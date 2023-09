Die Luft in München ist im Vergleich zu früheren Jahren sauberer geworden. Dennoch wird der EU-weite Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO₂) an zwei Messstellen noch immer überschritten. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm NO₂ pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel. Der Durchschnittswert für das erste Halbjahr 2023 lag an der Landshuter Allee am Mittleren Ring, wo das Landesamt für Umwelt misst, bei 45 Mikrogramm. An der viel befahrenen Moosacher Straße, die in den Frankfurter Ring mündet, hat die Stadt München mit eigenen Messungen einen Wert von 42 Mikrogramm ermittelt. An den restlichen 58 Messstellen wurde der Grenzwert im Schnitt unterschritten. Das gilt sogar für die Messstelle an der Tegernseer Landstraße 150, die mit 39 Mikrogramm ganz knapp unter der Grenze blieb.