Das bedeutet die Legalisierung für medizinisches Cannabis, es regt sich Widerstand gegen das Genderverbot, so weckt man den eigenen Garten aus dem Winterschlaf und mehr.

Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

Rausch auf Rezept Weil der Konsum von Cannabis nun zwar erlaubt ist, die legale Beschaffung aber noch immer schwierig, könnte bald ein Ansturm auf Arztpraxen folgen, die die Blüten zu medizinischen Zwecken verschreiben (SZ Plus).

So weckt man den eigenen Garten aus dem Winterschlaf Ab wann darf man Rasen mähen? Für welche Pflanzen ist es noch zu früh, und was hilft überhaupt gegen Moos? Ein Münchner Gärtner weiß, worauf es ankommt, und erklärt, wie man die Beete wieder in Schwung bringt.

Der Münchner Mieterverein klärt auf: Was auf dem Balkon und im Garten erlaubt ist

Demo gegen Söders Genderverbot Zwei Personen klettern vor der Staatskanzlei auf Fahnenmasten, um gegen das Genderverbot der bayerischen Regierung zu protestieren. Auch bei den Studierenden in München regt sich Widerstand (SZ Plus).

Benediktinermönch Notker Wolf ist tot Als "rockender Abt" stand er auf der Bühne, war früher Abtprimas der Benediktiner und im Gespräch für einen Bischofssitz in Bayern. Nun ist Notker Wolf auf der Rückreise aus Italien im Alter von 83 Jahren gestorben.

Autoreisezug-Anlage entsteht: Tunnel an der Thalkirchner Straße wird gesperrt

Oberleitung abgerissen: Baggerfahrer muss vierstellige Summe bezahlen

Im Hasenbergl: Zwei Männer überfallen Pizza-Fahrer

Alter Botanischer Garten: Drogendealer mit Haschisch erwischt - Untersuchungshaft

Diebstähle aus Wohnungen und Restaurants: Einbrecher in Schwabing unterwegs

Vorfall in Milbertshofen: Mann schlägt drei Frauen mit der Faust ins Gesicht

