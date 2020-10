So wie bereits in Berchtesgaden gelten vom 2. November an in ganz Bayern harte Corona-Beschränkungen - bis zum Ende des Monats.

Von Max Ferstl und Kassian Stroh

Harte Kontaktbeschränkungen, geschlossene Restaurants und Schwimmbäder, kein Vereinssport mehr für einen Monat: Über ganz Bayern verhängt die Staatsregierung im November einen Teil-Lockdown, um die rasante Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Beschlossen hat sie dies am Donnerstag, 29. Oktober - einen Tag nach dem Bund-Länder-Treffen, bei dem sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin auf bundesweit einheitliche Beschränkungen geeinigt haben. Diese sollen vom 2. November an bis zum Ende des Monats gelten. Der Freistaat hat den Beschluss übernommen, manche weitergehenden Einschränkungen bleiben aber bestehen. Ein Überblick über die Regelungen und Änderungen in Bayern.

Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht

In Bayern gilt seit März generell eine Kontaktbeschränkung. Jeder ist grundsätzlich verpflichtet, möglichst wenige Menschen zu treffen, die nicht mit ihm zusammenleben, und dabei einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Vom 2. November an werden die Regeln deutlich verschärft: Dann dürfen sich nur noch maximal zehn Personen treffen, die höchstens zwei Hausständen angehören - also zum Beispiel zwei Familien. Das gilt für alle Treffen, in der Öffentlichkeit wie im Privaten. Bei Verstößen dagegen kann ein Bußgeld erhoben werden. Bisher waren die Kontaktbeschränkungen geknüpft an das lokale Infektionsgeschehen - das ist nun hinfällig.

Unverändert bleiben die Regeln zur Maskenpflicht, wie sie in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens seit April gelten - in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, Arztpraxen, Altenheimen und vielen mehr. Man muss dort aber keine richtige Schutzmaske tragen, es reicht eine Bedeckung von Mund und Nase, die man sich auch selber nähen kann, ein Schal oder Tuch. Eine Bedeckung tragen muss jeder ab dem sechsten Geburtstag. Wer das nicht tut, muss 250 Euro im einmaligen Fall und 500 Euro Strafe bei Wiederholung zahlen. Die Polizei und das Personal in Bussen und Bahnen kontrollieren, dass die Maskenpflicht eingehalten wird. Im Nahverkehr heißt das konkret: Sie gilt nicht nur in Bussen, Bahnen oder Taxis, sondern auch beim Warten an der Haltestelle oder am Bahnsteig.

Gastronomie und Tourismus

Speiselokale, Bars und Schankwirtschaften müssen im November alle zusperren. Clubs und Diskotheken auch - aber die sind schon seit März ununterbrochen zu. Die Gastronomie wird generell untersagt, es gibt nur zwei Ausnahmen: Wirte dürfen weiter Speisen zum Mitnehmen verkaufen und Kantinen bleiben offen.

Über das Wochenende, also bis einschließlich Sonntag, 1. November, gelten noch die bisherigen Regeln in der Gastronomie: An einem Tisch zusammensitzen darf, wer sich nach den Regeln der Kontaktbeschränkungen treffen darf. Gäste müssen ihren Namen und ihre Adresse angeben und dürfen den Mundschutz nur am Tisch ablegen, das Servicepersonal muss eine Atemmaske tragen. Verstöße dagegen werden mit einem Bußgeld bestraft. In weiten Teilen Bayerns gilt eine Corona-Sperrstunde von 21, 22 oder 23 Uhr - je nach der Höhe der Infektionszahlen im jeweiligen Landkreis oder in der jeweiligen Stadt.

Hotels, Pensionen und Campingplätze dürfen vom 2. November an keine Touristen mehr beherbergen, nur noch Geschäftsreisende. Alle Bürger sollen auf "nicht notwendige private Reisen und Besuche, auch von Verwandten" verzichten, auch auf Tagesauflüge. Tagungen, Kongresse oder Messen werden untersagt - wie überhaupt "Veranstaltungen aller Art", so hat es die Staatsregierung beschlossen, also zum Beispiel auch Vereinstreffen.

