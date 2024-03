Der gebürtige Grazer hat für den grundsätzlichen Argwohn des gebürtigen Blackpoolers durchaus Verständnis. "Wir Schauspieler gehen uns ja selbst auf die Nerven", sagt er. Im Song "Scheiße Schauspieler!" hat das die Wiener Band Kreisky einmal erschöpfend dargelegt, im zugehörigen Video unterstützt von Austro-Theater-Who-is-Whos wie Birgit Minichmayr. Also: keine Musik mit Mimen! "Das ist, wie wenn Musiker malen", findet McCarthy, dessen inzwischen ebenfalls berühmte Schwester Anna als Künstlerin oft seine Videos, aber auch viel Musik macht, was für ihn aber wiederum ein durchaus kreativer Ansatz ist.

Über derlei geraten die Ni-tsches schon mal ins Philosophieren - da haben sich zwei gefunden, denkt man. Und auch der Generationen-Gap zwischen Nick (49 Jahre alt, mit lila Fellmütze) und Niklas (32, hipper Millennial) löst sich rasch auf - in Freundschaft und gemeinsamer Passion für die Musik. Denn ja, "Niklas war schon vor dem Theater Musiker", sagt McCarthy. "Ich habe aber nie was veröffentlicht", sagt Mitteregger.

Wie und wo hat es dann gefunkt zwischen den beiden? "Keine Ahnung", Mitteregger kann sich gar nicht erinnern. "Irgendwo zwischen Graz und Liverpool", vermutet McCarthy, der in Bayern aufwuchs, in München Kontrabass studierte und bei Kult-Bands wie Kamerakino und Embryo spielte, in Glasgow mit Franz Ferdinand berühmt wurde, in London ein Studio betreibt, aber in Bad Endorf lebt. Sie kannten sich jedenfalls schon, bevor sie zusammen am Residenztheater auf der Bühne standen: McCarthy hatte zusammen mit seiner alten Freundin Pollyester für "Ronja Räubertochter" die Lieder geschrieben, die Mitteregger, frisch im Staatsdienst, dann als Borkas Sohn Birk mit "glockenheller Stimme im Falsett" zwitscherte.

Detailansicht öffnen Als Birk spielte Niklas Mitteregger neben Enea Boschen im Stück "Ronja Räubertochter" und sang die Lieder von Nick McCarthy. (Foto: Adrienne Meister)

"Das war eine lustige Erfahrung", sagt McCarthy. Und weil die Aufführungen für Kinder früh zu Ende waren und sie nichts mehr zu tun hatten den ganzen Tag, machten sie gleich weiter mit der Musik. McCarthy freute sich, dass er da einen ganz mit seinem Geschmack gefunden hatte. In anderen Bands war eher der punkige Seventies-Style gefragt, bei der Band mit seiner Frau Manuela Gernedel das Softe, aber mit Mitteregger konnte er seine Vorliebe für englisches, tanzbares, verspieltes, melodiöses Songwriting mit Synthesizer und Drum Machines ausleben.

Irgendwie hörte Maurice Summen, Chef des wichtigsten deutschen Subkultur-Labels Staatsakt, davon. Sie schickten ihm das erste Stück, "Mutant Funk", er wollte mehr. Und irgendwie lief dann "Is ok" 2022 rauf und runter bei Radio 1 in Berlin, und bei FM4 in Wien, dabei hatten sie weder Werbung noch ein Video dafür gemacht. So einen Selbstläufer hatte McCarthy noch nie erlebt, obwohl er ja mit Franz Ferdinand schon vor 20 Jahren einige Welt-Hits wie "Take Me Out" und "Darts of Pleasure" gelandet hatte. "Wundert mich nicht: bekömmlich, schön, stimmig", findet Mitteregger den eigenen Debütsong. Recht hat er: ein selbst im lässigen Austro-Pop sehr lässiges Singalong. Falco lässt grüßen. Bilderbuch, nehmt Euch in acht!

Detailansicht öffnen Lang ist's her: Nick McCarthy (links) zusammen mit Alex Kapranos 2005 bei "Franz Ferdinand". Nach dem Weltruhm stieg er 2016 aus. (Foto: Bertrand Guay/AFP)

Selten klangt Verdruss so sexy wie auf ihrer erstes EP "Nieder mit der Welt". Das steckt schöne Wut auf alles und sich selbst drin: "Und was ich kenn', ich will es nicht, und wer ich bin, ich weiß es nicht. Nieder nieder nieder mit der scheißalten Welt", heißt es etwa im Titelstück. In "So schön", das McCarthy in seiner Komposition roboterhaft arabesk tänzeln lässt, ächzt sich Mitteregger in Outdoor-Kluft hinauf in die Berge: "Vom Weltall sieht man mich noch neongrün strahlen", man zankt, will wieder heim, aber "zuhause ist es wieder scheiße". Mitteregger hat den Text beim Wandern geschrieben, die Grantler-Granden Kreisky ziehen wohl ihren Hut davor.

