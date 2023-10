Das war die Wahlnacht in München

Die Grünen bleiben stärkste Kraft, die CSU holt die meisten Direktmandate und die SPD trotzt dem Trend. Wie München bei der Landtagswahl gestimmt hat - und was sonst noch los war.

Von Max Fluder und Leo Kilz

DIE LANDTAGSWAHL IN MÜNCHEN

Vier Direktmandate für die Grünen, fünf für die CSUAus der Münchner SPD kommt deutliche Kritik an den Wahlkampfthemen und dem aktuellen Spitzenpersonal. Bei der FDP zeigt man sich enttäuscht. Die AfD findet ihr Ergebnis "auf jeden Fall positiv". Alle News zur Wahl in München.

München, ein besonderes Pflaster Auch diese Wahl zeigt: Für jede Partei bietet München eine spezielle Herausforderung. Für eine ist diese Erkenntnis besonders bitter. Zum Kommentar. (SZ Plus)

Grüne Glücksgefühle Die Partei wird prozentual erneut in der Stadt stärkste Kraft - trotz heftigen Gegenwinds im Wahlkampf. Noch am Wahlabend gibt Spitzenkandidat Hartmann die Aufgaben für die nächste Legislaturperiode vor.

Der vielleicht fröhlichste Tag im Leben des Hubert Aiwangers Trotz des großen Zuwachses in Bayern schneiden die Freien Wähler in München schwach ab. Für die meisten ist das allerdings kein Grund zum Traurig-Sein - vor allem nicht, als Parteichef Aiwanger einläuft.

Hoffen mit dem Tablet auf den Knien Im Löwenbräukeller feiert die CSU vor allem Alexander Dietrichs Erfolg in Moosach. Auch vom Gesamtergebnis zeigt sich der Münchner CSU-Chef Georg Eisenreich angetan.

Ein "Magenschwinger" zerstört alle Hoffnungen der Genossen Die Wahlparty der SPD ist eher eine Trauerfeier mit lauter Musik. Bedrückt sind die Parteimitglieder auch wegen der Erfolge der Rechten. Münchens früherer SPD-Chef Franz Maget mahnt seine Partei, "ehrlich" über Migration zu diskutieren.

WEITERE NACHRICHTEN ZUR WAHL

Ernüchterung bei der FDP: Harte Landung bei den Liberalen

München: AfD-Stadtrat vor Einzug in den Landtag

Grünen-Politiker Hep Monatzeder im Abschieds-Interview: "Im Moment sind wir anscheinend an allem schuld, wahrscheinlich auch an Verdauungsstörungen" (SZ Plus)

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Rennen in der Stadt: 24-jähriger Läufer stirbt bei München-Marathon Der Mann war am Odeonsplatz zusammengebrochen und konnte nicht mehr reanimiert werden. Zuvor hatte es während des Rennens zwei Pannen bei der Streckenführung gegeben.

Wachsen in der Baumschule doch noch Häuser? Im Münchner Westen soll ein Landschaftspark entstehen. Weil die Abstimmung darüber im Stadtrat schon mehrfach verschoben wurde, keimen nun Befürchtungen. Eine Schlüsselrolle spielt die SPD. (SZ Plus)

Wie ein Münchner Verein Kinder zum Lesen bringt Lesen lernen - was selbstverständlich sein sollte, klappt nicht mehr bei allen Grundschulkindern. Seit 20 Jahren versucht der Münchner Verein Lesefüchse, die Lust an der Lektüre zu wecken. Das Thema ist dringender denn je. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Demo angemeldet: Solidaritätskundgebung für Israel

Gleiserneuerung und neue Haltestelle: Massive Einschränkungen im Tram-Verkehr in Schwabing

Schwabing: Trunkenheitsfahrt in der Tiefgarage

