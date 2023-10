Bei mehreren Tramlinien in Schwabing kommt es von Montag, 9. Oktober, bis voraussichtlich Mitte Dezember zu Einschränkungen und Änderungen. Das teilt die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) mit. Gemeinsam mit den Stadtwerken München (SWM) würden Gleise im Bereich Scheidplatz und Kurfürstenplatz erneuert, zudem werde am Scheidplatz Süd eine neue Haltestelle errichtet. Betroffen sind die Tramlinien 12, 23, 27 und 28. Auch auf den Buslinien 53, 59, 140 und 141 kommt es zu Umleitungen.

Die Tram 12 wird demnach ab Nordbad zum Petuelring umgeleitet und ersetzt auf diesem Abschnitt die Linie 27. Im Abschnitt Romanplatz - Nordbad verkehrt die Linie regulär. Zwischen Nordbad und Scheidplatz steht der Ersatzbus 27 zur Verfügung.

Die Tram 23 wird der MVG zufolge komplett durch Busse ersetzt. Aufgrund der Baustelle am Scheidplatz ist die Strecke für die Züge nicht erreichbar. Die MVG weist darauf hin, dass der Linienweg der Ersatzbusse zum Teil erheblich von dem der Tram 23 abweicht, einzelne Haltestellen können nicht wie gewohnt bedient werden. Genauere Informationen über Linienweg und Haltestellen gibt es unter mvg.de/tram23.

Statt der Tramlinien 27 und 28 fährt laut Mitteilung der Ersatzbus 27 zwischen Scheidplatz und Karlsplatz (Stachus). Wegen Sperrungen und Einbahnregelungen muss der Bus im Abschnitt zwischen Elisabethplatz und Schellingstraße über das Nordbad geführt werden. Fahrgäste in Richtung Petuelring können dort in die umgeleitete Tram 12 umsteigen. Zwischen Scheidplatz und Elisabethplatz fährt der Bus in Richtung Karlsplatz (Stachus) über die Münchner Freiheit, wo Anschluss zur U-Bahn besteht.

Wegen der Bauarbeiten kommt es auch auf den Buslinien 53, 59, 140 und 141 zu Änderungen. So müssen wegen der Einbahnregelung auf der Hohenzollernstraße die Busse der Linien 53 und 59 in Richtung Aidenbachstraße beziehungsweise Ackermannbogen zwischen den Haltestellen Friedrichstraße und Hohenzollernplatz über den Elisabethplatz umgeleitet werden. Damit entfällt die Haltestelle Kurfürstenplatz in dieser Richtung. Die Busse der Linien 140 und 141 werden in Richtung Scheidplatz zwischen Kölner Platz und Scheidplatz über den Bonner Platz umgeleitet. Details zu den Einschränkungen und Ersatzverkehren sowie Pläne gibt es unter mvg.de/trambau.