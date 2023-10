Der Führerbau wird generalsaniert. Bereits seit 1957, als die staatliche Musikhochschule in den historisch schwer belasteten Bau eingezogen ist, läuft die Debatte darüber. Nun hat Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) den Ministerrat offenbar davon überzeugen können, dass die Planungen keinen Aufschub mehr dulden. Er sei "froh", sagt Blume, den entsprechenden Beschluss noch in dieser Legislaturperiode fassen zu können.

Das Haus an der Arcisstraße in unmittelbarer Nähe des Königsplatzes wurde 1933 bis 1937 nach Plänen des Architekten Paul Ludwig Troost für Adolf Hitler errichtet. 1938 wurde dort auf dem Höhepunkt der englisch-französischen Appeasement-Politik gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland das "Münchner Abkommen" unterzeichnet. Stand am Anfang der Diskussion um die Sanierung noch die Form der Nutzung des Hauses im Vordergrund, gilt heute längst die Lösung, junge, begabte Menschen aus aller Welt dort Musik studieren zu lassen, als einzig vernünftiges Heilmittel für den Ort.

Doch seit mehr als einer Dekade nun ist der massiv marode Zustand des Gebäudes offenkundig und wird zum drängendsten Problem. Die Haustechnik ist mehr als 70 Jahre alt. Alles, was repariert worden ist, wurde im Hinblick auf eine bevorstehende Generalsanierung immer nur notdürftig angepackt. Deshalb ist der Hochschulbetrieb dort seit Jahren immer wieder gefährdet und die baulichen Probleme nehmen von Monat zu Monat zu. Die Schule, die Weltruf für ihren inhaltlichen Ausbildungsstandard genießt, musste auch schon einmal teilweise schließen. Das war im vergangenen November. Da hatte ein Wasserschaden im Treppenhaus den nördlichen Lichthof lahmgelegt. Unterrichts- und Übungsstunden fielen da sprichwörtlich ins Wasser.

Vor zehn Jahren war das Hauptarchiv der Hochschule massiv von Schimmel befallen. Nach aufwendigen Dekontaminierungsarbeiten konnten die wichtigen Bestände jedoch gerettet werden. Der Keller ist allerdings weiterhin feucht. Aus Hochschulkreisen ist zu hören, dass aktuell erneut Schimmelalarm herrscht, Teile des Bibliotheksbestands sind bedroht. Eine Außenwand und ein Orgelraum im Norden sind gerade auch wieder von Wasserschäden betroffen.

Außerdem wurde kürzlich allen größeren Planungen zum Trotz eine neue Brandmeldeanlage eingebaut. Andernfalls hätte der Große Konzertsaal nicht mehr genutzt werden können. Dieser mit Holz vertäfelte Saal, der nachträglich in den Fünfzigerjahren in den Troost-Bau eingefügt worden ist und eigens unter Denkmalschutz gestellt wurde, ist ein wesentlicher Ort für die Aufführungen und damit für Prüfungen an der Hochschule.

Detailansicht öffnen Ein Schild im Keller von Hitlers ehemaligem "Führerbau". (Foto: Alessandra Schellnegger)

Der Projektantrag, den die Hochschule gestellt hat, und den Blumes Ministerium nun genehmigte, geht noch deutlich über die Generalsanierung des Hauptgebäudes hinaus. Rund um den ehemaligen Führerbau soll ein ganzer Campus für die Akademie entstehen, eingepasst in das im Laufe der Jahrzehnte drumherum entstandene Kunstareal. Das ist möglich, weil in den vergangenen Jahren eine andere benachbarte Liegenschaft des Freistaats frei geworden ist: das Areal der ehemaligen staatlichen Lotterieverwaltung.

Die Zukunft der Hochschule werde so gesichert

Deren Haupteingang liegt am Karolinenplatz, und dieses Gebäude soll nun ebenfalls saniert werden, damit die Bibliothek und ein "Digital Learning Center" einziehen können. Darüber hinaus ist ein Neubau geplant, ein schlichter Büroriegel, in den die Hochschulverwaltung, das Digital Arts Center sowie das Wissenschafts- und Medienzentrum umziehen könnten. Die hohen, großen Altbauräume im Hauptgebäude eigenen sich ohnehin besser für anderes.

Detailansicht öffnen Auch von außen gibt die Musikhochschule kein besonders intaktes Bild ab. (Foto: imago stock/imago stock&people)

Die Hochschule für Musik und Theater München ist die größte staatliche Kunsthochschule in Bayern und bildet nicht nur im Bereich Musik, sondern auch in den Fächern Tanz und Theater, Kulturmanagement und von diesem Wintersemester an ebenfalls in Kulturjournalismus aus. Die Präsidentin der Hochschule, Lydia Grün, zeigt sich "sehr dankbar" für die politische Entscheidung, die nötig sei, um die Zukunft der Institution zu sichern. Schon ihr Vorgänger Bernd Redmann, der im Wintersemester als Präsident die Musikhochschule Lübeck übernehmen wird, hatte intensiv darum gekämpft.

