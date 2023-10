München:Solidaritätskundgebung für Israel

Nach den militärischen Angriffen der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas am Samstag ist am Montagabend von 18 Uhr an am Odeonsplatz eine Solidaritätskundgebung mit Israel geplant. Angemeldet worden sei sie von einer Frau als Eilversammlung mit erwarteten tausend Teilnehmern, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ob die Veranstalterin die Demonstration für eine Organisation angemeldet habe, sei nicht bekannt.