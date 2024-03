Politik in München:SPD-Fraktion zeigt Geschlossenheit

Die SPD wird mit ihren beiden bisherigen Fraktionsvorsitzenden in die Kommunalwahl 2026 gehen. Bei der turnusgemäßen Wahl bestätigten die Stadträtinnen und Stadträte der Sozialdemokraten und von Volt Anne Hübner und Christian Köning am Montag in ihrem Amt. Dem Vernehmen nach sollen die Ergebnisse im gesamten gewählten Fraktionsvorstand hervorragend bis einstimmig gewesen sein. Damit zeigte die Fraktion eine Geschlossenheit, an der es in den vergangenen Jahren intern immer wieder gefehlt hatte. Diese werde in den kommenden Jahren entscheidend sein, wenn die SPD auch nach 2026 weiter an der Regierung bleiben wolle, sagte Hübner. "Alle haben verstanden, dass wir nur zusammen eine Chance haben."