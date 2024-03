Am Ostbahnhof:Fünf Verletzte durch Pfefferspray

Fünf Verletzte hat es in der Nacht zum Sonntag am Münchner Ostbahnhof gegeben. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet ein Mann gegen 0.15 Uhr am Hauptausgang mit einem 19-jährigen Ukrainer in Streit. Unvermittelt sprühte er ihm dabei Pfefferspray ins Gesicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch zwei Begleiterinnen des Ukrainers, 14 und 15 Jahre alt, bekamen Pfefferspray ab und erlitten starke Reizungen der Augen und der Atemwege.