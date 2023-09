Wo es die besten Wiesn-Hendl gibt, welche Münchner am häufigsten nicht zur Wahl gehen, warum die Stadt eine Schule ohne Noten plant - und mehr.

Von Katharina Federl

OKTOBERFEST

Wo es die besten Hendl auf der Wiesn gibt Wer sich aufs Oktoberfest freut, freut sich oft auch auf das Hendl. Wer hat das größte, schmeckt bio besser und wo gibt's Gummiadler? Ein Test der SZ-Kostproben-Redaktion.

"Manche Täter reisen nur für das Oktoberfest an" Kristina Gottlöber hilft im Safe Space Frauen auf der Wiesn, im vergangenen Jahr so vielen wie noch nie. Ein Gespräch über Wut, kurze Dirndl und Politiker, die noch immer sagen, sie werfe mit ihrer Arbeit ein schlechtes Licht auf das Oktoberfest. (SZ Plus)

Anlaufstellen auf der Wiesn: Hier finden Opfer von Gewalt Hilfe

Nach Achterbahn-Unfall: Weitere Reparaturen am "Höllenblitz" nötig Der Neustart des Fahrgeschäfts verzögert sich weiter. Ein Po-Grapscher muss 7000 Euro bezahlen. Und bei den Wiesn-Sanitätern taucht ein Mann mit 2,59 Promille auf - der keinen Schluck Alkohol getrunken haben will. Alle News zum größten Volksfest der Welt im Liveblog.

Wirte und Schausteller laden 800 Kinder und Jugendliche auf die Wiesn ein Viele von ihnen sind zum ersten Mal auf dem Oktoberfest, obwohl sie in München leben. Ihre Familien könnten sich so einen Wiesnbesuch nicht leisten.

Virologen erwarten erneute Wiesn-Welle Im Festzelt steigt die Infektionsgefahr für Atemwegsinfekte, darunter auch Covid-19. Nach dem Oktoberfest 2022 waren die Kliniken kurzzeitig im Krisenmodus. Was dieses Jahr anders ist und wo man die Maske vielleicht wieder aufziehen sollte.

DER TAG IN MÜNCHEN

Das große Schweigen Ärmere Münchner gehen häufiger nicht zur Wahl. Dadurch steige das Risiko einer "asymmetrischen Politik" warnen Experten. Wie wollen Direktkandidaten Nichtwähler motivieren, ihre Stimme abzugeben? Nachgefragt im nördlichen Hasenbergl. (SZ Plus)

München plant eine neue Schule ohne Noten Sitzenbleiben bringt nichts, sagt LMU-Pädagoge Michael Kirch, und das Abitur könnte man auch so oft schreiben, bis das Ergebnis passt. Für München entwickelt er das Konzept für eine neue Modellschule - die fast alles anders machen soll als die meisten Einrichtungen bisher. (SZ Plus)

Ein Masterplan für die Geothermie Die Stadtwerke München untersuchen gemeinsam mit dem Landkreis, wie die Nutzung der Erdwärme im Großraum optimiert werden kann. Die Energie-Ausbeute soll verzehnfacht werden.

Spanische Oliven in Lake und Listerien Ein Lebensmittelkontrolleur entdeckt das bakterienverseuchte Obst an einem Stand auf dem Viktualienmarkt. Die Geschäftsführerin wird vor Gericht nicht belangt. Doch es ist nicht das erste Mal, dass es bei ihr zu Auffälligkeiten kommt. (SZ Plus)

Bundesliga-Fußball: FC Bayern baut neues Trainingszentrum an der Säbener Straße

Halbjahresbilanz veröffentlicht: Münchens Luft wird sauberer

Münchner Norden: Bund will bis zu 1000 neue Wohnungen bauen

Demo für Erhalt von BR-Gebäude: "Es wäre Irrsinn, einen Bau von dieser einzigartigen Qualität abzureißen"

