Ein saniertes Gebäude mit aufgeräumter Fassade, über alle Stockwerke beleuchtet und belebt - mit einem neuen Café oben auf dem Dach: So soll die Zukunft für das leer stehende ehemalige Kaufhof-Gebäude am Stachus aussehen. Zu sehen ist diese Zukunft auf Simulationen, die die Stadt am Montag im Vorgriff zur Sitzung der Stadtgestaltungskommission am Dienstag veröffentlicht hat.