaßlichen Subventionsbetrug soll der Mann unter anderem teils fiktive, teils reale Unternehmen genutzt haben, viele davon aus dem Bereich der Gastronomie und Lebensmittelwirtschaft.

Zudem kam am Montag eine weitere Anklage gegen den Mann vor Gericht. Aus der Untersuchungshaft soll er im Sommer versucht haben, Mahnbescheide gegen seinen damaligen Pflichtverteidiger, den damals zuständigen Staatsanwalt und mehrere andere Personen zu erwirken. Dabei ging es um Summen zwischen 250 000 Euro und 1,7 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm daher auch noch versuchten Computerbetrug vor.

Kein Bußgeld für Bambergs OB nach Foto ohne Maske und Abstand

Montag, 11. Januar, 12.06 Uhr: Ein umstrittenes Foto ohne Maske und Mindestabstand bleibt ohne Folgen für Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke. Der SPD-Politiker habe damit nicht gegen die damals geltenden Regeln zum Infektionsschutz verstoßen, bestätigte eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage. Der Rathauschef müsse deshalb kein Bußgeld zahlen. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

Das Foto war im Sommer bei einer privaten Eröffnung eines Schönheitssalons entstanden. SPD-Fraktionschef Klaus Stieringer postete das Selfie zusammen mit Starke, dem Inhaber des Salons und einer weiteren Person auf Facebook. Darauf tragen alle vier keine Maske und halten keinen Abstand. Auf sozialen Netzwerken wurde der Vorwurf laut, der Oberbürgermeister nehme es mit den Corona-Maßnahmen selbst nicht so genau.

Das Ordnungsamt prüfte eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Ein solcher Verstoß liege nicht vor, erklärte nun die Pressestelle der Stadt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sei der Kontakt von bis zu zehn Personen erlaubt gewesen. Der Abstand von 1,5 Metern sei zwar nicht eingehalten worden, aber für eine Ahndung hätten damals die rechtlichen Grundlagen gefehlt. Der Oberbürgermeister habe sich außerdem für sein Fehlverhalten entschuldigt.

Neues Online-Portal für Impftermine

Montag, 11. Januar, 9.53 Uhr: Wer sich in Bayern gegen das Coronavirus impfen lassen will, soll sich dafür jetzt online anmelden. Ein neues Internet-Portal der bayerischen Impfzentren macht das seit diesem Montag möglich. Nur "ausnahmsweise" sei auch eine telefonische Anmeldung möglich, heißt es auf der Seite. Ohne Termin wird der Impfstoff nicht verabreicht. Zuständig ist das Impfzentrum am jeweiligen Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort - auch wenn ein anderes Impfzentrum näher liegt oder besser zu erreichen ist.

Bei der Anmeldung im Impf-Portal müssen die Daten eingegeben werden, die später für die Priorisierung gebraucht werden, also etwa das Alter und die Berufsgruppe. Danach erhalten registrierte Personen per SMS oder E-Mail, gegebenenfalls auch telefonisch, eine Einladung zur Buchung eines Termins. Dabei werde "sichergestellt, dass immer die besonders gefährdeten Menschen zuerst geimpft werden", heißt es.

Jeder muss sich nur einmal registrieren und wird dann automatisch kontaktiert, sobald er an der Reihe ist. Eine schnelle Registrierung bedeutet nicht, dass man auch schneller geimpft wird. Die Behörden bitten ausdrücklich darum, nach der Online-Anmeldung auf Nachfragen zu verzichten, "da dies die Kapazitäten der Impfzentren belastet und zu Verzögerungen im Ablauf der Terminvereinbarungen führt".

Gemeindetag: Handydaten zum Überwachen der 15-Kilometer-Regel nutzen

Montag, 11. Januar, 9.03 Uhr: Zum Überwachen der 15-Kilometer-Regel in Corona-Hotspots kann sich Gemeindetagspräsident Uwe Brandl auch das Nutzen von Handydaten vorstellen. "Wir könnten heute Bewegungsprofile aus den Handys auslesen und auf diese Weise sehr treffsicher feststellen, wo sich die Menschen aufhalten. Wir müssen uns halt jetzt entscheiden, was wichtiger ist, der Gesundheitsschutz oder der Datenschutz", sagte er am Montagmorgen im Bayerischen Rundfunk.

Scharfe Kritik an dem Vorschlag kam aus der FDP. Auch in der bayerischen Staatsregierung stieß der Vorstoß dem Vernehmen nach nur auf Kopfschütteln und Skepsis. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber lehnte den Vorschlag in der "Augsburger Allgemeinen" ab. Landkreistagschef Bernreiter sagte, eine ähnliche Diskussion habe es bei der Corona-Warn-App gegeben. "Bis das höchstrichterlich ausgestritten wäre, ist die Pandemie vorbei."