Alle Freizeiteinrichtungen und Kulturstätten zu

Freizeit- und Kultureinrichtungen werden für einen Monat dicht gemacht. Das gilt vom 2. November an für alle Theater, Opern, Konzerthäuser und andere Kulturstätten, für Kinos, Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen wie draußen), für Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen, für Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, Thermen, Fitnessstudios, Wellnesseinrichtungen, Bordelle und auch für Museen und Zoos.

Bis einschließlich Sonntag, 1. November, gibt es hier also noch Betrieb unter Beachtung der jeweils gültigen Hygieneauflagen. Für Kulturveranstaltungen gilt eine Obergrenze von 200 Besuchern, sofern sie fest zugewiesene Sitzplätze bekommen, andernfalls von 100 Personen - und in den Kommunen im dunkelroten Bereich der sogenannten Corona-Ampel gilt ein Limit von 50 Besuchern (siehe unten). Alle Besucher von Veranstaltungen müssen beim Betreten und Verlassen des Gebäudes eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, dürfen sie aber abnehmen, wenn sie Platz genommen haben.

Geöffnet bleiben auch im November alle Bibliotheken und Büchereien - wie auch Beratungsstellen und soziale Einrichtungen.

Einkaufen ist weiter möglich

Anders als im März bleiben beim Teil-Lockdown im November die Geschäfte offen. Dort gelten weiter die bisherigen Auflagen: zum Beispiel eine Maskenpflicht oder eine Höchstzahl an Kunden. Ihre Dienste weiter anbieten dürfen auch Friseure, nicht aber Kosmetik- oder Tattoo-Studios, Massagepraxen und ähnliche Dienstleistungsbetriebe.

Schulen und Kitas im Regelbetrieb

In den Kindergärten, Horten oder Krippen gibt es seit den Sommerferien wieder einen zumindest halbwegs regulären Betrieb unter Berücksichtigung von Hygieneregeln. Kinder mit Schnupfen und laufender Nase sind nicht automatisch vom Kita-Besuch ausgeschlossen. Allerdings hat die Staatsregierung für den Fall steigender Infektionszahlen Einschränkungen vorgesehen. Einrichtungen für einige Zeit ganz zu schließen, soll in jedem Fall die letzte Option sein.

Auch an den Schulen soll ein annähernd normaler Unterricht stattfinden, dabei gelten Hygienemaßnahmen. Treten in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt binnen sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner auf, so wird eine Maskenpflicht ab der fünften Klasse auch im Unterricht verhängt. Steigt dieser Wert, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, auf mehr als 50, soll sie auch im Grundschulunterricht gelten - und dazu im Klassenzimmer ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Das heißt in den meisten Fällen: Die Klasse muss geteilt werden, die Schüler gehen wechselweise in die Schule und bleiben zu Hause (Distanzunterricht). Die Entscheidung darüber wird aber in den einzelnen Kommunen getroffen.

An den Hochschulen und Universitäten will die Staatsregierung von diesem Wintersemester an auch wieder Präsenzveranstaltungen ermöglichen - und zwar generell als reguläre Form. An Seminaren oder Vorlesungen sollen aber maximal 200 Menschen teilnehmen dürfen.

Aus für den Amateur- und Breitensport

Der Freizeit- und Amateursportbetrieb muss vom 2. November an den ganzen Monat ruhen - "mit Ausnahme des Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand", so heißt es im Beschluss der Staatsregierung. Das betrifft also das Training wie auch Wettkämpfe oder Spiele. Eine Ausnahme gibt es auch hier: den Profisportbereich. Dessen Veranstaltungen finden aber ohne Zuschauer statt.