Insgesamt gehen in der Münchner Musikhochschule 1300 Studierende ein und aus. Manche von ihnen werden aber vornehmlich an den anderen vier aus Platzmangel unterhaltenen Standorten der Schule unterrichtet - wie etwa im Gasteig-Interim. Ohne zweckmäßig ausgestattetes Ausweichquartier wird auch die Sanierung des Troost-Baus nicht vonstatten gehen können. Auch dessen Planung hat Blumes Mannschaft nun beim Bauamt angestoßen. Es befindet sich an altbekannter Stelle, in der Frankenthaler Straße 23-25. Dort, in einer alten Bettenfedernfabrik, war jahrzehntelang die Hochschule für Fernsehen und Film untergebracht, bevor sie in ihren Neubau im Kunstareal, in der unmittelbaren Nähe der Musikhochschule, zog.

Schon jetzt wird ein Teil der im Münchner Osten gelegenen Räume von der Musikhochschule genützt, andere auf demselben Gelände aber vom Bayerischen Staatsschauspiel als Probenräume. Das erklärt auch, warum Blume sagt, der Beschluss zur Sanierung in der Arcisstraße "ist eine weitere Stufe meiner Kulturkaskade". Die begann für ihn mit dem Spatenstich des Baus des Proben- und Werkstattgebäudes für eben jenes Bayerische Staatsschauspiel. Stufe zwei ist die Neuausrichtung des Biotopia-Projekts hin zum Naturkundemuseum Bayern. Stufe drei nun der Musikhochschul-Campus.

Detailansicht öffnen In diesem Raum im ersten Stock des früheren "Führerbaus", wurde am 29. September 1938 das sogenannte Münchner Abkommen unterzeichnet. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Das Gesamtvolumen der Baumaßnahme für die Sanierung des Hauptgebäudes und den neuen Campus wird nach Stand des Bauantrags auf bis zu 400 Millionen Euro geschätzt. Der Umzug von der Arcisstraße in die Frankenthaler Straße soll "definitiv noch in den Zwanzigerjahren stattfinden", sagt Blume. Wenn Studierende und Lehrende wieder zurückziehen, könnte auch die Erinnerungskultur im Haus anders, ja moderner, gepflegt werden als bisher. Direkt nebenan werden bislang zum Beispiel die geschleiften Ehrentempel einem kontrollierten Verfall preisgegeben. Ob die überwucherten Steinquader so wirklich einen Zweck erfüllen, wird in der Stadtgesellschaft schon lange diskutiert.

Die Kosten könnten bei ungefähr 400 Millionen Euro liegen

"Das Gebäude der Hochschule ist ein Mahnmal an die NS-Unrechtsherrschaft. Mit diesem historischen Erbe muss behutsam umgegangen werden", sagt Blume. "Deswegen ist uns diese Generalsanierung nicht nur Verpflichtung gegenüber der Musikhochschule und den Menschen, die dort lehren und studieren. Es gilt, das Haus zu erhalten und weiterhin mit einer kulturellen Nutzung auch im Sinne der Demokratie zu versehen." Es werde deshalb ein begleitendes "Dialogforum" geben, "ein Expertengremium mit überregionaler und internationaler Besetzung, an dem auch die Nachbarinstitutionen wie das NS-Dokumentationszentrum und das Kunstareal beteiligt sind".

Dass Blumes Kulturkaskade mit dem Beschluss rund um den Führerbau trotzdem noch lange nicht abschließend sortiert ist, macht eine einfache Frage klar: Was soll nun mit dem kaum weniger maroden Zwillingsbau, der gleich gegenüber der Brienner Straße steht, geschehen? Die ehemalige Parteizentrale der NSDAP ist unterirdisch über Kellergänge wie dem "Diplomatentunnel" mit dem Führerbau verbunden.

Detailansicht öffnen Blick in die Katakomben, die durch Geheimtunnel mit dem früheren NSDAP-Parteizentrum verbunden sind. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Untergebracht sind in dem Bau unter anderem das Zentralinstitut für Kunstgeschichte (ZI) und das Abgussmuseum. Beide Häuser bildeten nach dem Krieg zeitweise gemeinsam den "Central Art Collecting Point" der Amerikaner, also die zentrale Sammelstelle für aufgefundene Kunstwerke des NS Kunstraubs. Im Keller des ZI sind heute Teile der Graphischen Sammlung des Freistaats gelagert. Auch diese litten in der Vergangenheit schon unter Wasserschäden und Schimmel.

Das gesamte Haus und seine Technik ist nicht jünger als das der musikalischen Nachbarin. Die Antwort aus dem Ministerium lautet: Nein, bisher gibt es keine Vorhaben, dessen Sanierung mit einzubeziehen. Diese Planung läuft getrennt. Und die für den anderen großen Kultur-Nazi-Bau, der jetzt wieder noch ein bisschen weiter hinten ansteht, sowieso: das Haus der Kunst.