Große Konzerte sind gefragt wie nie: Ob Adele, Taylor Swift, AC/DC oder Coldplay , für internationale Superstars lohnt es sich, ein paar Tage länger in der Stadt zu bleiben und die Aufbauten für mehr als ein Konzert zu nutzen. Andere, wie Justin Timberlake (21. August), melden nach einem prima Vorverkaufsstart rasch noch ein Zusatzkonzert (22. August) an. So nun auch Bryan Adams: Der kanadische Singer-Songwriter kommt am Montag, 4. November, noch einmal nach München in die Olympiahalle.

Wann ist das erste Konzert gleich noch mal? Seltsam, es steht keines im Konzertterminplan. Aber klar: Es war bereits gewesen. Der 64-Jährige hatte schon im November 2022 auf seiner "So Happy It Hurt"-Tour in der Olympiahalle gespielt. Es war übrigens ein Nachholtermin für das im März 2022 noch wegen der Corona-Nachwehen verschobene Show. Der SZ-Kritiker schrieb damals, "die Bestuhlung des Zuschauerraums" sei "lieb gemeinter Unfug", weil das Publikum ohnehin zwei Stunden lang durchgetanzt hätte. Für alle sei der Auftritt ein "Jungbrunnen" gewesen.

Adams Shows sind immer eine Zeitreise mit Hits von Tonträgern aus vier Jahrzehnten: vom Raketenstart in den Weltruhm Mitte der Achtziger mit "Summer of '69" oder "Run To You" über die nächste Zündstufe in den Neunzigern mit Balladen wie "Everything I Do" (aus dem Robin-Hood-Film) oder "All For Love" oder "Please Forgive Me" bis zu "Cloud #9" nach dem "MTV Unplugged"-Konzert 1999. Insgesamt 70 Millionen Alben verkaufte Adams bislang. Große Hits hatte er im neuen Jahrtausend zwar nicht mehr, aber immerhin sechs Studioalben, die sich in Deutschland alle in den Top Fünf platzierten. Und mit seinem Zweitberuf Fotograf und seiner Leidenschaft Gärtnern ist Adams durchaus ausgelastet - und erfolgreich.

Der Vorverkauf für das Konzert startet regulär am Freitag, 22. März, 10 Uhr. Es gibt allerdings auch Pre-Sale-Aktionen über Telekom (20. März), RTL+ (20. März) und Ticketmaster (21. März).

Bryan Adams, Montag, 4. November, München, Olympiahalle