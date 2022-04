Corona-Lockerungen in Bayern: Was erwartet uns im Alltag?

Am 3. April entfallen auch in Bayern fast alle Vorschriften. Welche Veränderungen bringen die Lockerungen mit sich? SZ-Autor Kassian Stroh gibt Antworten auf Ihre Fragen.

Autorengespräch mit Kassian Stroh

Nach zwei Jahren Pandemie fallen in Bayern fast alle Corona-Regeln. Die Staatsregierung hat beschlossen, von der neuen Hotspot-Regelung keinen Gebrauch zu machen und von Sonntag, 3. April, an nur noch einige wenige Corona-Regeln in Kraft zu setzen. Hier finden Sie alle aktuellen Corona-Regeln für den Freistaat.

Kassian Stroh arbeitet seit 2003 für die Süddeutsche Zeitung - die meiste Zeit davon im Ressort München-Region-Bayern, inzwischen am Newsdesk. Über die Pandemie in Bayern berichtet er seit dem Tag, an dem der erste Corona-Fall bekannt wurde. Am Freitag, den 1. April, beantwortet Kassian Stroh von 10 bis 11 Uhr im Live-Chat Leserfragen.

