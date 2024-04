Augenzeugen eines Drogendeals wurden zwei Polizeibeamte am vergangenen Donnerstagnachmittag im Alten Botanischen Garten: Zwei junge Männer, einer 23, einer 16 Jahre alt, verkauften einem 22-Jährigen eine geringe Menge Haschisch. Die Polizisten nahmen die drei fest. Bei den beiden Verkäufern fanden sie mehrere Hundert Euro Bargeld, außerdem entdeckten sie in der Nähe ein Depot, in dem weitere 30 Gramm Haschisch gebunkert waren.