Besuche in Kliniken und Pflegeheimen erlaubt

Besuche in Krankenhäusern, Altenheimen und Behinderteneinrichtungen sind generell möglich. Vorgeschrieben sind aber weiter Mindestabstände, Hygieneregeln und ein Betretungsverbot bei Krankheitssymptomen. Und in vielen Häusern haben die Träger und Betreiber bereits den Zutritt beschränkt, um die Infektionsgefahr zu minimieren.

Demonstrationen erlaubt - unter Bedingungen

Folgende Regeln gelten für Versammlungen und Demonstrationen: Sie sind erlaubt, so lange alle Teilnehmer untereinander und auch zu Dritten (wie zum Beispiel Passanten) den Mindestabstand einhalten. Zudem gilt bei größeren Versammlungen unter freiem Himmel eine Maskenpflicht. Die örtlichen Behörden müssen das gegebenenfalls durch Auflagen sicherstellen - oder indem sie eine Demo auf 100 Personen an einem festen Ort beschränken.

Auflagen für Gottesdienste

Auch religiöse Zusammenkünfte bleiben unter Auflagen erlaubt. Dazu gehört laut Staatsregierung ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Besuchern, sofern sie nicht in einem Haushalt zusammenleben. Beim Betreten oder Verlassen einer Kirche, Synagoge oder Moschee muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Zudem sind spezielle Hygieneregeln nötig - zum Beispiel: keine Berührung bei der Ausgabe der Kommunion, kein Kuss auf die Thora in der Synagoge, in den Moscheen soll jeder seinen Gebetsteppich und Koran selbst mitbringen, in den Kirchen das Gesangsbesuch.

Spezielle Regeln für Berufspendler

Für Berufspendler aus ausländischen Risikogebieten gilt seit dem 23. Oktober eine Testpflicht: Wer "regelmäßig mindestens einmal wöchentlich nach Bayern einreist, um sich dort aus beruflichen oder geschäftlichen Gründen, zu Ausbildungszwecken oder zum Schul- oder Hochschulbesuch aufzuhalten", muss den Behörden vor Ort unaufgefordert binnen sieben Tagen und anschließend regelmäßig einmal pro Woche einen negativen Corona-Test vorlegen. So steht es in der Verordnung der Staatsregierung. Diese Verpflichtung trifft vor allem Berufspendler aus Österreich und Tschechien.

Corona-Ampel: Lokale Einschränkungen bei vielen Neuinfektionen

Die oben beschriebenen Regeln gelten landesweit. Darüber hinaus gibt es ein paar spezielle Vorschriften für jene Landkreise und kreisfreien Städte, die bei der Sieben-Tage-Inzidenz die Marken von 35, 50 oder 100 überschreiten - aktuell sind das nahezu alle im Freistaat. Diese Vorschriften bleiben weiter in Kraft.

Gelb: Bei einer Überschreitung von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen darf von 21 Uhr an bis 6 Uhr früh kein Alkohol mehr verkauft und auf öffentlichen Plätzen getrunken werden. Die Maskenpflicht gilt ab der fünften Klasse auch im Unterricht, auf belebten öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden (etwa im Eingangsbereich, im Lift oder im Flur) und in Betrieben am jeweiligen Arbeitsplatz, wenn dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, sowie auf "Begegnungsflächen" (also etwa im Aufzug oder auf dem Flur).

Rot: Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 50 übersteigt, muss der jeweilige Landkreis oder die kreisfreie Stadt das Alkoholverkaufs- und -konsumverbot auf 22 Uhr vorziehen. Die Maskenpflicht gilt dort dann auch im Unterricht in den Grundschulen und in Horten.

Dunkelrot: Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert von mehr als 100, so wird das Alkoholverkaufs- und -konsumverbot auf 21 Uhr vorgezogen.

Welche Kommunen im gelben, roten oder dunkelroten Bereich liegen, veröffentlicht das bayerische Gesundheitsministerium täglich ab 15 Uhr aktualisiert auf seiner Internetseite. Die verschärften Regeln gelten dort auch noch fünf weitere Tage lang, nachdem der kritische Wert wieder unterschritten wurde.