Von J. Auel, J. Bergmann, E. Britzelmeier, A. Ernst, J. Hippert, O. Klasen, K. Stroh und P. Wehner

In den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden die Aufräum- und Bergungsarbeiten fortgesetzt. Im Vordergrund steht die Suche nach Vermissten. Stundenlanger Starkregen hatte zu einem verheerenden Hochwasser geführt - vor allem im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz und im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.