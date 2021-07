Von J. Auel, J. Bergmann, E. Britzelmeier, A. Ernst, J. Hippert, O. Klasen, K. Stroh und P. Wehner

In den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden die Aufräum- und Bergungsarbeiten fortgesetzt. Im Vordergrund steht die Suche nach Vermissten. Stundenlanger Starkregen hatte zu einem verheerenden Hochwasser geführt. Etliche Flüsse und Bäche sind über die Ufer getreten, Straßen überflutet und Keller vollgelaufen. Schwerpunkte der Katastrophe sind der Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz und der Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Die wichtigsten Entwicklungen in Newsblog.