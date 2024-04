Vier Einbrüche in Schwabing innerhalb weniger Tage beschäftigen derzeit die Polizei. Bei zweien davon ist ein Zusammenhang offensichtlich, bei den beiden anderen wird er vermutet.

Zwischen Mittwoch vergangener Woche und vergangenem Montag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Theodor-Straße. Dort öffneten sie gewaltsam zwei Eingangstüren und durchsuchten die Wohnungen. In einer brachen sie einen Tresor auf und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 1000 Euro. In einer anderen stahlen sie Schmuck, hier ist die Höhe des Schadens bisher nicht bekannt.

Die beiden anderen Fälle trafen Restaurants in und um die Hohenzollernstraße. Beide Einbrüche geschahen in der Nacht zum Dienstag in kurzem zeitlichem Abstand. Die Diebe verschafften sich Zutritt, indem sie jeweils eine Terrassentür gewaltsam öffneten. Sie erbeuteten Tablets und andere elektronische Geräte für mehrere Hundert Euro.