In "Ende der Welt" ist eine Beziehung am Ende: "Wollen wir reden? Ich weiß es nicht. Draußen ist kalt. Nimmst du mich hin. Was hat einen Sinn?" Das lässt - wie einst Falcos "Jeanny" - viel Raum für Interpretation, und so soll es sein: "Es sind immer Kleinigkeiten, die zum Krieg führen, wir gehen symbolisch an das Thema ran, im Endeffekt geht es immer um Liebe, ums Verlassen werden", erklärt Mitteregger. "Gassi" streunt ziellos wie ein schnelles Rinnsal dahin, mit dem Kot-Sackerl in der Hand, man macht kaputt, was auf dem Weg liegt voller No-Future-Ennuie. Dabei wollen sie genau das Gegenteil: "Wie stehen wir unseren Mann in einer Welt, in der es gerade scheiße läuft", sagt McCarthy, ganz der von Londoner Arbeitervierteln geprägte Klassenkämpfer. Das Label schreibt vom "perfekten Mix-Tape für die Wir-sind-die-Brandmauer-Demo". Tatsächlich wäre das genau Ihr Ding: "Wir würden voll gerne auf Demos spielen."

Sie haben viel vor, auch wenn Mitteregger bald seine Rolle als junger Rudolph Moshammer in "The Bavarian Dream" proben muss. Vor allem wollen sie ihre Fühler nach Kreativpartnern ausstrecken. In Sessions mit befreundeten Künstlern wollen sie sich befruchten, im Stil der UK-Allstar-Truppe The Gorillaz: in McCarthys Sausage Studio in London, im Mastermix Studio Unterföhring, und in ihrem eigenen Studio im Fat Cat im ehemaligen Gasteig, in dem sie drei, vier Tage und Nächte pro Woche schon mehr als genug Songs fürs im Herbst erscheinende Album eingespielt haben. Just in einem der einstigen Räume der Musikhochschule, in denen McCarthy Kontrabass studiert hat. An diesem Abend schaut Michael Parker vorbei, Tonmeister, der schon Headliner-Shows von Frank Ocean und Skrillex beim "Coachella"-Festival aufgestellt hat. "Das ist alles für die nächste Welle, es muss frisch bleiben", sagt McCarthy.

Nun aber spielen Nitsch ihr allererstes Konzert in der Münchner Black Box im Fat Cat. Nick McCarthy freut sich drauf. Schon weil er jetzt wieder E-Gitarre spielen darf, bei vorherigen Projekten hatte er als Piano-Komponierer oft "die Arschkarte als Keyboarder gezogen, das ist live langweilig". Sie proben gerade mit der neuen Live-Band, am Schlagzeug sitzt - Tusch für diese kleine Sensation! - Maria Moling, die Südtiroler Allzweckwaffe von Hubert von Goisern, Principess und einst Ganes und Me&Marie.

Das Gratis-Konzert mit dem zweiten Act Feh (einer Band von LaBrassBanda-Drummer Manu Da Coll) ist Auftakt zu einer Non-Profit-Reihe in der Black Box mit Musikern, die im Fat Cat eine Bleibe auf Zeit gefunden haben. Demnächst sollen hier auch das "Labor" und der ehemalige Hörsaal der Musikhochschule von der freien Szene, gerade von Theater-Leuten, bespielt werden (wer Ideen dafür hat: info@fatcat-muc.de). Die Back Box allerdings ist genau das Richtige für Nitsch, ein cooler, dunkler Raum für grelle Ideen, sie wollen ihn vollpacken mit Menschen bis zur Galerie hinauf: "So wie ein Cagefight, wie beim Hahnenkampf in Thailand, und die Leute fallen vom Balkon", fantasiert Mitteregger. Er möchte die Band jetzt leben, er will nicht den Sänger mimen: "Ich denke, mit den eigenen Songs ist das sicher keine Rolle."

Nitsch und Feh, Di., 12. März, 20 Uhr, Black Box im Fat Cat (Gasteig), fatcat-muc.de