In den Corona-Hotspots in Bayern gilt seit Wochenbeginn: Wer in einer Gegend mit besonders hohen Infektionszahlen wohnt, darf sich bei Ausflügen nur noch in einem Radius von 15 Kilometern rund um seinen Wohnort bewegen. Wer etwa Einkaufen geht, zur Arbeit fährt oder einen Arzt aufsuchen will, für den gilt die Einschränkung nicht. "Ich glaube, wir müssen einfach mehr Mut haben dazu, dass man die digitalen Möglichkeiten nutzt", sagte Brandl. Auch die Polizei habe zur Kontrolle der 15-Kilometer-Regel nur begrenzte Ressourcen. "Also wird es nur zu Stichprobenkontrollen kommen. (...) Und ich glaube halt, dass jede Regelung nur so gut ist, wie sie exekutiert und überwacht werden kann."

Landkreis Regen schließt Touristen wegen hoher Corona-Zahlen aus

Montag, 11. Januar, 8.35 Uhr: Ausflüge rund um den Arber im Bayerischen Wald sollen vorerst nur noch für Einheimische möglich sein. "Touristische Tagesausflüge in den Landkreis Regen werden untersagt", teilte die Landrätin Rita Röhrl (SPD) am Sonntag auf der Internetseite des Landratsamtes mit. Sie begründete die Entscheidung mit der hohen Zahl an Corona-Infektionen in der Region. Am Montag werde man eine entsprechende Allgemeinverfügung beschließen. Sie solle ab Dienstag in Kraft treten und bis Ende Januar gültig sein.

Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts in Berlin vom Montag (Stand: 0 Uhr) gab es im Landkreis Regen in den vergangenen sieben Tagen 197 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, der Inzidenzwert lag bei 254,5. Damit wird in der Region von Montag an die 15-Kilometer-Regel gelten, wonach sich Menschen nur noch aus triftigem Grund weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen.

28 Landkreise liegen über dem Inzidenzwert von 200

Montag, 11. Januar, 6.54 Uhr: In Bayern liegen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Montag 28 Städte und Landkreise über der kritischen Marke von 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Die meisten Fälle verzeichnet der Landkreis Passau, dort liegt der Wert bei 341,5.

Sonne und Schnee - nichts wie raus

Sonntag, 10. Januar, 16.50 Uhr: Das prachtvolle Winterwetter mit Schnee und Sonne hat am Wochenende viele Menschen nach draußen gelockt. Trotz der Aufrufe, wegen der Corona-Pandemie größere Ansammlungen zu vermeiden, herrschte an beliebten Ausflugszielen reger Betrieb, so etwa am Ochsenkopf im Fichtelgebirge, im Spessart oder in den Alpen am Spitzingsee. Die Menschen nutzten das schöne Wetter zum Rodeln, Skifahren, Eislaufen oder Spazierengehen. Auch im Bayerischen Wald und im Allgäu war viel los, es gebe aber kein Chaos, sagte ein Polizeisprecher.

Im Fichtelgebirge waren am Sonntagvormittag viele Parkplätze belegt. An einer Rodelbahn am Ochsenkopf tummelten sich viele Menschen, andere waren mit Langlaufskiern oder zu Fuß unterwegs. Chaos herrschte im Spessart: Das Polizeipräsidium Unterfranken rief Ausflügler dazu auf, die Region um das beliebte Waldhaus Engländer und die Gemeinde Dammbach (Landkreis Aschaffenburg) zu meiden. Dort seien die Parkplätze komplett voll. "Sucht euch eine andere - möglichst wohnortnahe - Gegend für den Winterspaß", bat die Polizei, die Zufahrtsstraßen sperrte und Kontrollstellen einrichtete.

Schon am Samstag waren vielerorts zahlreiche Menschen unterwegs. Auch der Schwansee bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) zog jede Menge Besucher an: "Der Schwansee ist und bleibt Problemkind", sagte ein Füssener Polizeisprecher. In den vergangenen Tagen seien dort bis zu 600 Personen auf dem Eis gewesen. Um an die Anti-Corona-Maßnahmen zu erinnern und Verstöße zu ahnden, habe man deshalb Polizisten in Schlittschuhen auf das Eis geschickt.

Der Landkreis Berchtesgadener Land - sonst ebenfalls beliebtes Ausflugsziel - zog an diesem Wochenende gar ein positives Fazit: Der Ansturm von Tagesausflüglern sei ausgeblieben, meldete das Landratsamt am Samstag in Bad Reichenhall. Die Bevölkerung sei dem Aufruf gefolgt, keine Tagesausflüge in die Region zu unternehmen, in der die Corona-Zahlen momentan besonders hoch sind. In den vergangenen sieben Tagen gab es laut Landratsamt mehr als 348 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner.

Für viele Menschen bot sich dieses Wochenende womöglich die vorerst letzte Möglichkeit für einen längeren Ausflug. Denn von Montag an dürfen Bewohner von Gebieten mit besonders hohen Corona-Zahlen einen Radius von 15 Kilometern um ihren Wohnort nur verlassen, wenn sie einen triftigen Grund dafür vorweisen können. Touristische Ausflüge zählen explizit nicht dazu. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte bereits verstärkte Kontrollen an, etwa an Wanderer-Parkplätzen in der Voralpenregion oder im Bayerischen Wald. "Alle Unbelehrbaren müssen mit harten Sanktionen und hohen Geldbußen rechnen", erklärte der Minister. Bei einem Verstoß drohe ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.