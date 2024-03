Welche Pläne der Stadtrat für die Großmarkthalle schmiedet, wie der Kaufhof am Stachus in Zukunft aussehen soll, warum Immobilienpreise weiter sinken und mehr.

Von Leo Kilz

Großmarkt für Obst und Gemüse: Münchens größte Halle soll doppelt so groß werden Weil die Fläche im geplanten Großmarkt in Sendling nicht ausreicht, soll der riesige Bau nun zweigeschossig ausfallen, heißt es in einem internen Bericht für den Stadtrat. Die Pläne sind heikel - aus mehreren Gründen. (SZ Plus)

Tödlicher Unfall am Leonrodplatz: "Da wusste ich, dass ich jetzt sterben werde" Leo W. überlebt den Unfall eines betrunkenen Rasers am Leonrodplatz mit schwersten Verletzungen. Sein bester Freund ist sofort tot. Nun wird der Prozess neu aufgerollt - mit dramatischen Schilderungen aus der Unglücksnacht. (SZ Plus)

Fall Sonja Engelbrecht: Kripo macht sich auf Mördersuche mit Wattestäbchen Die Münchner Schülerin ist vor 29 Jahren entführt und ermordet worden. Ermittler bitten am Mittwoch erneut mehr als 80 Personen aus dem Altmühltal zur DNA-Probe. Was sie damit bezwecken.

So könnte das alte Kaufhof-Gebäude am Stachus in Zukunft aussehen Das denkmalgeschützte ehemalige Warenhaus soll umgebaut und anders genutzt werden. Am interessantesten für die Münchnerinnen und Münchner könnte die geplante Dachterrasse im neunten Stock sein.

So drastisch sinken die Immobilienpreise in München Der Abschwung hält wegen wachsender Zinsen an. Was Eigentumswohnungen und Häuser derzeit kosten - und wie es nach Ansicht des Immobilienverbands weitergeht. (SZ Plus)

Warum ein Lokal im Glockenbachviertel Geld fürs Nicht-Erscheinen will Wer im Restaurant Maria im Glockenbachviertel einen Tisch reservieren möchte, der muss seit Kurzem seine Kreditkarte hinterlegen. Die Geschäftsführerin erklärt, warum das sein muss.

In der Olympiahalle: Bryan Adams kündigt Zusatzkonzert in München an - zwei Jahre nach dem ersten Termin

Ihr Knutschen soll sie gestört haben: Frau attackiert Pärchen in Zug

Mittlerer Ring: 85-jähriger Fahrer verunglückt im Richard-Strauss-Tunnel

Am Ostbahnhof: Fünf Verletzte durch Pfefferspray

Polizei fasst Raser: Mit 138 km/h über die Ingolstädter Straße

Politik: SPD-Fraktion zeigt Geschlossenheit

